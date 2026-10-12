ஆர்யா - 40 பெயர் டீசர்!
ஆர்யாவின் 40-வது திரைப்பட பெயர் டீசர் வெளியானது...
நடிகர் ஆர்யாவின் 40-வது திரைப்படத்தின் பெயர் டீசர் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் ஆர்யா நடிப்பில் இறுதியாக வெளியான மிஸ்டர் எக்ஸ் திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்று வணிக ரீதியாக தோல்விப்படமானது.
தற்போது, பா. இரஞ்சித்தின் வேட்டுவம் திரைப்படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். இப்படம் இந்தாண்டு இறுதியில் திரைக்கு வரலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தொடர்ந்து, இயக்குநர் ஜீவா சங்கர் இயக்கத்தில் தன் 40-வது திரைப்படத்தில் ஆர்யா நடித்து வந்தார். ராஜா ராணி திரைப்படம் போல் காதல் திரைப்படமாக உருவாகும் இதில், நாயகிகளாக நடிகைகள் நிகிலா விமலும் வைஷ்ணவி சைதன்யாவும் நடித்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், இப்படத்திற்கு ஹலோ காதல் எனப் பெயரிட்டுள்ளதாக டீசர் வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளனர். மேலும், இப்படம் வருகிற டிச. 4 ஆம் தேதி வெளியாகும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
The title teaser for actor Arya's 40th film has been released.
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