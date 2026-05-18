கார்த்திக் சுப்புராஜ் படத்திற்கு இசையமைக்கும் இளையராஜா!

இசையமைப்பாளர் இளையராஜா இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் திரைப்படத்திற்கு இசையமைக்க உள்ளார்.
இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் தன் 10-வது திரைப்படத்தை இயக்கி முடித்துள்ளார். சுயாதீன பாணியில் எடுக்கப்பட்ட இப்படம் திரைவிழாக்களில் பங்கேற்க உள்ளது.
இந்த நிலையில், இப்படத்தில் இசையமைப்பாளர் இளையராஜா இசையமைக்க உள்ளதை இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் அறிவித்துள்ளார். இது இளையராஜாவின் 1540வது திரைப்படமாகும்.
Music composer Ilaiyaraaja is set to compose the music for Director Karthik Subbaraj's film.
