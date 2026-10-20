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நடிகர் சசிகுமாரின் புதிய திரைப்படம்!

நடிகர் சசிகுமார் நடிப்பில் உருவாகும் புதிய திரைப்படம்...

நடிகர் சசிகுமார், நடிகைகள் ஸ்வாசிகா, நந்திதா ஸ்வேதா, அஞ்சலி நாயர்

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நடிகர் சசிகுமார் நடிப்பில் உருவாகும் திரைப்படத்தின் பூஜை நடைபெற்றுள்ளது.

இயக்குநர் ஹரிஷ் சந்தோஷ் இயக்கும் இப்படத்தில் நடிகர் சசிகுமார் கதாநாயகனாகவும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிகைகள் ஸ்வாசிகா, நந்திதா ஸ்வேதா, அஞ்சலி நாயர் உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர்.

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டிரைடண்ட் ஆர்ட்ஸ் தயாரிக்கும் இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு பூஜையுடன் சென்னையில் தொடங்கிய நிலையில், தொடர்ந்து நவம்பர் மாதம் முதல் கோவையில் படப்பிடிப்பு முறையாக நடைபெற உள்ளது.

the film starring actor Sasikumar has been held.

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