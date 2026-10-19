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காதல் கசக்குது... ஜியோ புதிய பாடல்!

ஜாலியா இருந்த ஒருத்தன் புதிய பாடல் வெளியீடு...

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நடிகர் ஜீவாவின் ஜாலியா இருந்த ஒருத்தன் திரைப்படத்தின் இரண்டாவது பாடல் வெளியாகியுள்ளது.

சிவா மனசுல சக்தி திரைப்படத்திற்குப் பின் இயக்குநர் ராஜேஷும் நடிகர் ஜீவாவும் 16 ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டும் புதிய படத்தில் இணைந்துள்ளனர். இப்படத்திற்கு ’ஜாலியா இருந்த ஒருத்தன்’ எனப் பெயரிட்டுள்ளனர்.

நாயகனாகவும் ஜீவாவும் நாயகியாக இவானாவும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் பரிதாபங்கள் சுதாகரும் நடித்துள்ளனர். அண்மையில், இதன் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்திருந்தது.

இந்த நிலையில், யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைத்து பாடிய இப்படத்தின் இரண்டாவது பாடல் வெளியாகியுள்ளது. எழுதிய இதனை ஆதேஷ் கிருஷ்ணா எழுதியுள்ளார்.

The second song from actor Jeeva's movie Jaliya Inta Oruthan has been released.

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