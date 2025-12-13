டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங், சமூக ஊடக மேலாண்மை படிப்புகளுக்கான ஆன்லைன் பயிற்சி: எப்படி விண்ணப்பிப்பது?

டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் மற்றும் சமூக ஊடக மேலாண்மை படிப்புகளுக்கான ஆன்லைன் பயிற்சிக்கு தமிழ்நாடு முழுவதிலும் இருந்து ஆன்லைனில் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
தேசிய திறன் அகாடமி, தமிழ்நாடு முழுவதிலும் இருந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் மற்றும் சமூக ஊடக மேலாண்மை படிப்புகளுக்கான ஆன்லைன் பயிற்சிக்காக விண்ணப்பங்களை வரவேற்கிறது. இந்தத் திட்டத்திற்கு 10+2 தேர்ச்சி பெற்றவர்கள், பொறியியல், பட்டப்படிப்பு, முதுகலை, பாலிடெக்னிக் டிப்ளமோ மாணவர்கள், வேலையில்லாத இளைஞர்கள், ஊழியர்கள் மற்றும் வணிக உரிமையாளர்கள் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம்.
டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் மற்றும் சமூக ஊடக மேலாண்மையின் சமீபத்திய மென்பொருள் தொழில்நுட்பங்களில் திறன்களை மேம்படுத்த தேசிய திறன் அகாடமி ஒரு தனித்துவமான வாய்ப்பை வழங்குகிறது.
படிப்புகள்: டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் மற்றும் சமூக ஊடக மேலாண்மையில் டிப்ளமோ, டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் மற்றும் சமூக ஊடக மேலாண்மையில் முதுகலை டிப்ளமோ, டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் மற்றும் சமூக ஊடக மேலாண்மையில் மாஸ்டர் திட்டம். படிப்புக் காலம் 4 மாதங்கள் முதல் 10 மாதங்கள் வரை இருக்கும்.
மேற்கண்ட படிப்புகளுக்கு ஆன்லைன் பயிற்சி வழங்கப்படும், அதைத் தொடர்ந்து தேர்வுகள் நடைபெறும். தேர்ச்சி பெறும் மாணவர்களுக்கு மத்திய அரசு நிறுவனத்திடமிருந்து சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.
திட்டம், இன்டர்ன்ஷிப் மற்றும் பணியிடப் பயிற்சி வாய்ப்புகள் உள்ளன. டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் மற்றும் சமூக ஊடக மேலாண்மையில் ஆழமான அறிவைப் பெற இது ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாகும்.
பல நிறுவனங்கள் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டர்களைத் தேடுவதால், பல வேலை வாய்ப்புகள் உள்ளன. இந்தப் படிப்புகளை முடிக்கும் விண்ணப்பதாரர்களுக்கு வெளிநாடுகளில் அதிக சம்பளத்துடன் சிறந்த வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது மற்றும் பல வேலை வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது. வணிகங்கள் ஆன்லைனுக்கு மாறுவதால், டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் நிபுணர்களுக்கான தேவை அதிகரித்து வருகிறது.
இந்தியாவில் இ-காமர்ஸ் சந்தை 2026 ஆம் ஆண்டுக்குள் 120 பில்லியனாக வளரும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. டிஜிட்டல் இந்தியா மற்றும் ஸ்டார்ட்அப் இந்தியா போன்ற அரசு முன்முயற்சிகள் மேலும் பல வணிகங்கள் டிஜிட்டல் மயமாக்க உதவும், இது டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கை ஒரு சிறந்த எதிர்காலத்துடன் ஒரு சிறந்த தொழில் தேர்வாக மாற்றுகிறது.
ஆர்வமுள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் www.nationalskillacademy.in என்ற இணையதளத்தில் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம்.
மேலும் விவரங்களுக்கு 9505800050 தொடர்பு கொண்டு தெரிந்துகொள்ளவும்.
