ஜியோ பேபி இயக்கும் புதிய திரைப்படத்தின் போஸ்டர்!
இயக்குநர் ஜியோ பேபியின் புதிய திரைப்படம்...
இயக்குநர் ஜியோ பேபி இயக்கும் புதிய திரைப்படத்தின் போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.
‘தி கிரேட் இந்தியன் கிச்சன்’ படத்தின் மூலம் கவனம்பெற்ற மலையாள இயக்குநர் ஜியோ பேபி, அடுத்ததாக நடிகர் மம்மூட்டி, நடிகை ஜோதிகா ஆகியோரை மையக் கதாபாத்திரமாக வைத்து ‘காதல் தி கோர்' என்கிற படத்தை இயக்கினார். தன்பாலின ஈர்ப்பாளர்களின் உணர்வுகளைப் பேசிய இப்படம் விமர்சன ரீதியாக நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.
மம்மூட்டி கம்பெனி தயாரிப்பில் உருவான இப்படத்திற்கு சில விருதுகளும் கிடைத்தன.
இந்த நிலையில், இயக்குநர் ஜியோ பேபி நடிகர் ரோஷன் மேத்யூவை நாயகனாக வைத்து புதிய திரைப்படத்தை இயக்கவுள்ளார். இப்படத்திற்கு ஹூமன் (human) எனப் பெயரிட்டுள்ளனர்.
The poster for the new film directed by Jeo Baby has been released.
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