அறிவியல் ஆயிரம்: ஹாலி வால்மீனைக் கண்டுபிடித்த எட்மண்ட் ஹாலி!

ஹாலி வால்மீன்

நம்மில் எத்தனை பேருக்கு ஹாலி என்ற வால்மீன், காலம் தவறாமல் 75 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை பூமியை வலம் வரும் என்பது தெரியும். இப்போது வாழும் மனிதர்களில் எத்தனை பேர் ஹாலி வால்மீனைப் பார்த்திருப்பீர்கள். அறிவியல் இயக்கத்தில் உள்ள நாங்கள் அனைவருக்கும் ஹாலி வால்மீனை பார்த்திருக்கிறோம், அதனைக் கொண்டாடியிருக்கிறோம்.

எட்மண்ட் ஹாலி

வானியல் துறை பல குறிப்பிடத்தக்க பெயர்களால் நிரப்பப்பட்டுள்ளது. அவற்றில் ஒன்று எட்மண்ட் ஹாலி. ஹாலி ஒரு ஆங்கிலேயர். அவர் புவி இயற்பியலாளர், கணிதவியலாளர், வானியலாளர் மற்றும் வானிலை ஆய்வாளர். அவர் 1720-இல் ஜான் ஃபிளாம்ஸ்டீடுக்குப் பிறகு கிரேட் பிரிட்டனில் வாழ்ந்த இரண்டாவது வானியலாளர் ராயல் ஆவார். அவர் கண்டுபிடித்த மற்றும் புகழ்பெற்ற ஹாலியின் வால்மீன் அவரது பெயரினைத் தாங்கி பெருமைப்படுத்தப்பட்டது. அதன் சுற்றுப்பாதையைக் கணக்கிட்டதற்காக மிகவும் பிரபலமானவர். அவர் பல சாதனைகள் படைத்தவர். பல கண்டுபிடிப்புகளை வடிவமைத்தவர் மற்றும் ஒரு துணிச்சலான கண்டுபிடிப்பாளர்.

வானியல் கண்காணிப்பகம்/புதன் இடை நகர்வு

எட்மண்ட் ஹாலி 1676-77 இல் செயின்ட் ஹெலினாவில் ஒரு வானியல் கண்காணிப்பகம் கட்டினார். அந்த கண்காணிப்பு மையத்திலிருந்து, ஹாலி தெற்கு வான அரைக்கோளத்தை பட்டியலிட்டு, சூரியனுக்கு குறுக்கே புதன் செல்வதை பதிவு செய்தார். பூமி, வெள்ளி மற்றும் சூரியன் இடையே உள்ள தூரத்தை தீர்மானிக்க இதேபோன்ற வெள்ளி குறுக்கே செல்லும் போக்குவரத்து பயன்படுத்தப்படலாம் என்பதை அவர் உணர்ந்தார். அவர் இங்கிலாந்து திரும்பியதும், அவர் ராயல் சொசைட்டியின் உறுப்பினராக ஆக்கப்பட்டார், மேலும், இரண்டாம் சார்லஸ் மன்னரின் உதவியுடன் ஆக்ஸ்போர்டில் முதுகலைப் பட்டம் பெற்றார்.

பிரின்சிபியா கணிதம் வெளிவர உதவி

ஹாலி ஐசக் நியூட்டனின் செல்வாக்குமிக்க தத்துவவியல் நேச்சுரலிஸ் பிரின்சிபியா கணிதம் (1687) வெளியீட்டிற்கு ஊக்கமளித்து நிதியளித்தார். செப்டம்பர் 1682 இல் ஹாலி செய்த அவதானிப்புகளிலிருந்து, வால்மீன்களின் வானியல் பற்றிய அவரது 1705 சுருக்கத்தில் ஹாலியின் வால்மீனின் கால இடைவெளியைக் கணக்கிட நியூட்டனின் இயக்க விதிகளைப் பயன்படுத்தினார்.

பாய்மரப் பயணம்

எட்மண்ட் ஹாலி 1698 ஆம் ஆண்டு தொடங்கி, கடலில் பாய்மரப் பயணங்களை மேற்கொண்டார் மற்றும் நிலப்பரப்பு காந்தத்தின் நிலைமைகளை அவதானித்தார். 1718 இல், அவர் "நிலையான" விண்மீன்களின் சரியான இயக்கத்தைக் கண்டுபிடித்தார்.

இளமை வாழ்க்கை

எட்மண்ட் ஹாலி இங்கிலாந்தில் நவம்பர் 8, 1656 இல் பிறந்தார். அவர் லண்டனில் மிகவும் வெற்றிகரமான சோப்பு தயாரிப்பாளராக இருந்த எட்மண்ட் ஹாலி சீனியரின் மகனாவார். அவரது குடும்பம் முதலில் டெர்பிஷையரில் இருந்து வந்தது. சிறுவயதில், எட்மண்ட் கணிதத்தில் ஆர்வம் கொண்டிருந்தார். லண்டனில் உள்ள செயின்ட் பால் பள்ளியில் தனது கல்வியைத் தொடங்கினார். 1673 இல், அவர் ஆக்ஸ்போர்டு குயின்ஸ் கல்லூரியில் சேர்ந்து படித்தார். அவர் இளங்கலைப்படிப்பின்போது சூரியப் புள்ளிகள் மற்றும் சூரியக் குடும்பம் பற்றிய கட்டுரைகளை வெளியிடுவதில் அதிக நேரத்தை செலவிட்டார். அதனால் புகழும் பெற்றார்.

துவக்க தொழில் மற்றும் பயணங்கள்

1675 ஆம் ஆண்டில், கிரீன்விச் ஆய்வகத்தில் முதல் வானியலாளர் ராயல் ஜான் ஃப்ளாம்ஸ்டீட்டின் உதவியாளராக ஹாலி பணிபுரிந்தார். ஹாலியின் பல பணிகளில் ஒன்று, அடையாளம் மற்றும் பட்டியல் நோக்கங்களுக்காக Flamsteed- இன் எண் அமைப்பைப் பயன்படுத்தி நட்சத்திரங்களுக்கு எண்களை ஒதுக்குவது. ஒரு வருடம் கழித்து, அவர் தெற்கு அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் உள்ள எரிமலை வெப்பமண்டல தீவான செயிண்ட் ஹெலினாவுக்குச் சென்றார். அவர் தன்னுடன் ஒரு பெரிய செக்ஸ்டன்ட் மற்றும் சில தொலைநோக்கி காட்சிகளை கொண்டு வந்தார். அதனால் அவர் ஒரு கண்காணிப்பு அறையை அமைத்து, தெற்கு அரைக்கோளத்தில் உள்ள விண்மீன்களை ஆய்வு செய்து பட்டியலிடுத்தார். செயின்ட் ஹெலினாவில் அவர் தங்கியிருந்தபோதுதான், புதன் கோள் வானத்தில் சூரியனின் குறுக்கே செல்வதைக் கவனமாகக் கவனித்தார். வெள்ளியும் அதே வழியில் நகரும் என்றும் அனுமானித்தார். பின்னர் சூரியக் குடும்பத்தின் அளவைக் கணக்கிட அதனைப் பயன்படுத்த முடியும் என்பதை உணர்ந்தார்.

ஹெவெலியஸுக்கு உதவி

ஹாலி 1678 இல் இங்கிலாந்துக்குத் திரும்பினார். ஒரு வருடம் கழித்து அவர் ராயல் சொசைட்டியின் வேண்டுகோளின் பேரில் டான்சிக்கிற்குச் சென்று ராபர்ட் ஹூக் மற்றும் ஜோஹன்னஸ் ஹெவெலியஸுக்கு இடையே ஒரு சர்ச்சையைத் தீர்க்க உதவினார். ஹெவிலியஸ் தனது அவதானிப்புகளில் தொலைநோக்கியைப் பயன்படுத்தாததால், ராபர்ட் ஹூக் தனது கண்டுபிடிப்புகளை கேள்வி எழுப்பினார். அவரது கண்டுபிடிப்புகளை அவதானிக்க மற்றும் அவரது முடிவுகளை சரிபார்க்க ஹாலி ஹெவிலியஸுடன் தங்கினார்.

தெற்குகோள விண்மீன்கள்

அதே ஆண்டில் 1679 ஆம் ஆண்டில், ஹாலி செயின்ட் ஹெலினாவில் இருந்தபோது அவர் கவனித்த தெற்கு அரைக்கோள நட்சத்திரங்களின் பட்டியலான "ஆஸ்திரேலியாவின் விண்மீன்கள்" என்ற தலைப்பில் வெளியிட்டார். அவரது வெளியீடு மிகவும் விரிவானது. அதில் தெற்கு அரைக்கோளத்தில் மட்டுமே பார்க்கக்கூடிய 341 விண்மீன்கள் பற்றியதாகும். 16-ம் நூற்றாண்டின் நன்கு அறியப்பட்ட வானியலாளரான டைகோ ப்ராஹேவைக் குறிப்பிடும் வகையில், வானியலாளர் ஃபிளாம்ஸ்டீட் அவருக்கு "தெற்கு டைக்கோ" என்ற பட்டத்தை வழங்கினார். ஹாலி ஆக்ஸ்போர்டில் முதுகலை பட்டமும் பெற்றார். பின்னர் 22 வயதில் ஹாலி ராயல் சொசைட்டி உறுப்பினராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

திருமணம்

ஹாலி 1682 இல் மேரி டூக்கை மணந்தார். அவர்களுக்கு மூன்று குழந்தைகள் பிறந்தனர். 1686 இல், ஹாலியின் இரண்டாவது படைப்பு வெளியிடப்பட்டது. பருவமழை மற்றும் வர்த்தகக் காற்று பற்றிய விளக்கப்படங்களுடன் கூடிய ஒரு அறிவியல் பத்திரிகை அவரது ஹெலினியன் பயணத்திலிருந்து பெறப்பட்டது. சூரிய வெப்பம் வளிமண்டல இயக்கங்களுக்குப் பின்னால் இருப்பதாக அவர் முடிவு செய்தார். மேலும், கடல் மட்ட உயரத்திற்கும் காற்றழுத்த அழுத்தத்திற்கும் இடையே நெருங்கிய தொடர்பு இருப்பதையும் ஹாலி நிறுவினார். அவரது பயனுள்ள விளக்கப்படங்கள் தகவல் காட்சிப்படுத்தலின் வளர்ந்து வரும் துறையை வரையறுக்க உதவியது.

கோள்களின் இயக்கம்

ஹாலி பல சந்திர அவதானிப்புகளை மேற்கொண்டார். இது அவரது பெரும்பாலான நேரத்தை எடுத்துக் கொண்டது. அவரது சந்திர ஆய்வுகள் தவிர, புவியீர்ப்பு தொடர்பான பிரச்சனைகளிலும் அவர் ஆர்வம் காட்டினார். குறிப்பாக அவரைப் பற்றிய ஒரு பிரச்னை, கோள்களின் இயக்க விதிகளுக்கான ஆதாரத்தைக் கண்டறிவதுதான். 1684 ஆம் ஆண்டில், சர் ஐசக் நியூட்டனுடன் அந்த பிரச்னையைப் பேசுவதற்காக கேம்பிரிட்ஜுக்குச் சென்றார்.

நியூட்டன் ஏற்கனவே இந்த சிக்கலைத் தீர்க்க முடிந்தது என்பதைக் கண்டறிந்தார். கோள்களின் சுற்றுப்பாதைகள் நீள்வட்டமாக இருக்கும் என்றும் கூறினார். நியூட்டன் பயன்படுத்திய கணக்கீடுகளைப் பார்க்க ஹாலி இயல்பாக விரும்பினார். ஆனால், நியூட்டனால் அவற்றைக் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. நியூட்டன் 1684 ஆம் ஆண்டில் "சுற்றுப்பாதையில் வான் பொருட்கள் நகர்வு " (On the Motion of Bodies in an Orbit)" என்ற தலைப்பில் ஒரு சிறு கட்டுரையை எழுதினார். அது அவரது கணக்கீடுகளை விளக்கியது. இந்த வேலை, பின்னர் நியூட்டனால் விரிவுபடுத்தப்பட்டது. 1687 இல் நியூட்டன் பிரின்சிபியா மேத்தமேட்டிகா (Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica) புகழ்பெற்ற படைப்பை வெளியிட்டார். இதனை வெளியிட ஹாலிதான் பெரிதும் உதவினார்.

கணக்கீடுகள் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகள்

ஹாலியின் முதல் சுற்றுப்பாதை கணக்கீடுகள் என்பவை கிர்ச் வால்மீன் 1680 மற்றும் 1681 ஆம் ஆண்டுகளில் ஜான் ஃப்ளாம்ஸ்டீடின் அவதானிப்புகளைப் பயன்படுத்திக் கொண்டதுதான். இந்த வால்மீனை முதன்முதலில் 1680-ம் ஆண்டு, நவம்பர் 14ம் நாள் கண்டுபிடித்தார். ஹாலி, கிர்ச் வால்மீனின் சுற்றுப்பாதையை 1682 இல் கணக்கிட்டார். அது முற்றிலும் துல்லியமானதாக இருந்தது.

டைவிங் பெல்

எட்மண்ட் ஹாலி 1691 ஆம் ஆண்டில், டைவிங் பெல் ஒன்றைக் கண்டுபிடித்தார். அதை அவரும் அவரது சகாக்களும் விரிவாகப் பரிசோதித்தனர். இது நீருக்கடியில் சுத்தமான காற்றை வழங்க தோல் குழாய்கள் மற்றும் ஈயம் கொண்ட பீப்பாய்களைப் பயன்படுத்தியது. ஹாலி நடுத்தர காது அதிர்ச்சிக்கான ஆரம்ப நிகழ்வுகளில் ஒருவராக அறியப்பட்டார், ஏனெனில் அவர் 4 மணி நேரம் வரை நீருக்கு அடியில் இருப்பார். அதே ஆண்டில் அவர் காந்த திசைகாட்டியின் ஆரம்ப வேலை மாதிரியை வடிவமைத்தார்.

1693 ஆம் ஆண்டில், அவர் வாழ்க்கை வருடாந்திரங்கள் பற்றிய ஒரு கட்டுரையை வெளியிட்டார். அதில் 'இறப்பில் வயது' பற்றிய அறிக்கையும் அடங்கும். இது ஆக்சுவேரியல் அறிவியலின் தொடக்கத்தைக் குறிக்கிறது.

வால்மீன் கணிப்புகள்

பிற்கால வாழ்க்கையில் ஹாலி 1698 ஆம் ஆண்டில், பாய்மரக் கப்பலான Paramour-க்கு கட்டளையிடவும், திசைகாட்டியின் மாறுபாட்டைக் கட்டுப்படுத்தும் சட்டங்களைப் பற்றி மேலும் அறியவும் தெற்கு அட்லாண்டிக் பெருங்கடலுக்குச் செல்லவும் அவருக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது. பணியாளர்களிடையே ஏற்பட்ட அமைதியின்மை காரணமாக முதல் பயணம் குறைக்கப்பட்டது. அவரின் இரண்டாவது பயணம் 1699 இல் தொடங்கியது. அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் மற்றும் பசிபிக் பெருங்கடலின் சில பகுதிகளின் காந்த வரைபடங்கள் 1701 இல் "காம்பஸின் மாறுபாட்டின் பொது விளக்கப்படத்தில்" வெளியிடப்பட்டன.

ஹாலி வால்மீன்

1704 ஆம் ஆண்டில், ஹாலி இறுதியாக ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் வடிவவியலின் சாவிலியன் பேராசிரியரானார். அவரது தொழில் வாழ்க்கையில் இந்த மதிப்புமிக்க நியமனத்தை இழந்த பிறகு. அவர் 1705 இல் வால்மீன்களின் வானியல் சுருக்கம் பற்றிய கட்டுரையை வெளியிட்டார். இந்த பணியில் இவரது கட்டுரை 1337 முதல் 1698 வரை கவனிக்கப்பட்ட 24 வால்மீன்களின் பரவளைய சுற்றுப்பாதைகளை விரிவாகக் கூறியது. 1682ல் அவர் கண்டுபிடித்த வால்மீன்கள் ஒரே வால்மீன் ஆகும். இது ஒவ்வொரு 75-76 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை சூரியனைச் சுற்றி வருகிறது என்பதைக் கண்டறிந்தார். மேலும் அது 1758 இல் திரும்பும் என்று அவர் சரியாகக் கணித்தார். வால்மீன் திரும்பியபோது அது ஹாலியின் வால்மீன் என்று அறியப்பட்டது. ஆனால், அவர்தான் அப்போது உயிருடன் இல்லை.

1761 மற்றும் 1769 ஆம் ஆண்டுகளில் சூரியன் முழுவதும் வெள்ளி இடைநகர்வை/குறுக்கே செல்வதைக் கண்காணிக்கும் முறையை அவர் வகுத்தார். இந்த அவதானிப்புகள் பின்னர் பூமியிலிருந்து சூரியனிலிருந்து தூரத்தை துல்லியமாக கணக்கிட பயன்படுத்தப்படும். 1720 இல் ஜான் ஃபிளாம்ஸ்டீட்க்குப் பிறகு ஹாலி கிரீன்விச் ஆய்வகத்தில் ராயல் என்ற வானியலாளரானார்.

ஹாலின் இறப்பு

எட்மன்ட் ஹாலி 1742-ம் ஆண்டு ஜனவரி 14-ம் நாள் தனது 86 வயதில் இறந்தார், துரதிர்ஷ்டவசமாக, அவரது நினைவாக பெயரிடப்பட்ட வால்மீன் திரும்புவதைக் காண அவர் வாழவில்லை. ஹாலியின் வால் நட்சத்திரம் 2062 ஆம் ஆண்டு மீண்டும் இரவு வானில் தோன்றும்.

எட்மண்ட் ஹாலி என பெயரிடப்பட்டு பெருமைப்படுத்தப்பட்டவை

1715, மே 3-இல் இங்கிலாந்து முழுவதும் சூரிய கிரகணத்தின் பாதையின் ஹாலியின் வரைபடம் ஹாலியின் வால் நட்சத்திரம் (சுற்றுப்பாதை காலம் (தோராயமாக) 75 ஆண்டுகள்) ஹாலி (சந்திர பள்ளம்) ஹாலி (செவ்வாய் பள்ளம்) ஹாலி ஆராய்ச்சி நிலையம், அண்டார்டிகா சமன்பாடுகளின் எண்ணியல் தீர்வுக்கான ஹாலியின் முறை ஹாலி தெரு, பிளாக்பர்ன், விக்டோரியா, ஆஸ்திரேலியா எட்மண்ட் ஹாலி சாலை, ஆக்ஸ்போர்டு அறிவியல் பூங்கா, ஆக்ஸ்போர்டு, OX4 4DQ UK எட்மண்ட் ஹாலி டிரைவ், ரெஸ்டன், வர்ஜீனியா, அமெரிக்கா எட்மண்ட் ஹாலி வே, கிரீன்விச் தீபகற்பம், லண்டன் ஹாலி மவுண்ட், செயின்ட் ஹெலினா (680 மீ உயரம்) ஹாலி டிரைவ், ஹேக்கென்சாக், நியூ ஜெர்சி, வால்மீன்களின் இல்லமான ஹேக்கன்சாக் உயர்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் வால்மீன் வழியுடன் குறுக்கிடுகிறது ரூ எட்மண்ட் ஹாலி, அவிக்னான், பிரான்ஸ் ஹாலி அகாடமி, இங்கிலாந்தின் லண்டனில் உள்ள பள்ளி ஹாலி ஹவுஸ் பள்ளி, ஹாக்னி லண்டன் (2015) ஹாலி கார்டன்ஸ், பிளாக்ஹீத், லண்டன்.

[ஜனவரி 14 - எட்மண்ட் ஹாலியின் நினைவு நாள்]