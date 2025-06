காஸ்த்ரோவின் கூபாவும், லத்தீன் அமெரிக்க மார்க்சியமும் - நூல் அறிமுகம் | விமர்சனம்

“வரப்புயர நீர் உயரும்

நீர் உயர நெல் உயரும்

நெல் உயர குடி உயரும்

குடி உயர கோல் உயரும்

கோல் உயர கோன் உயர்வான்”

என்னும் ஔவையின் பாடலைக் காஸ்த்ரோ படித்திருப்பாரோ!

ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், அரசு ஊழியர்கள் உள்ளிட்ட அனைவரும் தாங்கள் பெறும் ஊதியத்தில் ஒரு பகுதியை நாட்டிற்குத் திருப்பிச் செலுத்துகிறார்கள். அந்தப் பணம், மீண்டும் கல்விக்கும், உடல் நலத்திற்கும் செலவிடப்படுகிறது.

1959-ஆம் ஆண்டு புரட்சி வெற்றிபெற்றபோது இருந்த காட்டின் பரப்பு 13.4%. அதுவே 2000 ஆண்டில் 21% ஆகக்கூடியிருந்தது. (இந்தியாவும் சரி, தமிழ்நாடும் சரி காடுகளை அழித்து, அதன் பரப்பைத் தொடர்ந்து குறைத்துவரும் அரசுகளாக இருக்கின்றன என்னும் கசப்பான உண்மையையும் இங்கே சொல்ல வேண்டியுள்ளது).

கெனேடிய ஆய்வாளர் ஆர்னால்ட் ஆகஸ்ட், ‘Cuba and its neighbours; A democracy in motion’ என்று ஒரு நூலை 2013-இல் எழுதி வெளியிட்டிருக்கிறார். ஏழாண்டுக் காலம் கூபாவில் தங்கியும், 15 ஆண்டுக்காலம் ஆய்வு செய்தும் அந்நூலை எழுதியிருக்கிறார். அந்நூலில், “கூபாவின் மக்களிடம் ஜனநாயகக் கருத்தியல் ஆழமாக வேரூன்றியுள்ளது என்னும் கருத்தைப் பதிவு செய்திருக்கிறார். வட அமெரிக்கா ஜனநாயக நாடு என்று சொல்லப்பட்டாலும், இரண்டு கட்சிகள் இருந்தாலும், அந்த இரண்டு கட்சிகளுமே கார்பொரேட் கைக்கூலிகளாகச் செயல்படுவதால் மக்களிடம் இறையாண்மை இல்லை. மாறாக, ஒரு கட்சி ஆட்சியே என்றாலும், கூபாவின் மக்களிடமே இறையாண்மை உள்ளது”

‘கூபாவின் மருத்துவ சர்வதேசியம்‘ என்னும் கட்டுரை எத்தனையோ இன்னல்களுக்கு இடையிலும் மருத்துவத்துறையில் கூபா எப்படியெல்லாம் சாதித்து வருகிறது என்னும் நீண்ட பட்டியலைத் தருகிறது. கூபாவின் மருத்துவத்துறையும், அங்குக் கண்டுபிடிக்கப்படும் மருந்துகளும், அங்குப் பயின்ற மருத்துவர்களும் கூப நாட்டிற்கு மட்டுமே என்று இல்லாமல் உலக நாடுகள் அனைத்திற்குமானவையாக இருப்பதால் அத்தலைப்பு மிகவும் பொருத்தமுடையது.

திடீரெனப் பரவி உலகம் எங்கும் அச்சத்தை ஏற்படுத்திய கரோனா பெருந்தொற்றுக் காலத்தில் 67 உலக நாடுகளில், 37,000 கூப மருத்துவர்கள் மருத்துவ சேவையில் ஈடுபட்டு பல்லாயிரம் உயிர்களைக் காப்பாற்றியிருக்கிறார்கள். பொலீவியாவில் மூன்று லட்சம் பேருக்குக் கண்புரை அறுவைச் சிகிச்சை செய்திருக்கின்றனர். 1960-ஆம் ஆண்டு சீலேவில் ஆற்றல் மிக்க நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டபோது, கூப மருத்துவர்கள் அங்குச் சென்று மருத்துவம் செய்தார்கள். ஆப்பிரிக்காவில் மட்டுமே, இதுவரையிலும் 35 நாடுகளில் எட்டரை லட்சம் மக்களைக் கூப மருத்துவர்கள் காப்பாற்றியுள்ளனர். 1999-ஆம் ஆண்டு ஹவானாவில் ‘லத்தின் அமெரிக்க மருத்துவப்பள்ளியை’ தொடங்கி மாணவர்களுக்குக் கல்வியை இலவசமாகக் கொடுத்து வருகின்றனர். தங்கும் இடம், உணவு, உடை அனைத்தையும் கூப அரசு ஏற்கிறது.

முத்தாய்ப்பாக, 1985-ஆம் ஆண்டு செர்னோபில் அணு உலை விபத்தில் பாதிக்கப்பட்ட 25,000 உக்ரேனியக் குழந்தைகளைக் கூபாவிற்குக் கொண்டுவந்து அவர்களுக்கு மருத்துவம் செய்திருக்கின்றனர். இப்படி ஒரு மனித நேயத்தை வேறு எந்த ஒரு நாட்டிலும் காண முடியாது. மொரோக்காவிலிருந்து இஸ்ரேலுக்கு அகதிகளாக வந்த ஒரு லட்சம் யூதக்குழந்தைகளை, சோதனை எலிகள் போல் கூண்டுகளில் அடைத்துக் கப்பல்களில் ஏற்றி அமெரிக்காவிற்குக் கொண்டு சென்று அணுக்கதிர்வீச்சு சோதனைக்கு உட்படுத்தினர் என்னும் மனிதாபிமானமற்ற அமெரிக்காவின் செயலை நீங்கள் அறிந்திருந்தால் மட்டுமே, கூப அரசின் மனிதாபிமானமும், சேவை உள்ளமும் உங்களுக்குப் புரியும்.