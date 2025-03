நெப்போலியனை எரிச்சலூட்டிய கவிஞர் ஹெலன் மரியா வில்லியம்ஸ்! கவிதைதான் குற்றம் - 21

ஏன் கவிஞரைச் சிறைப்படுத்தினார் நெப்போலியன்?

1802 ஆம் ஆண்டில் இங்கிலாந்துக்கும் பிரான்சுக்கும் இடையே அமியான் என்ற இடத்தில் ஒரு அமைதி உடன்படிக்கை கையெழுத்தானது. அது பற்றிய ஒரு கவிதைக்காக (Ode on the Peace of Amiens) நெப்போலியன் அக்கவிஞரைச் அடையாளச் சிறைப்படுத்திய (Token imprisonment) செய்தியொன்று தேடலில் கிடைத்துள்ளது. கவிஞரது கவிதை பேரரசரைச் ‘சினமடையச் செய்ததாம்!’ (“Emperor, angered by the poem!”). வேந்தர்க்குச் சினம் வந்தால், சிரம் அறுப்பு அல்லது சிறைவைப்பு என்பதுதானே இலக்கணமாச்சு? நல்வாய்ப்பாக, இங்கே வேந்தர் சினம் ஒருநாளில் தணிந்தது.

பேரரசர் நெப்போலியன் போனபார்ட்டைச் சினமடையச் செய்த கவிஞர் யார்?

அவர், ஹெலன் மரியா வில்லியம்ஸ் (Helen Maria Williams) ஒரு பிரிட்டிஷ் கவிஞர், நாவலாசிரியர், கட்டுரையாளர், மொழிபெயர்ப்பாளர். சுதந்திரம், பெண்ணுரிமை, அடிமை ஒழிப்பு முதலிய களங்களில் தீவிர கருத்தியல் நிலைப்பாடும், பிரெஞ்சு புரட்சியின் ஆதரவாளர் என்ற அடையாளமும் அவரை நன்கு அறியப்பட்டிருந்தவராக வைத்திருந்தது. (பொதுவாக இங்கிலாந்து, அதன் தலைவர்கள், முடியாட்சிக்கு எதிராக நிகழ்ந்த பிரெஞ்சுப் புரட்சியை ஆதரிக்கவில்லை. எட்மண்ட் பர்க் வரிந்து கட்டிக்கொண்டு பிரெஞ்சுப் புரட்சிக்கு எதிராக நிறையப் பேசினார், எழுதினார்.)

சார்லஸ் வில்லியம்ஸ் என்ற வெல்ஷ் வம்சாவளியைச் சேர்ந்த ராணுவ அதிகாரிக்கும் அவரது மனைவி ஹெலன் ஹே என்ற ஸ்காட்டிஷ் வழியினருக்கும் பிறந்த மூன்று மகள்களில் ஹெலன் மரியா வில்லியம்ஸும் ஒருவர். அவரது மற்ற இரு சகோதரிகள் சிசிலியா, பெர்சிஸ். மரியா வில்லியம்ஸ் பிறந்த ஆண்டு 1769, இல்லை, அது 1761 எனக் குழப்பங்கள் உள்ளன. அவரது தந்தை இறந்தது 1769 என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதன்பின் அவரும், அவரது தாயும் இரண்டு சகோதரிகளும் பெர்விக் -அப்-ஆன் - ட்வீடுக்கு குடிபெயர்ந்தனர். பிறகு அவர்கள் 1781 இல் லண்டனில் குடியேறினர். அங்கு அவர் தனது தாயால் தொடக்கக் கல்வி பயிற்றுவிக்கப்பட்டார்,

தாயும் தந்தையும் வேறுவேறு இனவழியினராக இருந்தது; தந்தை, மரியா வில்லியம்ஸின் இளம் வயதிலேயே இயற்கையடைந்தது; உறவுகளேதும் உடனில்லாது என்பனவற்றால் அவர் ஆரம்பம் முதல் ‘பெண்களோடேயே (தாய், மற்ற இரு சகோதரிகள்) வளரும் சூழலைத் தந்தது .டாக்டர் ஆண்ட்ரூ கிப்பிஸ் என்ற மதபோதகர் மரியாவின் வழிகாட்டியானார். அவரது உதவியுடன் தனது முதல் படைப்பை (கவிதைகள், கட்டுரைகளை) வெளியிட்டார். பின்னர் தொடர்ந்து அவரது இலக்கியப் படைப்புகள் வளர்ந்து கொண்டேயிருந்தன.

மரியா வில்லியம்ஸின் முதல் படைப்புகளில் ஒன்றான அமைதி பற்றிய ஒரு (Ode) கவிதை, அமெரிக்கப் புரட்சியின் முடிவைக் கொண்டாடியது. 1784 ஆம் ஆண்டில், கிப்பிஸின் வழிகாட்டுதலின்கீழ், வில்லியம்ஸ் பெரு என்ற ஆறுகான்டோக்களில் ஒரு நீண்ட கவிதையை எழுதி வெளியிட்டார். இக்கவிதை தென் அமெரிக்காவின் பழங்குடி மக்கள் மீது ஸ்பானிஷ் காலனித்துவத்தின் விளைவுகளை உணர்வுப் பூர்வமாக விவரிக்கிறது. 1786 இல் வெளியிடப்பட்ட அவரது அடுத்த தொகுப்பு, கவிதைகள், மரியா வில்லியம்ஸை ஒரு காத்திரமான சமூக விமர்சகராகவும், பெண்ணிய உணர்திறனின் உண்மையான ஆதரவாளராகவும் அவரது கவிதைத் திறன்களையும் நிரூபணமாக்கியது.

போர், அடிமைத்தனம், மதம் மற்றும் ஸ்பானிய காலனித்துவ நடைமுறைகளை அவரது கவிதைகள் கடுமையாக எதிர்த்தன. பிரெஞ்சுப் புரட்சியை ஆதரிக்கும் மரியா வில்லியம்ஸின் நாவல், ஜூலியா, 1790 இல் வெளியிடப்பட்டது. பிரான்சின் கிரோண்டிஸ்டுகளுடன் தன்னைக் கருத்தியல் ரீதியாக மரியா இணைத்துக் கொண்டவரானார். அவர் பாரிஸுக்குச் சென்று, பிரான்சிலிருந்து கடிதங்கள், (Letters From France ), பிற உரைநடைப் படைப்புகளென எழுதிக் குவித்தார். ‘பெண்ணுரிமைப் பேரிகை’, மேரிவோல் ஸ்டோன்கிராஃப்ட் (ஆங்கிலப் புரட்சிக் கவிஞன் ஷெல்லியின் மாமியார்), பிரான்சிஸ் கோடிமிராண்டா, மனித உரிமைத் தத்துவத்தின் (Rights of Man) பிதாமகர்களில் ஒருவரான தாமஸ் பெயின் போன்ற பெரிதும் அறியப்பட்ட தத்துவவாதிகளுடன் மகிழ்விக்கும் சந்திப்புகளை, (salons) வரவேற்புக் கலந்துரையாடல்களை அடிக்கடி நடத்தினார். அவற்றின் வழி அவர் கருத்தியலும், கவிதைப்போக்கும் சீரடைந்தன; கூரடைந்தன.

அக்டோபர் 12, 1793, அதிகாலை 2 மணிக்கு, மரியா வில்லியம்ஸ் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் மாக்ஸிமிலியன் டிரோபஸ்பியரால் கைது செய்யப்பட்டனர். மறுநாள் அவர்கள் லக்சம்பர்க்கிற்கு அனுப்பப்பட்டனர். ஆண்களும் பெண்களும் பிரிக்கப்பட்டபிறகு, வில்லியம்ஸ் மற்றும் பல பெண்கள் ஆங்கில கருத்தாக்க உடன்படிக்கைக்கு அனுப்பப்பட்டனர். அந்த ஆண்டின் நவம்பர் பிற்பகுதியில் வில்லியம்ஸ் விடுவிக்கப்பட்டனர்,

பிரான்சின் கிராண்டிஸ்ட்டுகளோடு இணைந்திருந்த அவரது அரசியல் நம்பிக்கைகளுக்காகத்தான் குடும்பத்துடன் லக்சம்பேர்க் சிறையில் தள்ளப்பட்டார் மரியா வில்லியம்ஸ். அந்தச் சிறைவாசம், புதிய பல சானட்டுகளை எழுதவும், பிரெஞ்சு இலக்கியங்கள் பலவற்றைத் தொடர்ச்சியாக ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புகள் செய்யும் பணிகளுக்கும் உதவியது. மரியாவை மாட்டி வைத்த சிறைச்சாலை பூட்டிவக்க முடியவில்லை அவரது படைப்புப் பிரவாகத்தை!

ஏப்ரல் 16, 1794 அன்று, ரோபஸ்பியர் அனைத்து பிரபுக்களையும் வெளிநாட்டினரையும் பாரிஸைவிட்டு வெளியேற உத்தரவிட்டார். மரியா மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் பிரான்சிலிருந்து வெளியேறினர். மரியா வில்லியம்ஸ் சிறையில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டதும் சுவிட்சர்லாந்துக்குத் தப்பிச் சென்றார். ஆனால், சில மாதங்களில் திரும்பினார்.

பிரான்சு திரும்பிய பின் அமியான் அமைதி ஒப்பந்தம் பற்றிய கவிதைக்காக நெப்போலியன் அவரைக் கைது செய்யும் வரை அவர் தொடர்ந்து எழுதிக் கொண்டிருந்தார். வில்லியம்ஸ் நெப்போலியனால் கைது செய்யப்பட்டு 24 மணி நேரம் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். ஏனெனில் அவர் 1802 இல் எழுதிய Ode on the Peace of Amians என்ற கவிதை நெப்போலியனுக்கு எரிச்சலூட்டியது.

பல்வேறு தலைப்புகளில் கவிதைகள்: பிரான்சில் அறிவியல் மற்றும் இலக்கியத்தின் தற்போதைய நிலைகுறித்த அறிமுக குறிப்புகளுடன். லண்டன்: ஜி மற்றும் டபிள்யூ பிவிட்டேக்கர், 1823. (Poems on various subjects: with introductory remarks on the present state of science and literature in France. London: G. and W. B. Whittaker, 1823.) என்ற தனது நூலுக்கு மரியா வில்லியம்ஸ் எழுதியுள்ள நீண்ட முன்னுரையில் தனது அந்தக் கவிதை பற்றியும் நெப்போலியன் அக்கவிதையால் சினமுற்றதையும் இதோ அவரது சொற்களாலேயே அறியலாம்: