மனித உரிமை நாள்: நினைக்கப்பட வேண்டிய இந்தியர்கள்!

சுதந்திரப் போராட்ட வீரரும், பெண்கள் உரிமைகளின் வலுவான இந்திய ஆதரவாளராகவும் விளங்கியவர் திருமதி ஹன்சா ஜீவராஜ் மேத்தா. உலக மனித உரிமைப் பிரகடனத்தில் ஒருமுக்கியமான அம்சத்தைத் திருத்தி, அதை அனைவரையும் ஏற்றுக்கொள்ளச் செய்த பெருமை இவருடையது. அவர் விழைந்த மாற்றம் அளவில் சிறியதாக இருக்கலாம்; ஆனால் அது வாமன விஸ்வரூபம் போலப் பிரம்மாண்டமானதாகிவிட்டது. அச்சிறிய மாற்றமே மனித உரிமைப் பிரகடனத்தின் ‘மங்கலப்பொட்டு’, ‘பூரணச்சிலையின் கண்திறப்பு’! பிரகடனத்தின் பாலினப் பொதுமையை நிலைநிறுத்தி உலகிற்கு வெளிப்படுத்தும் உன்னத வாக்கியமாக்கிவிட்டது.

மனித உரிமைப் பிரகடத்தின் முதல் பிரிவு (Article 1.All men are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.) என்றிருப்பதைவிடப், பாலினச் சமத்துவத்தை உலகிற்கு உணர்த்தும் வண்ணம் All men என்பதற்குப் பதில் All human beings என்று இருப்பதே பொருத்தமாக இருக்கும் என்று உணர்ச்சிகரமாக வாதாடினார். அடிப்படையில் ஆண்-பெண் சமத்துவத்திற்காகவும், பெண்களது மேம்பாட்டிற்கு உழைப்பவராகவுமிருந்த திருமதி ஹன்ஸா மேத்தாவின் வாதத்திற்கு மறுப்பு எதுவும் எழவாய்ப்பில்லாமல், அவரது திருத்தம் ஒருமனதாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு அதன்படியே பிரகடனமானது. சிறு திருத்தம்தான் என்றாலும் அந்தத் திருத்தம் உலகமனித உரிமைப்பிரகடனத்தின் முகத்தையும், அகத்தையும் நிறைவுடையதாக்கி இருப்பதை மனித உரிமை ஆய்வாளர்கள் பெரிதும் போற்றிவருகிறார்கள்.

ஐக்கிய நாடுகளின் மனித உரிமைகள் ஆணையத்திற்கு இந்தியப் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேருவால், டாக்டர் நியோகியின் இடத்தில் நியமிக்கப்பட்டவர் ஹன்சா மேத்தா. உலகெங்கிலும் உள்ள ஜனநாயகங்களுக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக, முக்கியமானதொரு ஆவணத்தில் பாலின சமத்துவம் என்ற கருத்தை கொண்டுவருவது பாராட்டுக்குரிய செயலல்லவா?இந்தியாவின் மகள் டாக்டர் ஹன்ஸா மேத்தாவுக்கு இன்றளவும் உலகப் பெண்கள் நன்றி தெரிவிக்கிறார்கள் என்கிறது ஆய்வாளர் ஒருவரின் மதிப்பீடு. 'ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் முன்னாள் பொதுச் செயலாளர் பான்கிமூன்(2015 இல்), திருமதி மேத்தாவின் திருத்தம். ‘’எவ்வளவு பொருத்தமானது, எவ்வளவு பொருத்தமானது" என்று வியந்து கூறியுள்ளார்.

ஹன்ஸா ஜூலை 3, 1897இல் பிறந்தவர். அவரது தந்தை மனுபாய் நந்தசங்கர் மேத்தா பரோடாவின் அப்போதைய திவானாக இருந்தார். சிறுகுழந்தையாக இங்கிலாந்து சென்ற இவர், சமூகவியல் மற்றும் இதழியல் படிப்பு படித்தார் 1918 ஆம் ஆண்டில் சுதந்திரப் போராட்டத்தின் மற்றொரு முன்னணிப் பெண் தலைவர் சரோஜினி நாயுடு மூலம், குஜராத்தின் சபர்மதி சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த மகாத்மா காந்தியைச் சந்தித்தது பிரிட்டிஷ் காலனியாதிக்கத்திற்கு எதிரான சுதந்திரப் போராட்டத்தில் சேருவதற்கான பொறியை அவருள்ளத்தில் மூட்டியது. ஒத்துழையாமை மற்றும் சுதேசி இயக்கங்களில் ஈடுபட்டார், வெளிநாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்களை விற்கும் நிறுவனங்களுக்கு எதிராகப் போராட்டங்களை முன்னெடுத்தார், சிறைப்பட்டார். 1924 ஆம் ஆண்டில், அவர் காந்தியின் தனிப்பட்ட மருத்துவரான ஜீவராஜ் நாராயண் மேத்தாவை மணந்தார். "வைசியமேத்தா" குலத்தவரான அவரைத் திருமணம் செய்து கொள்ளும் ஹன்ஸாவின் முடிவை அவர்கள் இனத்தவர்கள் கடுமையாக எதிர்த்தனர். (பிற்காலத்தில் குஜராத் தனிமாநிலமானபோது ஜீவராஜ் நாராயண் மேத்தா அம்மாநிலத்தின் முதல் முதல்வரானார்.) இந்திய அரசியலமைப்பை உருவாக்கிய 15 பெண்களில் ஹன்ஸா மேத்தாவும் ஒருவர். காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் பம்பாயில் இருந்துஅரசியல் நிர்ணய சபைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

ஒருமுறை,1932 இல், டாக்டர் ஜீவ்ராஜ் மேத்தா தம்பதியரை ஆங்கில ஆட்சியாளர்கள் கைது செய்தபோது, கோபாலகிருஷ்ண கோகலேவின் வாராந்திர வெளியீடான "இந்தியாவின் சேவகன் "டாக்டர்ஜிவ். ' என்.மேத்தா மற்றும் அவரது மனைவி திருமதி ஹன்சாமேத்தா இருவரும்காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர். டாக்டர் மேத்தா ஒரு தீவிர அரசியல்வாதியாக அறியப்பட்டவரில்லை, அவர் சிறையில் வைக்கப்பட்டதற்குக் காரணம், அவர் ஒரு காங்கிரஸ் தொண்டருக்கு (திருமதி ஹன்ஸா) அடைக்கலம் கொடுத்தார் என்பது மட்டுமே’’ என்று எழுதியது குறிப்பிடஉரியது.

இந்திய அரசியலின் எதிர்காலத்தை வரையறுக்கும் அரசியல் செயல்முறைகளில் அவர் தீவிரமாக ஈடுபட்டார். மாகாண சுயாட்சிக்கு அழைப்பு விடுத்த இந்திய அரசுச் சட்டம், 1935 அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதன் மூலம் தேர்தல் அரசியலை நோக்கி ஹன்ஸாவை அது இழுத்தது. 1937 இல் பம்பாய் சட்டமன்ற மேலவை தொகுதியில் இருந்து முதல்மாகாணத் தேர்தலில்போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்றார். அவர் கவுன்சிலில் இரண்டு முறை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுப் பணியாற்றினார், பின்னர் அரசியலமைப்புசபை உறுப்பினரானார். அந்த சபையில், அடிப்படை உரிமைகள் துணைக்குழுவில் அவர் சேர்க்கப்பட்டது அவரளவில் முக்கியமானது, ஏனெனில் அப்பணியின்போது பாலின சமத்துவம், பொது சிவில் கோட் ஆகியவற்றிற்கான தனது கருத்துக்களை அவர் முன்வைக்க வாய்ப்பானது.

அரசியலமைப்பு சபை உறுப்பினராவதற்கு முன்பே ஹன்ஸா பெண்களின் உரிமைகளுக்காக போராடியவராவார். அகில இந்திய பெண்கள்மாநாட்டின் தலைவராகப் பொறுப்பேற்றுப் பணி செய்துள்ளார். இத்தகைய பணி அனுபவங்கள் ஐ.நாவின் மனித உரிமைக்குழுவில் அவர் பணியாற்றுங்காலத்தில் சிறப்பாக வெளிப்பட்டன. சிறந்த கல்வியாளராகப் புதுதில்லியில் லேடி இர்வின் கல்லூரி, மனையியல், கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் ஆசிரியர் பயிற்சிக்கான பெண்கள் கல்லூரி" தொடங்கும் பணிகளில் முன்நின்று ஈடுபட்டார்.

வரலாற்றுச் சிறப்புக்குரிய 1947, ஆகஸ்ட் 14-15 நள்ளிரவு அரசியல் நிர்ணயசபைக் கூட்டத்தில் புதிய அரசின் உதயத்தைக்குறிக்க, இந்தியப் பெண்கள் சார்பில் இந்திய தேசியக் கொடியைப் பிரதமரிடம் வழங்கியவர் திருமதி ஹன்ஸா மேத்தா. அவரளித்த அந்தக் கொடிதான் அந்நாளில் –அதுவரை பறந்து கொண்டிருந்த பிரிட்டிஷ்கொடி இறக்கப்பட்டு- இந்திய தேசியக்கொடியாக ஏற்றிவைக்கப்பட்டது.

இதுவரையில் ஐநா அமைப்பு உருவாக்கத்தில், அதன் அமைப்புகளில் பங்களிப்பு செய்த, குறிப்பாக உலக மனித உரிமைப்பிரகடனம் உருவாக்கத்தில் பங்கேற்ற இந்தியர்களைக்குறித்த விவரங்களைக் கண்டோம். இவற்றுடன் கூடுதலாகக் குறிப்பிட உரித்தான செய்தியுடன் இக்கட்டுரையை நிறைவு செய்யலாம்.

மனித உரிமைப் பிரகடன வரைவுகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த அதே காலத்தில், யுனெஸ்கோ அமைப்பின் தலைமைப் பொறுப்பிலிருந்த ஜூலியன் ஹக்ஸ்லி (ஆல்டஸ் ஹக்ஸ்லியின் சகோதரர்) உலகநாடுகளின் தலைவர்கள், தத்துவஞானிகள் பலரைத்தொடர்பு கொண்டு மனித உரிமைகள் குறித்த கருத்துக்களை சேகரிக்க முற்பட்டார். அந்த வகையில் இந்தியாவில், மகாத்மா காந்தியடிகள், பேராசிரியர் ஹுமாயூன் கபீர், பேராசிரியர் எஸ்,வி. பன்டாம்பேகர் (S.V.Puntambekar) ஆகிய மூவரிடமிருந்து கருத்துக் கேட்கப்பட்டனஎன்ற தகவல் அதிகம் வெளிப்படுவதில்லை. இவர்கள் மூவரும் மனித உரிமைகள் குறித்து யுனெஸ்கோவுக்கு அளித்த கருத்துகள் விரிவாக எழுதப்பட உரியன. காந்தியடிகள் மட்டும் 25 மே 1947ல் யுனெஸ்கோ செயலருக்கு, இரத்தினச் சுருக்கமாக (இரயில் பயணத்தின்போது) எழுதிய கடிதத்தில்” படிப்பறிவில்லாத, ஆனால் அறிவான என் தாயிடம் இருந்து,எல்லா உரிமைகளுமே நன்கு நிறைவேற்றப்பட்ட கடமைகளில் இருந்துதான் பெறமுடியும் என்பதைக் கற்றுக் கொண்டிருக்கிறேன்” என்று கூறியுள்ளார்.

சுருக்கமாக, ‘உரிமையும் கடமையும் நாணயத்தின் இரு முகங்கள்’ என்பது காந்தியடிகளின் கருத்து.

உடன்படஉரியதே.

(இன்று (டிசம்பர் 10) - மனித உரிமைகள் நாள்)

