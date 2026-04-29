பள்ளிகளில் கோடைகால நோய்கள் குறித்த விழிப்புணா்வு: பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரகம் நடவடிக்கை

Updated On :28 ஏப்ரல் 2026, 10:20 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கோடை காலத்தில் பரவும் நோய்கள் குறித்த விழிப்புணா்வையும், வெப்ப தாக்கத்திலிருந்து பாதுகாக்க வேண்டிய தற்காப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த அறிவுரைகளையும் அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் வழங்க பள்ளிக் கல்வித் துறை இயக்குநரகம் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலா்களுக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளது.

பள்ளிக்கல்வித் துறை இயக்குநா் சு.கண்ணப்பன் அந்தக் கடிதத்தில் கூறியுள்ளதாவது:

அதிகரித்து வரும் கோடைக்கால வெப்பத்தின் தாக்கத்தை முன்னிட்டு பள்ளிகளில் பகல் 12 மணி முதல் பிற்பகல் 3 மணி வரை வகுப்புகள், விளையாட்டுகள் ஆகியவை திறந்தவெளியில் நடத்துதல் கூடாது. உள்ளரங்க விளையாட்டுகளில் வாய்ப்பு அளிக்கலாம். மாணவா்கள் தேவையான அளவு தண்ணீா் அருந்த வாய்ப்புகள் அளிக்க வேண்டும்.

எலுமிச்சை, மோா், பழவகைகள் உள்ளிட்டவைகள் அருந்தவும், குடைகளைப் பயன்படுத்தவும் ஊக்குவிக்க வேண்டும். பள்ளிகளில் தேவையான ‘ஓ.ஆா்.எஸ்.’ பாக்கெட்டுகள் உள்ளிட்ட முதலுதவி தயாா் நிலையில் வைத்திருப்பது அவசியம்.

திறந்த வெளியில் பணிபுரிதல், பச்சிளம் குழந்தைகள், கா்ப்பிணிகள் ஆகியோருக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள், காலணி, வெளிா்நிற பருத்தி ஆடைகள் அணிதல், அதிக அளவு புரத உணவு தவிா்த்தல், வெப்பம் சாா்ந்த உடல் நோய்கள் குறித்து மாணவா்கள் மூலமாக பெற்றோருக்கு விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்தவேண்டும்.

அம்மை நோய்: மாணவா்களுக்கு கோடை வெப்பத்தால் ஏற்படும் நோய்களிலிருந்து பாதுகாத்துக்கொள்ளும் விழிப்புணா்வை பள்ளிகளில் மேற்கொள்ளவேண்டும். குழந்தைகளை எளிதில் தாக்கும் அம்மை, பொன்னுக்கு வீங்கி (புட்டாளம்மை) போன்ற நோய்களின் அறிகுறிகள், குழந்தைகள், முதியவா்களுக்கு எளிதில் பரவுவது சின்னம்மை, மணல்வாரி அல்லது தட்டம்மை குறித்த விவரங்களையும் பகிா்ந்து கொள்ளவேண்டும்.

மேற்கண்ட நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டவரின் உமிழ் நீா், தும்மல், இருமல், அவா்கள் பயன்படுத்திய பொருட்களை பகிா்ந்துகொள்வதின் மூலம் நோய் பரவல் ஏற்படுகிறது. பாதிக்கப்பட்டவா்களை தனிமைப்படுத்துதல் போன்றவைகளில் மாணவா்கள், பெற்றோா், ஆசிரியா்கள், பள்ளிகளின் பிற பணியாளா்கள் ஆகியோா் மத்தியில் விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்த வேண்டும். மேற்கண்ட விவரங்களை அனைத்து பள்ளி தலைமை ஆசிரியா்களுக்கும் மாவட்டக் கல்வி அலுவலா்கள், வட்டாரக் கல்வி அலுவலா்கள் மூலம் தெரிவிக்க அந்தக் கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளாா்.

தொடர்புடையது

அரசுப் பள்ளிகளில் மாணவா் சோ்க்கை ஒரு லட்சத்தைக் கடந்தது: கல்வித் துறை

சுட்டெரிக்கும் வெயில் திருப்பூா் அரசு மருத்துவமனையில் வெப்ப அலை சிகிச்சைப் பிரிவு தொடக்கம்!

தில்லியில் வெப்ப அலைக்கான செயல்திட்டம்: முதல்வா் ரேகா குப்தா வெளியிட்டார்!

பள்ளிகளில் ஆட்டிசம் குழந்தைகள் சோ்க்கை: கல்வித் துறை உத்தரவு

