அறிவியல் தேடலின் பயணம்- நோபல்!
மனித அறிவின் எல்லைகளை விரிவுபடுத்தும் நோபல் பரிசின் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி...
ஒரு சிறிய கேள்வி உலகையே மாற்ற முடியுமா? ஒரு விஞ்ஞானியின் ஆர்வமும் விடாமுயற்சியும் கோடிக்கணக்கான மக்களின் வாழ்க்கையை மேம்படுத்த முடியுமா?, அறிவியல் வரலாறு இதற்கு மீண்டும் மீண்டும் 'ஆம்' என்று பதிலளித்திருக்கிறது.
அத்தகைய மகத்தான அறிவியல் தேடல்களையும் கண்டுபிடிப்புகளையும் உலகுக்கு அடையாளம் காட்டுவதில் நோபல் பரிசு முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. ஆண்டுதோறும் அக்டோபர் மாதம் வந்துவிட்டால், உலகின் கவனம் நோபல் பரிசு அறிவிப்புகளை நோக்கித் திரும்புகிறது.
யாருக்குப் பரிசு கிடைக்கப் போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பைவிட, எந்தக் கண்டுபிடிப்பு மனித அறிவின் எல்லையை மேலும் விரிவுபடுத்தியிருக்கிறது என்ற கேள்வியே நம்மை அதிகம் ஈர்க்க வேண்டும். ஏனெனில், நோபல் பரிசு என்பது ஒரு விஞ்ஞானியின் சாதனைக்கான அங்கீகாரம் மட்டுமல்ல; கேள்விகள், சோதனைகள், தோல்விகள், விடாமுயற்சி, கூட்டு உழைப்பு ஆகியவற்றால் உருவாகும் அறிவியல் பயணத்தின் கொண்டாட்டமுமாகும்.
அதேநேரத்தில், நோபல் பரிசு பெறாத எண்ணற்ற கண்டுபிடிப்புகளும் மனிதகுலத்தின் முன்னேற்றத்துக்கு அடித்தளமாகியுள்ளன. அப்படியானால், நோபல் பரிசுகள் நமக்கு உணர்த்தும் அறிவியல் பாடங்கள் என்ன? ஒரு சாதாரண கேள்வி எப்படி உலகை மாற்றும் கண்டுபிடிப்பாக உருவெடுக்கிறது? அந்தப் பயணத்திலிருந்து இன்றைய மாணவர்கள் என்ன கற்றுக் கொள்ளலாம்? பொதுவாக, நோபல் பரிசை ஒரு விஞ்ஞானியின் சாதனைக்குக் கிடைக்கும் மிக உயர்ந்த அங்கீகாரமாகப் பார்க்கிறோம். ஆனால், நோபல் பரிசு பெறாத எண்ணற்ற கண்டுபிடிப்புகளும் மனிதகுலத்தின் வளர்ச்சிக்குப் பெரும் பங்களிப்பைச் செய்துள்ளன.
எனவே, ஒரு கண்டுபிடிப்பின் மதிப்பை நோபல் பரிசு மட்டுமே தீர்மானிப்பதில்லை. நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்படும்போது, ஒரு விஞ்ஞானியின் சாதனை மட்டுமல்ல, மனித அறிவை அடுத்தகட்டத்துக்கு எடுத்துச் சென்ற ஆய்வும் உலகின் கவனத்தைப் பெறுகிறது. அறிவியல் எப்படி புதிய பாதைகளில் பயணிக்கிறது, ஒரு கண்டுபிடிப்பு நமது சிந்தனையையும் வாழ்க்கையையும் எவ்வாறு மாற்றுகிறது என்பதை அறிந்துகொள்ள இது வாய்ப்பளிக்கிறது.
ஒரு பெரிய கண்டுபிடிப்பின் பின்னால் பல ஆண்டுகால உழைப்பும், எண்ணற்ற கேள்விகளும், சோதனைகளும், தோல்விகளும் இருக்கின்றன. ஒரு நல்ல ஆய்வாளர் எதையும் அப்படியே ஏற்றுக் கொள்வதில்லை. ஏன்?, எதற்கு?, எப்படி? என்று கேள்வி கேட்கிறார். ஆதாரங்களைத் தேடுகிறார். தனது கருத்துகளைச் சோதிக்கிறார். தவறுகளை ஏற்றுக்கொண்டு மீண்டும் முயற்சி செய்கிறார். இதற்குப் பகுத்தறிவு, விமர்சனச் சிந்தனை, சிக்கல்களைத் தீர்க்கும் திறன், தரவுகளைப் பகுப்பாய்வு செய்யும் ஆற்றல், ஆய்வக மற்றும் தொழில்நுட்ப அறிவு, திட்டமிடுதல், பொறுமை, விடாமுயற்சி ஆகியவை அவசியம். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக, ஆய்வு முடிவுகளைத் திரித்துக் கூறாமல் உண்மையாக வெளிப்படுத்தும் அறிவியல் நேர்மை மிகவும் முக்கியமானது.
நோபல் பரிசின் சிறப்பு, உடனடிப் பயன்பாடு தெரியாத அடிப்படை அறிவியல் ஆய்வுகளின் முக்கியத்துவத்தையும் உலகுக்கு உணர்த்துவதில்தான் இருக்கிறது. இன்று நாம் பயன்படுத்தும் பல தொழில்நுட்பங்களுக்குப் பின்னால், பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மேற்கொள்ளப்பட்ட அடிப்படை ஆய்வுகள் இருக்கின்றன. அப்போது அவற்றின் பலன் தெளிவாகத் தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம். ஆனால், காலப்போக்கில் அவையே புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கு அடித்தளமாகியுள்ளன.
உதாரணமாக, காந்தப்புலங்களையும் வானொலி அலைகளையும் பயன்படுத்தி உடலின் உள்ளுறுப்புகளைப் படம் பிடிக்கும் எம்.ஆர்.ஐ. தொழில்நுட்பத்தின் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுத்த ஆய்வுகளுக்காக பால் லாட்டர்பர், பீட்டர் மேன்ஸ்ஃபீல்ட் ஆகியோருக்கு 2003-ஆம் ஆண்டு மருத்துவத்துக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது. ஒரு பெரிய அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு பெரும்பாலும் தனி மனிதரின் முயற்சியால் மட்டும் உருவாவதில்லை.
பல விஞ்ஞானிகளின் அறிவும் அனுபவமும் உழைப்பும் அதற்குப் பின்னால் இருக்கின்றன. ஒருவர் கேள்வியை எழுப்பலாம்; மற்றொருவர் ஆய்வு முறையை உருவாக்கலாம்; இன்னொருவர் புதிய கருவியைக் கண்டுபிடிக்கலாம்; வேறொருவர் தரவுகளை ஆராய்ந்து முடிவுகளை உறுதிப்படுத்தலாம்; இத்தகைய கூட்டு முயற்சிகளே அறிவியலை முன்னேற்றுகின்றன.
பல நோபல் பரிசுகள் இரண்டு அல்லது மூன்று விஞ்ஞானிகளுக்குப் பகிர்ந்து வழங்கப்படுவது இதை உணர்த்துகிறது. சில ஆய்வுகளில் இயற்பியலாளர்கள், வேதியியலாளர்கள், உயிரியலாளர்கள், கணினி வல்லுநர்கள் எனப் பல துறையினரும் இணைந்து செயல்படுகின்றனர். அதேநேரத்தில், பரிசு பெறும் சிலரின் பெயர்களில் ஒரு கண்டுபிடிப்புக்குப் பங்களித்த அனைவரின் உழைப்பும் பிரதிபலிப்பதில்லை. மாணவர்கள், ஆய்வக உதவியாளர்கள், தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் உள்ளிட்ட பலரின் பங்களிப்பையும் நாம் மதிக்க வேண்டும்.
நோபல் பரிசு பெற்றவர்களை எட்ட முடியாத மேதைகளாகப் பார்க்க வேண்டியதில்லை. அவர்களும் கேள்வி கேட்டார்கள்; சந்தேகப்பட்டார்கள்; சோதனைகள் செய்தார்கள்; தோல்விகளைச் சந்தித்தார்கள்; மீண்டும் முயன்றார்கள். அந்தத் தொடர் முயற்சிகளே புதிய அறிவை உருவாக்கின. எனவே, நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்படும்போது, அந்த விஞ்ஞானி என்ன கண்டுபிடித்தார் என்பதை மட்டுமல்லாமல், அவருக்கு அந்தக் கேள்வி எப்படித் தோன்றியது, என்ன சவால்களைச் சந்தித்தார், அவரது கண்டுபிடிப்பு மனித வாழ்க்கைக்கு எவ்வாறு பயன்படுகிறது என்பதையும் மாணவர்கள் அறிந்துகொள்ள வேண்டும்.
நோபல் பரிசின் உண்மையான மதிப்பு, ஒரு விஞ்ஞானியின் பெயர் உலகம் முழுவதும் அறியப்படுவதில் மட்டும் இல்லை; அவரது கண்டுபிடிப்பு அடுத்த தலைமுறையினரிடம் புதிய கேள்விகளை உருவாக்குவதில்தான் அதன் மிகப் பெரிய வெற்றி இருக்கிறது.
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