இயக்குநர் ஷங்கரின் கோரிக்கையை நிராகரித்த லைகா நிறுவனம்?
இந்தியன் - 3 திரைப்படம் குறித்து....
இந்தியன் - 3 திரைப்படத்திற்காக இயக்குநர் ஷங்கர் வைத்த கோரிக்கையைத் தயாரிப்பு நிறுவனம் நிராகரித்துள்ளதாம்.
பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இந்தியன் - 2 திரைப்படம் தோல்வியடைந்ததால் இயக்குநர் ஷங்கரும் நடிகர் கமல் ஹாசனும் அதிருப்தியடைந்தனர். இதனால், இப்படத்தின் மூன்றாம் பாகப் பணிகளும் நிறுத்தப்பட்டன.
மேலும், படத்தைத் தயாரித்த லைகா புரடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் கடுமையான இழப்பையும் சந்தித்தது. இதற்கிடையே, சமூக வலைதளங்களில் இந்தியன் - 2 திரைப்படத்தைப் பலரும் கிண்டலடித்தனர். இதன் காரணமாக, மூன்றாம் பாகம் வெளியாகாது என்றே எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
ஆனால், அண்மையில் வார் மூட் (War mode) எனக் குறிப்பிட்ட இந்தியன் - 3 போஸ்டரை லைகா நிறுவனம் வெளியிட்டது.
இந்த நிலையில், இந்தியன் - 3 திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பை மேலும் 25 நாள்கள் நடத்த வேண்டும் என இயக்குநர் ஷங்கர் லைகா நிறுவனத்தை அணுகினாராம். ஆனால், இதற்கு மேல் படப்பிடிப்புக்கு செலவு செய்ய முடியாது; இருக்கும் காட்சிகளைக் கொண்டு இறுதி வடிவத்தை உருவாக்குங்கள் என லைகா தரப்பில் கூறப்பட்டதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஏற்கனவே, பெரிய நஷ்டத்தைச் சந்தித்த நிறுவனம் மேற்கொண்டு சில கோடிகளைச் செலவு செய்து சிக்கலில் சிக்க வேண்டாம் என நினைக்கிறார்களாம்.
அதேநேரம், கண்டிப்பாக மீண்டும் படப்பிடிப்பு நடத்தினால் மட்டுமே இந்தியன் - 3 திரைப்படத்தைச் சிறப்பாக முடியும் என்பதிலும் ஷங்கர் உறுதியாக இருப்பதாகத் தெரிகிறது.
இந்தியன் - 3 திரைப்படத்தில் கமல் ஹாசனுடன் காஜல் அகர்வால், சித்தார்த், பிரியா பவானி சங்கர், ரிஷிகாந்த் ஆகியோர் நடிப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
The production company has reportedly rejected director Shankar's request for the film Indian 3.
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