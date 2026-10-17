துல்கர் சல்மானின் ஏஒடி படத்தின் டீசர்!
நடிகர் துல்கர் சல்மான் நடித்துள்ள ஏஒடி என்ற படத்தின் டீசர் குறித்து...
ஏஒடி படத்தின் போஸ்டர் - படம்: எக்ஸ் / கீதா ஆர்ட்ஸ்
நடிகர் துல்கர் சல்மான் நடிப்பில் ஆகாசம் ஒக தாரோ என்ற தெலுங்கு திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது. ஏஒடி என தமிழில் அழைக்கப்படும் இந்தப் படத்தின் டீசர் வெளியாகியுள்ளது.
தென்னிந்திய அளவில் பிரபலமான துல்கர் சல்மான் தமிழ் மற்றும் தெலுங்குப் படங்களில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். சமீபத்தில் அவரது நடிப்பில் ஐயம் கேம் என்ற படம் வெளியானது.
இயக்குநர் பவன் சதினேனி இயக்கத்தில் நேரடி தெலுங்கு படமான ’ஆகாசம்லோ ஒக தாரா’ (வானத்தில் ஒரு நட்சத்திரம்) படத்திலும் துல்கர் சல்மான் நடித்துள்ளார். இதற்கு ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார்.
இந்தப் படத்துக்கு கதை, திரைக்கதை குன்னம் கங்கராஜு எழுத பவன் சதினேனி இயக்கியுள்ளார். இவர் சமீபத்தில் பாலியல் வழக்கில் கைதானார்.
இந்தப் படத்தில் சாத்விகா வீரவள்ளி, ஸ்ருதி ஹாசன், ஸ்வாசிகா முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார்கள். தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி, மலையாளத்தில் வெளியாகிறது.
இப்படம் வருகிற நவ. 20 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக இருக்கிறது. இந்த நிலையில், படத்தின் தமிழ் டீசர் வெளியாகியுள்ளது.
Summary
Dulquer Salmaan, Shruti Haasan AOT - Tamil Teaser
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