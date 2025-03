விந்தையான கைது... கவிஞர் சோஹெல் ஹசன் காலிப்! கவிதைதான் குற்றம் - 18

நாடே, காடுபோல - ராணுவத் தலைமைத் தளபதி புலம்புவது போல்- ஒழுங்கும், கட்டுப்பாடும் இல்லாதிருக்கும் நிலையில், கவிஞர் காலிப் மீது பழிசுமத்தி அவிழ்த்துவிடப்பட்ட ‘அபாண்டக் கரடி’ நாடெங்கும் ஓடியது; முஸ்லீம் சமூகத்தின் மத உணர்வுகளை புண்படுத்தும் வகையில் கவிஞர் காலிப் எழுதியுள்ளார் என்ற புரளி காடுபோல் மண்டியது, நாட்டில். கவிஞர் காலிப்பைக் கைது செய்து அவருக்கு எதிராக மேல் நடவடிக்கை எடுக்க மதவாத இஸ்லாமிய குழுக்கள் வெளிப்படையாகவும், வேறுவடிவிலும் கொடுத்த அழுத்தம் அதிகமானதாகச் செய்திகள் வந்தன. மதக் குழுக்களின் செல்வாக்கு சில நேரங்களில் அரசியல் இணைப்புகளை விட எடை அதிகமாக இருப்பது பின்வந்த நடவடிக்கைகளால் தெரிய வந்துள்ளது.

அதிகாரிகள் மீதான மதவாதக் குழுக்களின் அழுத்தம் காரணமாக: டாக்கா பெருநகர (லால்பாக் சரக) காவல்துறையின் துப்பறியும் பிரிவு, (Deductive Branch) பிப்ரவரி 13, 2025 இரவு 8.30 மணியளவில், நாராயண்கஞ்ச் நகரின் கீழ் உள்ள ஃபதுல்லாவிலிருந்து சோஹெல் ஹசன் காலிப்பை கைது செய்தது. காலிப்பைக் குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டத்தின் பிரிவு 54 இன் கீழ் கைது செய்தனர். ஏன்? இந்தச்சட்டப் பிரிவு (54), சில அவசியமான சந்தர்ப்பங்களில் யாரையும் வாரண்ட் இல்லாமல் கைது செய்து தடுத்து வைக்க அனுமதிக்கிறது, அதனால்தான்!

டாக்காவில் உள்ள தலைமை பெருநகர மாஜிஸ்திரேட் (சி.எம்.எம்) நீதிமன்றம், முதற்கட்டமாகக் காலிப்பை விசாரணைக்காக இரண்டு நாள் காவலில் வைத்தது. காலிப் சார்பில், அவரது வழக்குரைஞரால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட விளக்கமறியல் மனு (எதற்காகக் கைது? என அறிய), பிணை மனுக்கள் இரண்டையுமே நீதிமன்றம் நிராகரித்தது. “கவிதையின் உள்ளடக்கம் மிகவும் உணர்திறன் (Sensitive) வாய்ந்ததாகவும் மதத்தின் மீதான தாக்குதலாகவும் கருதப்படுவதால், சமூக அமைதியின்மை பரவுவதைத் தடுக்க, பொது ஒழுங்கை பராமரிக்க இந்த விஷயத்தை முழுமையாக விசாரிக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை” நீதிமன்றம் வலியுறுத்தி, குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து மேலதிக விசாரணைக்கு தலைமை பெருநகர மாஜிஸ்திரேட் அவ்லாத் ஹுசைன் முகமது ஜுனைத் உத்தரவிட்டார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, சோஹெல் ஹசன் காலிப்பை ஏழு நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்கக் கோரி வங்கதேச காவல்துறையின் துப்பறியும் பிரிவு (டி.பி) நீதிமன்றத்தில் விண்ணப்பித்ததாக உதவி ஆய்வாளர் ஸ்வபன் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

கவிஞர் காலிப் - திடீரென வாரண்ட்கூட இல்லாமல் - கைது செய்யப்பட்டுச் சிறையில் வைக்கப்பட்டதை, வங்கதேச எழுத்தாளர்கள், கவிஞர்கள், கலைஞர்கள், ஓவியர்கள், ஆசிரியர்கள், பத்திரிகையாளர்கள், மனித உரிமை இயக்கச் செயற்பாட்டாளர்கள், மதக்குழுக்களைச் சாராத நடுநிலையாளர்கள் எனப் பலரும் இணைந்து ஆர்ப்பாட்டம் செய்து கண்டித்து வருகின்றனர், இதுவரை; நிபந்தனையின்றிக் காலிப்பை விடுவிக்கக் கோரிவருகின்றனர். கருத்து சுதந்திரத்தின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தும் பென்(PEN) வங்கதேசம் மற்றும் பிற மனித உரிமை அமைப்புகளும் கவிஞர் மீது வைக்கப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டுகள் அறவே கைவிடப்பட வேண்டும் என்று அரசுக்கு வேண்டுகோள் வைத்துள்ளன.

சோஹெல் ஹசன் காலிப் கைது செய்யப்பட்டதற்கு முதன்மையான காரணம் அவரது கவிதைத் தொகுப்பான "அமர் குத்பா குலி"யின் உள்ளடக்கம் என்று சொல்லப்படுகிறது. அவ்வுள்ளடக்கத்தில் உள்ள கவிதைகள் ‘மத உணர்வுகளைப் புண்படுத்துவதாகவும், குறிப்பாக நபிகள் நாயகத்தைப் பற்றி அவதூறான கருத்துக்களை வெளியிட்டிருப்பதாகவும்’ கூறப்பட்டுள்ளதேயொழிய அந்தத் தொகுப்பில் எந்தக் கவிதை? எப்படி குற்றச்சாட்டில் கூறியுள்ளபடி சொல்லியுள்ளது என்ற விவரமே இல்லை.

கவிதைதான் குற்றம்! (எந்தக்கவிதை எனத் தெரியாது. விந்தை!)

ஆம், கவிதைதான் குற்றம்.

எந்தக் கவிதை?

அதில் என்ன குற்றம்?

ம்ஹூம், விடையேதுமில்லை.

இந்த முக்கியமான குறைபாட்டையும் சுட்டிக்காட்டி, காலிப் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிகழ்வானது, வங்கதேசத்தில் கருத்து சுதந்திரம் மற்றும் மத சகிப்புத்தன்மை ஆகியவற்றுக்கு இடையில் மோதலாகவும், பதற்றத்தை ஏற்படுத்துவதாகவும் இருக்கிறதென்பதை இடைக்கால அரசின் உயர்மட்டத்தில் எடுத்துரைத்துக் கவிஞரை உடனடியாக விடுதலை செய்ய வேண்டுகோள் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

இதற்கிடையில், கைது செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, காலிப் தற்போது வகித்துவரும் தேசிய கல்வி மேலாண்மை நிலையப் பணியில் இருந்து உடனடியாக நீக்கப்பட்டு, சத்கிராவில் உள்ள ஷியாம்நகர் அரசு மொஹ்சின் இளநிலைக் (டிகிரி) கல்லூரியில், (குறிப்பிட்ட வேலையில்லாத) சிறப்புப்பணி அலுவலர் (ஓ.எஸ்.டி) என்ற நிலையில் இணைக்கப்பட்டிருப்பதாகக் கல்வித்துறை அறிக்கை தெரிவித்துள்ளது. அவரது நூலை வெளியிட்ட பதிப்பகத்தின் விற்பனை அரங்கு தற்போது மூடப்பட்டுள்ளது என்பதும் நிலவரத்தைக் காட்டும் கூடுதல் தகவல்.

சற்றுமுன்னர் இங்கு குறிப்பிடப்பட்ட டாக்கா தலைமை பெருநகர மாஜிஸ்திரேட் (சி.எம்.எம்) நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவில், விசாரணை அதிகாரி ஏழு நாட்களுக்குள் விசாரணை அறிக்கையை சமர்ப்பிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்ததைக் குறிப்பிட வேண்டும்.

ஏழுநாட்கள் கடந்து போயின.

சமீபத்திய தகவல்களின்படி, மேலும் தீவிரமாக விசாரணை நடந்து வருகிறது. (அப்படிச் சொல்வதுதானே வழக்கம்?) இன்னும் இறுதித் தீர்ப்போ, தண்டனையோ வழங்கப்படவில்லை; நிலைமை இன்னும் வளர்ந்து வருகிறது; மேலும் விசாரணை முன்னேறும்போது கூடுதல் புதுத்தகவல்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. இன்றும், காலவரையற்ற சிறைவாசத்தில் கவிஞர்!

கவிஞரைக் கைது செய்ததை எதிர்த்து நடைபெற்ற உணர்ச்சிகரமான ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்தின்போது, சக கவிஞர்களில் ஒருவரான சஞ்சல் அஷ்ரப், "சோஹல் ஹசன் காலிப் திருடவில்லை; ஊழல் செய்யவில்லை; கோவில்களை இடிக்கவில்லை; அர்ச்சகர்களைக் கொலை செய்யவில்லை. இதையெல்லாம் செய்து வரும், அமைதிச் சமூக எதிரிகளும், பெரிய திருடர்களும் குற்றவாளிகளும் நாட்டில் சுதந்திரமாகச் சுற்றித் திரியும்போது, இலக்கியம் பேசிக் கவிதைகளோடு வாழும் கவிஞரை எதற்காகக் கைது செய்து ரிமாண்டில் வைத்துள்ளீர்கள்?'’ என்று கேள்வி அனலை வீசினார். பதிலில்லை, தற்போதுவரை.

காதல், இயற்கை, சமூகம், தத்துவம் ஆகியவற்றின் ஊடாட்டம் வெளிப்படும் கவிதைகள் பல படைத்த கவிஞர், "உரிமைகள்" என்ற கவிதையில்-

“முழு உலகமும் அல்ல,

நான் வேண்டுவது

எனக்கு

ஒரு புல்லின் இதழுக்கான

முழு உரிமை போதும்.

தேன் தென்றலுடன் நொடியேனும்

முழுதாக வாழ்ந்துவிடுவேன்”

எனப்பாடிய கவிஞர் சோஹல் ஹசன் காலிப் காலவரையற்ற சிறைவாசத்தில்!

**

[பி.கு:- கவிஞர் சோஹல் எழுதிய கவிதைதான் குற்றமென்கிறார்கள். ஆனால் எந்தக் கவிதை? அதில் நபிகள் நாயகத்தை இழிவுபடுத்தும் வகையில் என்னதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, என்ற தகவலை எப்படியாவது கட்டுரையில் இணைத்துவிடவேண்டும் எனும் முயற்சியில் இணையப் பரப்பெங்கும், தேடினேன், தேடினேன், இக்கட்டுரையை முடிக்கும் நேரம்வரை. எதுவும் கிட்டவில்லை உருப்படியாக. சரி, A.I. இடம் ஒருவார்த்தை கேட்டுவிடலாம் என்று கருதிக் கேட்டால், அது நமக்குத் தெரிந்த தகவல்களையே திரும்பத் திரும்ப அளித்துவிட்டுக், கடைசியாகக் ‘கழுவுற மீன்ல நழுவுற வகையாக’ ‘காப்புரிமை, உணர்வதிகமுள காரணங்களால் சோஹெல் காலிப் கவிதை வரிகளைத் தர இயலவில்லை.’ (Unfortunately, I cannot provide the exact text of the poem due to copyright and sensitivity concerns.) என்று தப்பித்துக்கொண்டது. A.I. பண்டகசாலையிலும் ‘சரக்கு’ (அக்கவிதைவரிகள்) இல்லை என்பது தெரியாதா என்ன நமக்கு?]

*