99 கசையடிகளிலிருந்து ஐ.நா. வரை! கவிதைதான் குற்றம் - 5

எனது முதல் கவிதைத் தொகுப்பு (Yek bahse feministi ghabl az pokkhtane sibzaminiha, 2010 Feminist discussions before cooking potatoes, உருளைக்கிழங்கு வேகும்போது ஒரு பெண்ணிய விவாதம்). நூலை வெளியிட அனுமதி வேண்டி, ஈரானிய தணிக்கைக் குழுவிடம் நூற்பிரதியைத் தாக்கல் செய்தேன். என் நாட்டுத் தணிக்கையின் தீவிரம் எனக்குத் தெரியுமாதலால், அவர்கள் என்னென்ன சொற்கள், வார்த்தைகளிருந்தால் ஆட்சேபம் தெரிவித்து அனுமதி மறுப்பார்கள் என்று யூகித்து, அந்த யூகத்தின் அடிப்படையில் ‘சுதந்திரம்’, ‘காதல்’, ‘முத்தம்’, ‘தழுவுதல்’, ‘மார்பு’, ‘நிர்வாணம்’ போன்ற பல சொற்களை அச்சிடாமல் அவற்றின் இடத்தில் ...... ...... புள்ளிகளை வைத்தேன். இயந்திரத்தனமாகத் தணிக்கை செய்யும் அரசுத் தணிக்கையாளர்களுக்கு இலக்கியம் புரிந்தால்தானே ... ... புள்ளியுள்ள இடங்களில் என்ன சொற்கள் வரும் என யூகம் செய்ய முடியும்? அவ்வளவு இலக்கிய அறிவற்ற அலுவலர்களால், என் நூலுக்கான அனுமதி தடையேதுமின்றிக் கிடைத்தது.

நூல் வெளியிட அனுமதி கிடைத்தாலும் ஒலிக்க விரும்பிய என் குரலை அடக்கிக்கொள்ள நான் விரும்பவில்லை. கவிதையில் பொருத்த நினைத்த என் சொற்களையும் நான் இழக்கத் தயாராக இல்லை. ஆகவே நூலை வெளியிட அனுமதி வந்ததும், அச்சிடப்பட்டிருந்த நூல்களில் ... ... புள்ளி வைத்திருந்த இடங்களில் பொருந்தும் சொற்களை நானே பேனாவால் ஒவ்வொரு பிரதியிலும் எழுதி விற்பனைக்கு அனுப்பினேன்.

ஏற்கெனவே நூற்பிரதி வாங்கியவர்களுக்கு உதவுவதற்காக அப்புள்ளிகள் உள்ள பக்கங்களைக் குறிப்பிட்டுப் புள்ளிகளுக்கு வரிசை எண்ணும் கொடுத்துக் கையால் எழுதிய சொற்களை இணையத்தி்ல் பதிவேற்றி உலவவிட்டேன்’’ என்று 2021, மார்ச் மாதம், சாம்சோனியா வே என்ற பத்திரிகையாளருக்கு ஒரு ஜூம் செயலி வழியான பேட்டியில் எக்தேசரி தெரிவித்திருக்கிறார்.

இவ்வாறு, எக்தேசரி, தனது இருபத்தி மூன்றாவது வயதில், தணிக்கையாளர்கள் கண்ணில் மிளகாய்ப் பொடி எதுவும் தூவாமல், புள்ளிகளைத் தூவியே தணிக்கைத் தடைகளைக் கடந்து அவரது கவியாற்றைப் பாயவிட்டவர். தன் கவிதைக் குரலை முடக்காமல் ஒலிக்கச் செய்தவர். ஐந்தாண்டுகள் கழித்து 2015-ல் இவ்விஷயம் வெளிப்பட்ட பின், ஈரான் தணிக்கையாளர்கள் தடை செய்யப்பட வேண்டிய சொற்களின் பட்டியலில் தற்போது, ... ... (புள்ளிகளையும்) சேர்த்திருக்கின்றனர்!

இதிலிருந்தே நமக்குத் தெரிந்திருக்கும் ஈரானில் இவரது இன்னல்களுக்கான காரண வேர்கள் யாவையென.

2013 ஆம் ஆண்டில் ஸ்வீடன் நாட்டில், கோதன்பேர்க் நகரில் நடைபெற்ற ஒரு இலக்கிய விழாவில் கலந்து கொண்டுவிட்டு நாடு திரும்பிய பின், கவிஞர் எக்தேசரி துருக்கி செல்ல முற்படும்போது டிசம்பர் 2013-ல் இஸ்லாமிய புரட்சிகரக் காவலர் படையின் (IRGC ஐஆர்ஜிசி) உளவுத்துறைப் பிரிவால், விமான நிலையத்தில் கைது செய்யப்பட்டு, தெஹ்ரானின் ‘இழிபுகழ்’ எவின் (Evin Prison) சிறையில் 38 நாள்கள் தனிமைச் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். கடுமையான தொடர் விசாரணைகளுக்கு உள்படுத்தப்பட்டார்.

‘’எவின் சிறையில் இருந்தபோது, வருத்தும் உளவியல் அழுத்தங்களுக்கு நான் உள்படுத்தப்பட்டேன். எனது சில கவிதைகள் மற்றும் வெளிநாட்டுத் தொடர்புகள் குறித்து மீண்டும் மீண்டும் விசாரிக்கப்பட்டேன். மேலும், ஈரான் நாட்டிலிருந்து தப்பி ஓடிய பாப் இசைப் பாடகர் நஜாஃபி என்பவர் எனது நூலிலுள்ள காதற் கவிதையொன்றை விடியோவாக வெளியிட்டிருப்பது குறித்தும் விடிய விடிய விடாமல் கேள்வி கேட்டுத் துளைத்தெடுத்தனர்’’ என்றும் எக்தேசரி ஒரு பேட்டியில் கூறியிருக்கிறார்.

கைது செய்யப்பட்ட பின்னர் எக்தேசரியின் வீடு சோதனையிடப்பட்டது, அவரது மடிக்கணினி, ஹார்ட் டிஸ்க்குகள், பயன்படுத்திய செல்போன்கள், நோட்டுகள், குறிப்புகள், பேடுகள் முதலியன பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. அரசு எந்திரத்தின் நீள் கொடுங்கரங்களுக்கு எட்டாமல் தப்பிய - ஆன்லைனில் வெளியிடப்பட்டு அழிவிலிருந்து தப்பி நிற்பவை, பென் ட்ரைவ்கள், ஹார்டு டிஸ்க்குகள் போன்ற வெளிப்புறச் சேமிப்புக் கலங்களில் அவராலும் ஆங்காங்குள்ள அவரது நண்பர்களாலும் பாதுகாக்கபட்டிருப்பவை தவிர - எக்தேசரியின் அனைத்து நூல்களும், எழுத்துகளும், குறிப்புகளும், படைப்புகளும், இசைக் குறுந்தகடுகளும் முற்றாக அழிக்கப்பட்டன.

நூலகங்களிலிருந்தும், புத்தக விற்பனைக் கடைகளிலிருந்தும் – புத்தகப் பொருட்காட்சிகளில் வைக்கப்பட்டிருந்த நூற் பிரதிகள்கூட - அனைத்தும் போர்க்கால அடிப்படையில் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுத் - தகனம் செய்யப்பட்டன. அவரது நூல்களும் தடை செய்யப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டன.

முப்பத்தெட்டு நாட்களுக்குப் பின் ஒருவழியாகப் பிணை கிடைத்து, எவின் சிறையிலிருந்து எக்தேசரி தற்காலிகமாக வெளியில் வந்தார். ஆனாலும், விசாரணைக்காகக் காத்திருக்கும் கைதி என்பதால், பிணையில் வெளியிலிருந்தாலும், பாதுகாப்புக் காவலர்களின் நிலையான கண்காணிப்பு, நிழல்போல் தொடரும். கண்காணிப்புக் காலத்திலும் விசாரணை என்ற பெயரில் தொடர் துன்புறுத்தல்கள் வாடிக்கையானது. அவரது பாஸ்போர்ட் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதுடன் ரத்து செய்யப்பட்டது.

எந்தவிதமான வெளிப்படைத்தன்மையோ, பொதுவாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டிருக்கும் நியாயமுறையான விசாரணைகளோ இல்லாமல் - குறிப்பாகக் கடைசிநாள் விசாரணைக்கு முன்னரே தேதியிட்ட (!) - நீதிமன்றத் தீர்ப்பின்படி, 2015 அக்டோபர் மாதம் 12 ஆம் நாள், எக்தேசரிக்கு பதினோராண்டுகள் ஆறுமாதம் (138 மாதங்கள்) சிறைத் தண்டனையும், கூடுதலாகப் பொதுவெளியில் நிறைவேற்ற வேண்டுமெனும் குறிப்புடன், 99 கசையடிகளும் தண்டனையாக விதிக்கப்பட்டன.

தண்டனைக்கான காரணங்களாக, "ஈரானிய அரசாங்கத்திற்கு எதிரான குற்றங்கள்", "புனிதங்களை அவமதித்ததற்காக’’ (தெய்வ நிந்தனை’), "ஒழுக்கக்கேடான நடத்தை’’ என்பன குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. எக்தேசரிக்கு "புனிதங்களை அவமதித்ததற்காக’’ ஏழு ஆண்டுகளும், "ஈரானிய அரசாங்கத்திற்கு எதிரான குற்றங்கள்", வகையில் "இணையவெளியில் அங்கீகரிக்கப்படாத உள்ளடக்கத்தை (... ... சொற்களை) வெளியிட்டதற்காகவும், ஹிஜாப் சட்டத்தை மீறியதற்காகவும் என" மூன்று ஆண்டுகளும், "அரசுக்கு எதிரான பிரசாரத்திற்காக" ஒன்றரை ஆண்டுகளும் மொத்தம் பதினொரு ஆண்டுகள் மற்றும் ஆறு மாதங்கள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.

நெடுங்காலச் சிறைத் தண்டனையும், (பொதுவெளியில்) 99 கசையடிகளும் கவிதைச் சன்மானமாக கவிஞர் எக்தேசரிக்கு மேற்கண்ட மூன்று முதன்மைக் கொடுங்குற்றங்களைச் சுட்டிக்காட்டிதான் வழங்கப்பட்டது. அந்தக் கொடுங்குற்றங்கள் குறித்து கொஞ்சம் விளக்கம் காண்போமா?

பொது வெளியில் அளிக்கப்பட வேண்டும் எனக் குறிப்பிட்டு வழங்கப்பட்ட 99 கசையடித் தண்டனையானது என்ன குற்றத்திற்காக வழங்கப்பட்டது?

ஸ்வீடன் நாட்டில் இலக்கிய நிகழ்வின்போது கலந்துகொள்ள வருகை தந்த ஆண் இலக்கியவாதிகளுடன் இப்பெண் கவிஞர் அறிமுகமாகும்போது சம்பிரதாயமாகக் கை குலுக்கிய குற்றத்திற்காக!

விதிக்கப்பட்ட கசையடித் தண்டனையைவிடக் கொடுமையானது என்னவென்றால், அவ்வாறு எக்தேசரி இலக்கியவாதிகளிடம் கைகுலுக்கிய செயல் விபச்சாரத்திற்கீடான குற்றம் (crime, not prostitution, but of the same degree), கணவர் தவிர்த்த பிற ஆண்களுடன் பாலுணர்வுத் தொடர்பு கொண்டது (adultery) "ஒழுக்கக்கேடான நடத்தை’’ என்று சம்பிரதாயக் கைகுலுக்கலுக்கு விதவித வண்ணங்களில் ‘ஒளிர் ஸ்டிக்கர்’ ஒட்டியதுதான்!

‘’புனிதங்களை அவமதித்தது’’ என்ற குற்றம் எக்தேசரி மீது சாற்றப்படுவது அதிவிநோத வகையானது. எக்தேசரியின் கவிதைகளில் ஒன்று நாடு கடத்தப்பட்ட ஈரானிய ராப் பாடகர் ஷாஹின் நஜாஃபியால் ஒரு விடியோவில் பயன்படுத்தப்பட்டது. கவிதைப் பாடலுக்கான இசை விடியோவில் ஹிஜாபின் உயர்ந்த வடிவம் என்று ஈரானிய கடும்போக்காளர்கள் பாராட்டும் கருப்பு சடோர் (chador) அணிந்த ஒரு பெண், வெளியே நன்கு தெரியும் (துணியால் மூடப்படாத) கால்களுடன் கடற்கரையில் ஓடுவதைக் காணலாம். "நீ ஒரு ஓநாய், …. நாம் வீட்டிலிருந்து… தோட்டத்திலிருந்து... வெகு தொலைவிற்கு... வெகு தொலைவிற்கு.. ஓட வேண்டும்" என்று நஜாஃபி அதில் பாடுகிறார்.

இதில் எக்தேசரியின் குற்றம் என்ன? இந்தக் கவிதையைத் தனது விடியோவில் பயன்படுத்த நஜாஃபி, கவிஞர் எக்தேசரியின் அனுமதியை பெற்றிருந்தாரா, இல்லையா என்பதையெல்லாம் நீதிமன்றம் கருத வேண்டுமா? இல்லையா? அதெல்லாம் அவசியமில்லை போலும் அங்கு.