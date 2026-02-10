படிப்புகள்

சென்னை ஐஐடி கோடைக்கால பயிற்சித் திட்டம் - 2026

சென்னை ஐஐடி கோடைக்கால பயிற்சித் திட்டம் 2026க்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
பொறியியல், மேலாண்மை, அறிவியல் மற்றும் மனிதவளத் துறைகளில் பட்டப்படிப்பு படித்து வரும் மாணவர்களுக்கான கோடைக்கால பயிற்சி திட்டத்துக்கு விண்ணப்பங்களை வரவேற்கிறது சென்னை ஐஐடி.

இளநிலை பட்டப்படிப்பு பயிலும் மூன்றாம் ஆண்டு மாணவர்களும், ஒருங்கிணைந்த முதுநிலை பயிலும் 3ஆம் அல்லது 4ஆம் ஆண்டு மாணவர்களும் எம்எஸ்சி, எம்சு, எம்பிஏ முதலாமாண்டு மாணவர்களும் இதற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

இந்த கோடைக்கால பயிற்சி 2026, மே 18ஆம் தேதி முதல் ஜூலை 17ஆம் தேதி வரை நடத்தப்படுகிறது.

கோடைக்கால பயிற்சித் திட்டத்துக்கு தேர்வு செய்யப்படும் மாணவர்களுக்கு மாதம் ரூ.15 ஆயிரம் உதவித் தொகையாக வழங்கப்படும்.

கீழ்கண்ட துறைகளில் பயில்வோர் விண்ணப்பிக்கலாம்.

1. பொறியியல் துறைகள்:

விண்வெளி பொறியியல்

பயன்பாட்டு இயக்கவியல் மற்றும் உயிரி மருத்துவ பொறியியல்.

பயோ டெக்னாலஜி

வேதியியல் பொறியியல்.

சிவில் பொறியியல்.

கணினி அறிவியல் மற்றும் பொறியியல்.

டேட்டா சயின்ஸ் மற்றும் AI

பொறியியல் வடிவமைப்பு

மின் பொறியியல்.

மெக்கானிக்கல் பொறியியல்.

மருத்துவ அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம்

உலோகவியல் மற்றும் பொருட்கள் பொறியியல்.

கடல் பொறியியல்.

அறிவியல் துறையில்

இயற்பியல்

வேதியியல்

கணிதவியல்

மனிதவளம் மற்றும் மேலாண்மைத் துறைகளில் பயில்வோரும் விண்ணப்பிக்கலாம்.

விடுதி மற்றும் உணவு வசதிகளை கட்டணத்துடன் மாணவர்கள் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

பிப்ரவரி 2ஆம் தேதி முதல் மார்ச் 2ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம். இணையதளம் வாயிலாகவே விண்ணப்பிக்கலாம். மேலதிகத் தகவல்களை அறிந்துகொள்ள கிளிக் செய்யவும்.

