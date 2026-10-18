The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
விஜயகாந்த், தேவா இருவரும் சொர்க்கத்தில் சந்திப்பார்கள்: பிரேமலதாஒருநாள் மழைக்கே சென்னை மாநகரமே தத்தளிக்கிறது: தவெக அரசை விமர்சித்த டிடிவி தினகரன்தொடர் விடுமுறை: சென்னை மாநகர் பேருந்துகளில் 3 நாள்களில் 4.15 லட்சம் பேர் பயணம்!சென்னையில் உள்ள 21 சுரங்கப் பாதைகளில் தண்ணீர் தேக்கம் இல்லை: மாநகராட்சி தகவல்!

ஜெயிலர் 2 படப்பிடிப்பில் நோரா ஃபதேகியிடம் கொஞ்சி விளையாடிய ஆப்பிரிக்க குழந்தைகள்!

நடிகை நோரா ஃபதேகி பகிர்ந்த ஜெயிலர் 2 படப்பிடிப்பு விடியோ குறித்து...

African children played with Nora Fatehi on the set of Jailer 2!

ஜெயிலர் 2 படப்பிடிப்பில் நோரா ஃபதேகியிடம் கொஞ்சி விளையாடிய ஆப்பிரிக்க குழந்தைகள்! - படங்கள்: இன்ஸ்டா / நோரா ஃபதேகி

Updated On :

ஜெயிலர் 2 படப்பிடிப்பில் நடிகை நோரா ஃபதேகியிடம் ஆப்பிரிக்க குழந்தைகள் கொஞ்சி விளையாடிய விடியோ சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் ரஜினியின் ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் கடந்த அக்.15ஆம் தேதி வெளியானது. நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுவரும் இந்தப் படம் ரூ.300 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளது.

இந்தப் படத்தில் நோரா ஃபதேகி பிந்தாஸ் என்ற ஒரு பாடலுக்கு மட்டும் சிறப்பு நடனமாடி இருக்கிறார். இந்தப் பாடலுக்கும் ரசிகர்களிடம் இருந்து வரவேற்பு கிடைத்து வருகிறது.

இந்தப் பாடலில் இன்ஸ்டாவில் புகழ்பெற்ற மசாகா கிட்ஸ் ஆப்பிரிக்கா எனும் குழந்தைகளும் நடனமாடி இருந்தார்கள். ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில் உகாண்டா நாட்டின் மசாகா எனுமிடத்தில் இருக்கும் இந்த சிறுவர் சிறுமிகள் குழு நடனமாடி புகழ்பெற்றார்கள்.

இவர்களுடன் படப்பிடிப்பில் எடுத்த விடியோவை நோரா ஃபதேகி பகிர்ந்துள்ளார். அதில் குழந்தைகள் அவரது மடியில் உட்கார்ந்து அவரது தலைமுடியையும் கன்னத்தையும் தொட்டுப் பார்த்து பேசும் காட்சிகள் வைரலாகி வருகின்றன.

தனக்குப் பிடித்த நடனக் காட்சி, குழந்தைகளுடன் நேரம் செலவிட்டது, ரஜினி சாரை சந்தித்தது என பல நெகிழ்ச்சியான புகைப்படங்கள், விடியோக்களை பகிர்ந்துள்ளார். இந்த விடியோ சமூக வலைதளத்தில் கவனம் ஈர்த்து வருகிறது.

Summary

Masaka Kids Africans playing with Nora Fatehi in Jailer 2 sets, BTS video viral

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

‘ஜெயிலர் 2’ படம் வெற்றியடைந்திருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சியளிக்கிறது: சீமான்

‘ஜெயிலர் 2’ படம் வெற்றியடைந்திருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சியளிக்கிறது: சீமான்

ஜெயிலர் 2 படத்தில் வரவேற்பைப் பெறும் பழக்கடை மூர்த்தி கதாபாத்திரம்..! யார் இந்த நமோ நாராயணா?

ஜெயிலர் 2 படத்தில் வரவேற்பைப் பெறும் பழக்கடை மூர்த்தி கதாபாத்திரம்..! யார் இந்த நமோ நாராயணா?

ரஜினியின் ஜெயிலர் 2 முதல் நாள் வசூல் எவ்வளவு?

ரஜினியின் ஜெயிலர் 2 முதல் நாள் வசூல் எவ்வளவு?

சிதற விடலாமா... ஜெயிலர் - 2 பாடலில் நோரா ஃபதேகி!

சிதற விடலாமா... ஜெயிலர் - 2 பாடலில் நோரா ஃபதேகி!

விடியோக்கள்

எப்படி இருக்கிறது ட்ரோன்ஸ்? திரைவிமர்சனம்

எப்படி இருக்கிறது ட்ரோன்ஸ்? திரைவிமர்சனம்

இசையமைப்பாளர் தேவா மறைவு! உருக்கமான விடியோ வெளியிட்ட ரஜினி | Super Star

இசையமைப்பாளர் தேவா மறைவு! உருக்கமான விடியோ வெளியிட்ட ரஜினி | Super Star