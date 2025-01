இதற்கா, 800 கசையடிகள்? கவிஞர் அஷ்ரஃப் ஃபயாத்! கவிதைதான் குற்றம் - 12

இது சௌதி அரேபியாவில். இன்றுவரை முழுமையான முடியாட்சி முறையை விடாது காத்துவைத்துக் கொண்டிருக்கும் உலகின் மிகச் சில நாடுகளில் சௌதி அரேபியாவும் ஒன்று. இங்கு அரசரே அனைத்தும் - நிர்வாகம் (நாட்டின் பாதுகாப்பு உள்பட), சட்டமியற்றல், மற்றும் நீதியமைப்பின் உயர் தலைவர் அவரே! சங்க காலத் தமிழ் வேந்தர்களும் இவ்வாறுதான் முத்தலைமைக் கூறுகளும் ஒன்றிணைந்த முடித் தலைமை அணிந்திருந்தனர். அன்று ‘அறந்துஞ்சும் செங்கோல்’ ஆட்சி செய்தது; சர்வ அதிகாரமும் தமிழ் மன்னர்களது மணிமுடியில் குவிந்திருந்தாலும், ‘சர்வாதிகாரம்’ என்பதை இன்று நாமறிந்திருக்கும் பொருள்வகை ஆட்சி அன்று அறவேயில்லை.

மன்னன் எவ்வழியிலாவது, எப்போதாவது தவறிழைக்க நேர்ந்தால், தப்பாது இடித்துரைத்து மன்னனை வழிப்படுத்த இருந்தனர் நல்லோர், புலவர்கள். அப்படியெல்லாம் எதுவும் அரபு நாடுகளில் இன்று எதிர்பார்க்க வாய்ப்புகளில்லை. சர்வாதிகாரம்தான்! புனித குர்ஆன் மற்றும் முஹம்மதுவின் சுன்னா (போதனைகள்) சௌதி அரேபியாவின் அரசியலமைப்பு என அறிவிப்புப் பெற்றுள்ளது. ஒரே நாடு, ஒரே ஆட்சி மொழி, அரேபிய மொழி.

நிகழிடம்: தெற்கு சௌதி அரேபியாவில், அபா (Abha) நகரிலுள்ள ஒரு உணவகம் (கஃபே).

நாள்: 23 ஆகஸ்ட் 2013

காட்சி 1: அந்த உணவரங்கக் கூடத்தின் ஒரு பகுதியில், மீசையை ஒட்டமழித்துப் பளபள முகத்தோற்றங் கொண்ட, 35 வயது நபர் ஒருவர் - அவரது கவிதைத் தொகுப்பு நூல் (Instructions Within) ஒன்றைக் கையில் வைத்துக்கொண்டு, தான் அமர்ந்திருந்த மேஜையைச் சுற்றி உட்கார்ந்திருந்த ஓரிருவரிடம் சாதாரணமாகப் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்.

காட்சி 2: தீயணைக்க விரைந்தது போலத் திபு திபுவென உணவரங்கில் உள்நுழைகிறது அந்நாட்டின் மதக் காவல் படை (Religious Police), நீட்டிய கைகளில் பிஸ்டல்களுடன். அக்கணத்தில் இலக்கு யாரென எவரும் அறியாததால், உணவகத்திலிருந்த ஒவ்வொருவரையுமே உயிர்ப் பயம் சூழ்ந்தது; இறுதியிடத்தின் கனத்த அமைதி கவ்வியது அங்கே. அனைவருமே அச்சத்தில் விரிந்த கண்களுடன் அசைவற்று, அரவமின்றி உறைந்தார்கள். அப்படைக் காவலர்களுடன் வந்த ஒரு (சிவிலியன்) நபர், சற்று முன் சென்று (காட்சி 1 இல் கண்ட, கையில் ஒரு புத்தகத்தை வைத்துக்கொண்டு, நண்பர்களிடம் பேசிக் கொண்டிருந்த) நபரை மதக் காவல் படைக்குக் கைநீட்டி அடையாளம் காட்டுகிறார்.

காட்சி 3: எதிரிகளைச் சுற்றி வளைக்கும் லாவகத்தோடு, அதீத விரைவில், உடன் வந்த நபர் விரல் நீட்டிச் சுட்டிய (‘கையில் புத்தகம்’, ‘நண்பர்களிடம் பேச்சு’ என்று முன்பே தகவலில் தரப்பட்ட சாட்சியங்களும் ஒத்துப்போவதால்) அந்த நபரருகே, நீட்டிய பிஸ்டல்களுடன் கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் வலையாகச் சுற்றி நின்றது மதக் காவல் படை. சுற்றிவளைக்கப்பட்ட நபருடன் சில நொடிகளுக்கு முன்பு வரை பேசிக்கொண்டிருந்தவர்கள் நைசாக வலையிலிருந்து நழுவிக் காற்றில் கலந்து காணாமற் போயினர். என்ன நடக்கிறது அங்கே என்பதை ஊகிக்கக்கூட முடியாத அதிர்ச்சியில் எழுந்து, மற்றவர்களைப்போலவே, உறைந்து நின்ற அந்த நபரைக் ‘கையுங் கவிதைப் புத்தகமுமாக’க் கைது செய்தனர். அந்த நபர், அஷ்ரஃப் ஃபயாத்.

யார் அஷ்ரஃப் ஃபயாத்? காசா (பாலஸ்தீன) அகதிகளான பெற்றோருக்குச் சௌதி அரேபியாவில் பிறந்தவர். வயது 35, கவிஞர், நுண்கலைகள் மீது தீவிர ஆர்வலர். ‘எட்ஜ் ஆஃப் அரேபியா’ என்ற பிரிட்டிஷ் - சௌதி கலை அமைப்பில் உறுப்பினராக உள்ளார். அந்த அமைப்பின் சார்பில் சௌதியிலும், ஜெட்டா மற்றும் வெனிஸ் போன்ற நகரங்களிலும் குறிப்பிடத்தக்க கலை நிகழ்வுகளை, காட்சி அமைப்புகளை நடத்தியவர்.

முத்தவ்வ ஊன், அல்லது முத்தவ்வா யின்: சௌதி அரேபியாவில் ‘மக்களிடையே நல்லொழுக்கத்தை ஏற்படுத்தி மேம்படுத்த’, மக்களைத் தீமைகள் அண்டவிடாமல் தடுக்க’ எனும் நோக்கங்களுக்காக (Moral Policing) ஒரு கமிட்டி / துறை (Committee for the Promotion of Virtue and the Prevention of Vice) அரசரால் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. நாட்டின் அனைத்து நகர்களிலும் - காவல் நிலையங்கள் இருப்பது போல - முத்தவ்வ ஊன் அல்லது பேச்சு வழக்கில், முத்தவ்வா யின், ( Muṭawwaʿūn , colloquially, Muṭawwaʿīn) என அழைக்கப்படும் அதி தீவிர மத பாதுகாப்பு அமைப்புக்கும் காவல் நிலையங்களுண்டு.

அதில் பணி செய்யும் காவலர்கள் பெரும்பாலும், சீருடையிலாச் சாதாரண உடையில் இயங்குவர். பெண்கள் முறையாக முக்காடு (ஹிஜாஃப்) அணிவதைக் கண்காணிப்பது; தொழுகை நேரங்களில் கடைகள், அலுவலகங்கள் போன்றவை மூடப்பட்டிருப்பதை உறுதிப்படுத்துதல்; ரமலான் மாதத்தில் குடிமக்கள் முறையாக நோன்பு நோற்பதை ஒற்றறிவது; நோற்காதவர்களைக் கண்டறிந்து தண்டனைக்குள்ளாக்குவது; இஸ்லாமியக் கட்டளைகளை அமல்படுத்துவது; இஸ்லாமிய ஒழுக்க மீறல்களுக்கு, நீதிமன்றங்கள் தண்டனை விதிக்கும் முன்பே, உடனடியாச் சவுக்கடி போன்ற உடல் ரீதியான தண்டனைகளைத் தாமே விதித்து நிறைவேற்றுவது போன்றவை அவர்களது விரிவான, வரையிலாக் கடமைகளில் சிலவாகும். இஸ்லாம் மதச்சார்பே மாறாக் கொள்கையாகக் கொண்டிருக்கும் அரசின் முழு ஆதரவுடன், மதம் தொடர்பான அலப்பறைகள் அதிகம் நிகழ்த்தும் ஆர்வக் குழுவாக இந்தக் காவல்துறைப் பிரிவு செயல்பட்டு வருகிறது என்பது மனித உரிமை அமைப்புகளின் மதிப்பீடு.

சுருக்கமான பின்புலம்: 2014 முதல் 2017 வரை அமலில் இருந்த ‘சௌதி பயங்கரவாத எதிர்ப்புச் சட்டம்’, "நாத்திகச் சிந்தனையை ஊக்குவிப்பதை" பயங்கரவாதச் செயலாக வரையறுத்து வைத்திருந்தது (நவம்பர் 2017 இல், பழைய சட்டத்திற்குப் பதிலாக ஒரு புதிய சட்டம் - "பயங்கரவாதம் மற்றும் அதன் நிதியுதவிக்கான தண்டனைச் சட்டம்" 2017 - நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது. இந்தப் புதிய சட்டத்தில் நாத்திகத்தை வெளிப்படையாகப் ‘பயங்கரவாதம்’ என்று குறிப்பிடவில்லை. என்றாலும், அதிகாரிகளிடையே தெளிவற்ற நிலை, வரையறுக்கப்பட்ட விதிமுறைகள் இல்லாமை, அதிகாரிகளை விமர்சிப்பதைக்கூடக் கிரிமினல் குற்றமயமாக்குதல் போன்ற பரந்த பல பிரச்சினைகள் தொடர்கின்றன. 2017 ஆண்டுச் சட்டமானது விமர்சனங்கள், அரசியல் கருத்து வேறுபாடு, மதம், மதநம்பிக்கை போன்ற விஷயங்களில் கூடப் ‘பயங்கரவாதம்’ என்ற விரிப்பின் கீழ் சிறுபான்மையினரைத் தண்டிப்பதைத் தீவிரமாக நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.)

சிறு ப்ளாஷ்பேக்: அபா (Abha) கஃபேயில் அஷ்ரஃப் கைது செய்யப்படுவதற்குச் சற்று நேரத்திற்கு முன் (கஃபேயில் அவரை அடையாளம் காட்டினாரே அந்த நபர்- பெயர் ஷாஹீன் பின் அலி அபு மிஸ்மர், Shaheen bin Ali Abu Mismar), அந்நகரிலுள்ள மதக் காவல் நிலையத்திற்கு மிகுபதட்டத்துடன் வந்து, குறிப்பிட்ட கஃபேயில் ஒரு நபர், “ கடவுள், முஹம்மது நபி பற்றியும், சௌதி அரசைப் பற்றியும் அவதூறான கருத்துக்களைத் தெரிவித்துக் கொண்டிருப்பதைத்தான் கேட்டதாகவும், அச்சமயத்தில் அந்த நபர் தன் கையில் வைத்திருந்த ஒரு கவிதைப் புத்தகத்தை உயர்த்திக்காட்டி அந்நூலில், ‘இதுமாதிரி கடவுள் மறுப்பு / நாத்திகவாதக் கருத்துகள் நிறைய இருப்பதாக’ உணவகத்தில் இருந்த அனைவருக்கும் கேட்கும்படி கடவுள் நிந்தனை செய்து கொண்டிருப்பதைக் கண்டதாகவும்’’ ஒரு புகாரளித்தார்.

இது போதாதா அலப்பறை அமைப்புக்கு? பேராபத்தல்லவா? நொடித் தாமதமும் இல்லாமல் புயலெனப் பறந்தது படை, புகாரளித்த நபருடன், அந்த கஃபேயை நோக்கி.

தொடர் நிகழ்வுகள்: அதன்பின், நிகழ்ந்தவைதான் (ப்ளாஷ்பேக்கிற்கு) முன் விவரிக்கப்பட்ட அஷ்ரஃப் கைது. அதில், புகாரளித்த நபர் அடையாளங் காட்டுகிறார்; அடையாளம் காட்டப்பட்ட அஷ்ரஃப் கையில் அவரது கவிதைத் தொகுப்பு நூல் ஒன்றை வைத்திருக்கிறார்; படை நுழையும்போது அந்த நபர் தன் எதிரிலமர்ந்து இருந்தவர்களுடன் பேசிக் கொண்டிருந்ததைப் படைக் காவர்கள் கண்ணால் கண்டனரே. வேறென்ன ஆதாரம் வேண்டும்? (அதனால்தான் அந்த நபருடன் பேசிக்கொண்டவர்கள் நைசாக நழுவியதைக்கூடப் பெரிதாகக் கண்டுகொள்ளவில்லை மதக் காவல் படை).

‘கையுங் கவிதைப் புத்தகமுமாகக் காணப்பட்ட’ குற்றவாளியை (அஷ்ரஃப்பைத்தான்!) படை அந்த உணவகத்திலிருந்து பிடித்துச் சென்றது. அவரை ஒரு நாள் மட்டும் காவலில் வைத்திருந்துவிட்டு அதிசயமாக, அடுத்த நாளே அவரை விடுவித்தனர். புகாரளித்தவரோ அல்லது புகாரைப் பெற்ற நொடியிலேயே புயலெனப் புறப்பட்டுச் சென்று, அஷ்ரஃப்பைக் கஃபேயில் கைது செய்து கொண்டுவந்த காவலர்களோ அரபு மொழி வல்லுநர்களில்லை; மேலும், அரபி மொழியில் அஷ்ரஃப் எழுதிய கற்பூரக் கவிதை வாசனையையும் அறியா உயிரினங்கள்!

ஆகவே, அஷ்ரஃப் கவிதை ‘நாத்திக பிரச்சாரம்’ என்பதை மதக் காவல்துறை உடனடியாக நிரூபிக்கப் போதுமான ஆதாரங்கள் கைவசமில்லை என்பதால்தான் அடுத்த நாளே விடுதலை செய்தார்கள் எனக் கூறப்படுகிறது. விடுதலை செய்தாலும் விட்டுவிடவில்லை அவர்கள். அஷ்ரஃப் நீண்ட தலைமுடி வைத்திருந்ததற்காகவும் புகைபிடிக்கும் பழக்கம் கொண்டிருந்ததற்காகவும் மதக் காவலர்கள் அஷ்ரஃப்பை மிக மோசமாக நடத்தினர், திட்டினர், எச்சரித்தனர்.

புகைப்பிடித்தலும், நீண்ட தலைமுடி வைத்துக்கொள்வதும் சௌதி அரேபியாவில் சட்டப்படி குற்றம் இல்லை. ஆனாலும், மதக் காவலர்கள் அஷ்ரஃப்பை குற்றம் சாட்டினர். தெளிவற்ற ஷரியா வழிகாட்டுதல்களை அமல்படுத்தவும் மதக் காவலர்களுக்கு அதிகாரம் உள்ளதே காரணம்.

நான்கு மாதங்களுக்குப் பின்னால், புத்தாண்டுப் பரிசாக, திடீரென ஜனவரி 1, 2014 இல் மத பாதுகாப்பு காவல் அதிகாரிகள் அஷ்ரஃப்பை மீண்டும் கைது செய்தனர். மதக் காவல்துறை அளித்த தகவல்களின் அடிப்படையில், அரசு வழக்குரைஞர்கள், அந்நாட்டு நீதிமன்ற அமைப்பில், முதல் நிகழ்வு நீதிமன்றத்தில் (Court of First Instance) வழக்குத் தொடுத்தனர்.

அஷ்ரஃப் மீது வைக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டு: ‘கடவுள் நிந்தனை’; ‘கடவுள் மற்றும் தீர்க்கதரிசிகளின் வசனங்களைக் கேலி செய்து கொச்சைப்படுத்துதல்’; ‘குர்ஆனை மறுப்பது’; ‘மறுமை நாளை மறுப்பது’; ‘விதி மற்றும் தெய்வீக ஆணையை எதிர்த்தல்’; ‘நாத்திகத்தைப் பரப்புதல்’ பொது இடங்களில் இளைஞர்கள் மத்தியில் நாத்திகத்தைப் பரப்புவதும், மொத்தத்தில் இறை விசுவாச துரோகம் புரிந்திருப்பதற்காகத்திற்காக (apostasy); மேலும், பல பெண்களுடன் தானும் இருக்கும் படங்களை தனது போனில் சேமித்து வைத்திருப்பதால் பெண்களுடன் தகாத உறவை வளர்த்ததாகவும் - எனக் குற்றச்சாட்டுகள் அடுக்கப்பட்டன அஷ்ரஃப் மீது.

இறுதியாகக் கூறப்பட்டுள்ள ‘பெண்களுடன் தகாத உறவு’ பற்றிய குற்றச்சாட்டு பற்றி முதலில் சற்று காண்போம் : நுண்கலைகள் மீது ஆர்வலரான அஷ்ரஃப், இங்கிலாந்து - சௌதி அரேபியா நாடுகளின் கூட்டு அமைப்பான ‘எட்ஜ் ஆஃப் அரேபியா’ என்ற அமைப்பில் உறுப்பினராக இருப்பதும், அந்த அமைப்பின் சார்பில் சௌதி அரேபியாவிலும், இத்தாலி போன்ற பிற நாடுகளிலும் குறிப்பிடத்தக்க கலை நிகழ்வுகள், காட்சி அமைப்புகளை நடத்தியவர் என்பதை முன்னரே குறிப்பிட்டுள்ளோம்.

அபா கஃபேயில் அஷ்ரஃப்பைக் கைது செய்தபோது அவரிடமிருந்த செல்போனும் மதக் காவல் அணியினரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. காவலர்கள் அந்த செல்போனை ஆராய்ந்தபோது அதில் சில படங்கள், தனித்தனியே வெவ்வேறு பெண்களுடன், அஷ்ரஃப் நின்று கொண்டிருக்கும் படங்களாகும். அந்தப் படங்களின் பின்புலங்களைக் கவனித்தாலே தெரியும் அந்தப் படங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஏதோ ஒரு ஓவியக் கண்காட்சியிலோ, சிற்பம் போன்ற பிறகலைப் படைப்புகளின் கண்காட்சியிலோ எடுக்கப்பட்டவை என்பது. அஷ்ரஃப்புடன் படங்களில் நிற்கும் பெண்கள் ஒன்று பின்புலத்தில் காணப்படும் கலைப்படைப்பை உருவாக்கிய கலைஞராக, அல்லது உருவாக்கிய கலைஞரின் உறவினராக / நண்பராக இருக்கும். அல்லது அந்த ஓவியத்தையோ, சிற்பத்தையோ ரசித்து, காட்சி அமைப்பாளரான அஷ்ரஃப்பிடம் விவரங்கள் கேட்டறிந்தவராகவோ இருக்கலாம்.