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ரஷ்மிகா மனைவியாகக் கிடைத்தது பாக்கியம்: விஜய் தேவரகொண்டா

ரஷ்மிகா குறித்து பேசிய விஜய் தேவரகொண்டா...

நடிகர்கள் விஜய் தேவரகொண்டா, ரஷ்மிகா மந்தனா

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நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா தன் மனைவி ரஷ்மிகா குறித்து பேசியுள்ளார்.

நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டாவுக்கு அர்ஜுன் ரெட்டி திரைப்படம் மிகப்பெரிய திருப்புமுனையைக் கொடுத்து தெலுங்கில் முன்னணி நடிகராக அவரை மாற்றியது. தொடர்ந்து, கீதா கோவிந்தம், டியர் காம்ரேட் ஆகிய திரைப்படங்கள் வெற்றி பெற வணிக ரீதியாகவும் அதிக சம்பளம் பெறும் நடிகரானார். தற்போது, பெரிய பட்ஜெட் படங்களில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.

நீண்ட நாள்களாக காதலித்து வந்த நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டாவும் நடிகை ரஷ்மிகா மந்தனாவும் கடந்த பிப். 26 ஆம் தேதி திருமணம் செய்துகொண்டனர். தற்போது, இவர்கள் இருவரும் இணைந்து நடித்த ரணபலி திரைப்படம் அக். 16 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.

இந்த நிலையில், நேர்காணலில் பேசிய நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா, ”நான் மகிழ்ச்சிகரமான திருமண வாழ்க்கையில் இருக்கிறேன். ரஷ்மிகா எனக்கு மனைவியாகக் கிடைத்தது பெரிய பாக்கியம். உறவைக் கையாள்வதில் நான் முதிர்ச்சியான ஆள். ஆனால், ரஷ்மிகா தினமும் என்னிடம் 10 - 15 முறை ஐ லவ் யூ சொல்லச் சொல்லி நினைவூட்டிக்கொண்டே இருப்பார். அது சின்ன விஷயமாக இருந்தாலும் அந்த ஈடுபாடு உறவில் இருந்துகொண்டே இருக்க வேண்டும். ஆரோக்கியமான உறவுக்கு இதுபோன்ற சின்னச் சின்ன விஷயங்கள்கூட பெரிதாக உதவும்.” எனக் கூறியுள்ளார்.

Actor Vijay Deverakonda has spoken about his wife, Rashmika.

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