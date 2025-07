ரவுடிகளும், அடிமைகளும்! ரெட்ரோ அல்ல, கிங்டம்! -திரை விமர்சனம்!

திரைக்கதையும், இந்தக் கதைக்கு என்ன தேவையோ அதை நல்லபடியாகச் செய்துள்ளது. பிரச்னை என்னவென்றால், அந்தக் கதையே “ஓக்கே”வான கதைதான் என்பதுதான். இந்த ஓக்கேவான கதைக்குத் தேவையான விஷயங்களையும், ஹீரோவுக்கான மாஸ் காட்சிகளையும் முடிந்த அளவில் கொடுத்து தன் வேலையைச் சரியாகச் செய்துள்ளார் எழுத்தாளர். ஆனாலும் சில காட்சிகளில் போர் அடிப்பதைத் தடுக்க முடிவதில்லை. உணர்வுப்பூர்வமான காட்சிகள் அழுத்தமானதாக இல்லை என்பதால் அந்த இடத்திலும் கொஞ்சம் சறுக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. என்ன நடக்கும் எனப் பல இடங்கள் ஊகிக்கும்படியாக இருப்பதால், கொஞ்சம் பொறுமை அவசியமான ஒன்றுதான். இறுதியில் "அந்தக் குழந்தையே நீங்கதான் சார்" என்ற பழைய டெக்னிக்கைப் பயன்படுத்தியிருந்தாலும் அதை அனிருத் மன்னிக்கவைத்துவிடுகிறார். தமிழில் சூரியா நடிப்பில் வெளியான ரெட்ரோ திரைப்படத்தின் சாயலும் இருப்பதால் அதுவும் கொஞ்சம் கவனம் கொடுக்கவேண்டிய ஒன்றாக இருக்கிறது. Same Same But Different!