மைசா திரைப்படத்தின் தமிழ்ப் பாடல்!
ரஷ்மிகா மந்தனா நடித்த மைசா திரைப்படத்தின் முதல் பாடல்...
நடிகை ரஷ்மிகா மந்தனா நடிப்பில் உருவான மைசா திரைப்படத்தின் பாடல் வெளியாகியுள்ளது.
பான் இந்தியளவில் பிரபலமாக இருக்கும் நடிகை ரஷ்மிகா தற்போது மைசா என்கிற திரைப்படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். இப்படத்தை ரவிந்திர புள்ளே இயக்க, ஜேக்ஸ் பிஜாய் இசையமைத்துள்ளார்.
ஆக்ஷன் பாணியில் உருவான இந்தப் படத்தில் ஈஸ்வரி ராவ், ராகுல் ரவீந்திரன், சமுத்திரக்கனி, ராவ் ரமேஷ், சிவ கந்துகுரி, கார்த்திக் ரஞ்சினி, தாரக் பொன்னப்பா, நிதி சிங் முக்கியமான கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார்கள்.
இப்படம் வருகிற நவ. 27 ஆம் தேதி தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி, கன்னடம், மலையாளம் ஆகிய பான் இந்திய மொழிகளில் வெளியாகியுள்ளது.
இந்த நிலையில், இப்படத்தின் முதல் பாடலான ஓ மைசா ரே பாடலை வெளியிட்டுள்ளனர். தமிழில் விக்னேஷ் ராமகிருஷ்ணா, ‘ரத்தவெறி கொண்டிருக்க..’ என எழுதிய இப்பாடலை குமரா வக்தேவி பாடியுள்ளார்.
A song from the film mysa starring actress Rashmika Mandanna, has been released.
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