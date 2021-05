சூரியப் புள்ளியைக் கண்டுபிடித்த ஜெர்மன் வானவியலாளர் டேவிட் ஃபேப்ரிசியஸ்

டேவிட் ஃபேப்ரிசியஸ் இளமைக் காலம்

டேவிட் ஃபேப்ரிசியஸ் (David Fabricius) (9 மார்ச் 1564 - 7 மே 1617) ஒரு ஜெர்மன் போதகர், ஜோசியர் மற்றும் வானவியலாளர். அவர் தொலைநோக்கி மூலம் வானியலில் இரண்டு பெரிய கண்டுபிடிப்புகளைச் செய்தார்.

அவற்றில் ஒன்று வெற்றுக் கண்ணால் கண்டுபிடித்த மாறிலி விண்மீன்; மிரா சீட்டி. இரண்டாவது, சூரியப்புள்ளிகள். இதில் சூரியப்புள்ளிகள், அவரது மூத்த மகன் ஜோஹன்னஸ் ஃபேப்ரிசியஸுடன் (1587-1615) கூட்டாக இணைந்து கண்டுபிடித்தார்.

டேவிட் ஃபேப்ரிசியஸ் எசென்ஸில், 9 மார்ச் 1564ல் பிறந்தார். 1583இல் தொடங்கி ஹெல்ம்ஸ்டெட் பல்கலைக்கழகத்தில் படித்தார். ஃப்ரிசியாவில் தனது பிறந்த இடத்திற்கு அருகிலுள்ள சிறிய நகரங்களுக்கு போதகராகப் பணியாற்றினார். ஜெர்மனி மற்றும் வடகிழக்கு நெதர்லாந்து, 1584 இல் டோர்னமுக்கு அருகிலுள்ள ரெஸ்டெர்ஹேஃப் மற்றும் 1603 இல் ஆஸ்டீலில். அன்றைய புராட்டஸ்டன்ட் மந்திரிகளுக்கு பொதுவானதுபோல, அவர் அறிவியலில் ஈடுபட்டார். அவரது குறிப்பிட்ட ஆர்வம் வானியல். ஃபேப்ரிசியஸ் வானியலாளர் ஜோஹன்னஸ் கெப்லருடன் ஒத்துப்போகிறார்.

முதன்முதலாக மாறிலி விண்மீன் கண்டுபிடிப்பு

டேவிட் ஃபேப்ரிசியஸ் ஆகஸ்ட் 1596இல் மிரா(Mira) என்ற முதல் அறியப்பட்ட காலநிலை மாறி விண்மீனை வெறும் கண்ணால் (நோவாஸ் மற்றும் சூப்பர்நோவாக்கள் போன்ற பேரழிவு மாறிகளுக்கு மாறாக) கண்டுபிடித்தார். மீண்டும் மீண்டும் வரும் மாறியின் முழு கருத்தும் போலவே, இது "வெறும்" மற்றொரு நோவா என்று முதலில் நம்பினார். 1609 ஆம் ஆண்டில் மிரா மீண்டும் பிரகாசமாக இருப்பதைக் கண்டபோது, ​​வானத்தில் ஒரு புதிய வகையான பொருள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது தெளிவாகியது. அதுதான் மிரா சீட்டி என்ற மாறிலி விண்மீன்.

சூரியப் புள்ளி கண்டுபிடிப்பு

இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, 1610-1611களில் அவரது மகன் ஜோஹன்னஸ் ஃபேப்ரிசியஸ் (1587-1615) நெதர்லாந்தில் உள்ள பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து தொலைநோக்கிகளுடன் வந்தார். அவர்கள் இருவரும் தொலைநோக்கிகளை சூரியனை நோக்கித் திருப்பினர். சூரியப் புள்ளிகளைக் கண்டனர். டேவிட் ஃபேப்ரிசியஸ் 1596 ஆம் ஆண்டில் மிரா சீட்டி விண்மீனைக் கண்டுபிடித்த பின்னர் ஆர்வம் சூரியனில் நீடித்தது.

பின் 1611 பிப்ரவரி 27 அன்று அவர் முதலில் சூரியப் புள்ளிகளைக் கண்டார். பிறகு மேலதிக அவதானிப்புகளுக்காக, டேவிட் ஃபேப்ரிசியஸ் மற்றும் மகன் ஜோஹன்னஸ் ஃபேப்ரிசியஸ் இருவரும் சூரியனை தினந்தோறும் கவனித்து வந்தனர்.

தொடர்ந்து கவனித்ததன் விளைவாக, சூரியப் புள்ளிகளின் அன்றாட இயக்கம், சூரியன் தன் அச்சில் நகருவதாக ஃபேபீரியஸ் குழு சரியாக விளக்கியது. இதன் மூலம் சூரியனின் அச்சு சுழற்சியையும் விளக்கியது. சூரியனை நேரடியாகக் கவனிப்பதில் சிரமங்கள் இருந்தபோதிலும், சூரிய ஒளியின் இருப்பை அவர்கள் குறிப்பிட்டனர். அவற்றின் அவதானிப்பின் முதல் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நிகழ்வு இதுவாகும்.

கிழக்கு ஆசியாவில் முன் சில ஆண்டுகளில் தெளிவற்ற அறிக்கைகள் வந்தன. அதாவது சூரியப் புள்ளிகளை சீன வானியலாளர்கள் முன்பு வெறும் கண்ணால் அவற்றைக் கண்டுபிடித்திருக்கலாம் அல்லது ஃபேபீரியஸ் கவனித்திருக்கலாம் என்று பரவின.

ஆனால், இந்த ஜோடி விரைவில் கேமரா அப்சுரா(camera Obscura) மூலம் தொலைநோக்கி வழியே புள்ளியைக் கண்டுபிடித்தது. இதனால் அவர்களின் கண்களைக் காப்பாற்றவும், சூரிய வட்டு பற்றிய சிறந்த காட்சியைப் பெறவும், புள்ளிகள் நகர்ந்ததையும் கவனித்தனர். அவை வட்டின் கிழக்கு விளிம்பில் தோன்றும், படிப்படியாக மேற்கு விளிம்பிற்கு நகரும், மறைந்துவிடும், பின்னர் வட்டில் கடக்க அது எடுத்த அதே நேரத்தை கடந்துவிட்டபின் மீண்டும் கிழக்கில் மீண்டும் தோன்றும். சூரியன் அதன் அச்சில் சுழன்றது என்று சூரியப் புள்ளிகளின் நகர்வு தெளிவாகப் பரிந்துரைத்தது. ஆனால் ஒருபோதும் ஆதாரங்களுடன் ஆதரிக்கப்படவில்லை.

சுமார் 400 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே, சூரியன் சுழலுகிறது என்ற உண்மையை ஃபேப்ரிசியஸ் குழு கண்டறிந்துள்ளது. மேலும் இளம் ஃபேப்ரிசியஸ் 1611, ஜூன் மாதத்தில், அவற்றைச் சரியாக கணித்து நிறைவு செய்தார். அவற்றின் அவதானிப்புகள் மற்றும் விளக்கத்தின் ஒரு சிறு கணக்கு என , ஜூன் 1611 இல் ஒரு புத்தகமாக வெளியிட்டனர்.

அதன் பெயர்: சூரியனில் சூரியப்புள்ளிகள் காணப்பட்ட இடங்கள் மற்றும் சூரியனுடனான அவற்றின் வெளிப்படையான சுழற்சி (Account of Spots observed on the Sun and of their apparent rotation with the Sun ) பிராங்பேர்ட் புத்தக கண்காட்சியில் இந்த புத்தகம் விற்கப்பட்டது.

மறைக்கப்பட்ட கண்டுபிடிப்பு

துரதிர்ஷ்டவசமாக, 29 வயதில் ஜோகன்னஸ் ஃபேப்ரிசியஸின் மரணத்திற்குப் பிறகு, இந்த புத்தகம் தெளிவற்றதாக இருந்தது. சில மாதங்கள் கழித்து கிறிஸ்டோஃப் ஷெய்னர் மற்றும் கலிலியோ கலீலி ஆகியோரால் சுயாதீனமான கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் சூரிய புள்ளிகள் பற்றிய வெளியீடுகளால்இந்த தகவல், ஃபேப்ரிசியஸ் குழுவின் கண்டுபிடிப்பு மறைக்கப்பட்டது.

இறப்பு

1617 ஆம் ஆண்டில் ஆஸ்டீலில் உள்ள பிரசங்கத்திலிருந்தபோது உள்ளூர் திருடனை ஃபேப்ரிசியஸ் கண்டித்தார். பின்னர், அந்த குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் ஃபேப்ரிசியஸை ஒரு சம்மட்டியால் தலையில் தாக்கி கொலை செய்தார்.

1589 இல் அவர் ஃபிரிசியாவால் தயாரிக்கப்பட்ட வரைபடத்தின் நகல்களும் இன்னும் உள்ளன. அறிவியல் புனை கதையாளர் ஜூல்ஸ் வெர்னின் 'தி எர்த் டு தி மூன்' என்ற பெயரிலும் ஃபேப்ரிசியஸ் தனது தொலைநோக்கி மூலம் சந்திரவாசிகளைப் பார்த்ததாகக் ஒருவர் கூறியதாகக் குறிப்பிடுகிறார்.

ஆனால் அந்த குறிப்பிட்ட உண்மை வெர்னின் புனைகதையின் ஒரு பகுதியாகும். ஃபேப்ரிசியஸின் மரணிப்புக்குப் பின்னர் சந்திரனின் தெற்கு அரைக்கோளத்தில் உள்ள பெரிய (90 கிலோமீட்டர்) பள்ளம் ஒன்றுக்கு அவரின் நினைவாக டேவிட் ஃபேப்ரிசியஸ் எனப் பெயரிடப்பட்டது. 1895 ஆம் ஆண்டில் ஆஸ்டீலில் உள்ள தேவாலயத்தில் அவரது நினைவாக ஒரு நினைவுச்சின்னம் அமைக்கப்பட்டது, அங்கு டேவிட் ஃபேப்ரிசியஸ் 1603 முதல் 1617 வரை போதகராக இருந்தார்.

[மே 7 - டேவிட் ஃபேபிரியஸ்-இன் நினைவு நாள்]