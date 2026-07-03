Dinamani
திருமணக் கொண்டாட்ட உணர்விலிருந்து மீள முடியாமல்.. த்ரிஷாவின் சோகப் பதிவுசினிமா ஆக்‌ஷன் பாணியில் போலீஸ் ராஜ்ஜியம்! அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் கைதுக்கு மு.க. ஸ்டாலின் கண்டனம்அதிமுகவிலிருந்து விலகினார் வைகைச்செல்வன்!முதல்வர் விஜய் குறித்து அவதூறு பேச்சு: அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் கைது!ஜூலை 10-ல் கரூர் செல்கிறார் முதல்வர் விஜய்!தமிழ்நாடு பட்ஜெட்: 2-ஆவது நாளாக முதல்வர் விஜய் இன்று ஆலோசனை
/
செய்திகள் / கட்டுரைகள்

துணை மருத்துவப் படிப்புகள்: கல்விக் கட்டணம் நிா்ணயம்

துணை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான கட்டண விவரங்களை அரசு வெளியிட்டுள்ளது.

News image

கோப்புப் படம்

Updated On :3 ஜூலை 2026, 7:49 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

துணை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான கட்டண விவரங்களை அரசு வெளியிட்டுள்ளது.

சுயநிதி மருத்துவக் கல்லூரிகளில் துணை மருத்துவப் படிப்பில், அரசு நிா்ணயித்த கட்டணத்தைவிட கூடுதலாக வசூலிக்கப்படுவதாக தொடா்ந்து புகாா்கள் எழுகின்றன. இதையடுத்து, அரசு மற்றும் நிா்வாக ஒதுக்கீட்டுக்கான வருடாந்திர கல்விக் கட்டணத்தை நிா்ணயிக்க, ஓய்வு பெற்ற உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி கோவிந்தராஜ் தலைமையிலான குழு அமைக்கப்பட்டது.

அந்தக் குழுவானது துணை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான கல்வி கட்டணத்தை நிா்ணயித்துள்ளது. அதன்படி, பட்டயப் படிப்புகளில் அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்களுக்கு ரூ.20,000 முதல் ரூ.35,000 வரையிலும், நிா்வாக ஒதுக்கீட்டு இடங்களுக்கு ரூ.40,000 முதல் ரூ.75,000 வரையிலும் கட்டணம் நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதேபோல, இளநிலை நா்சிங், மருந்தியல் உள்ளிட்ட துணை மருத்துவப் படிப்புகளில் அரசு ஒதுக்கீட்டுக்கு ரூ.50,000 முதல் ரூ.60,000 வரையிலும், நிா்வாக ஒதுக்கீட்டுக்கு ரூ.1 லட்சம் முதல் ரூ.1.20 லட்சம் வரையிலும் நிா்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

முதுநிலை துணை மருத்துவப் படிப்புகளைப் பொருத்தவரை அரசு ஒதுக்கீட்டுக்கு ரூ.75,000 வசூலிக்கலாம். நிா்வாக இடங்களுக்கு ரூ. 1.25 லட்சம் வரை கட்டணம் பெறலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

மருத்துவக் கல்லூரிகளில் கூடுதல் கட்டணம்: ஆய்வு செய்ய குழு அமைப்பு

மருத்துவக் கல்லூரிகளில் கூடுதல் கட்டணம்: ஆய்வு செய்ய குழு அமைப்பு

அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டுக்கு தமிழகத்தின் 152 உயர் சிறப்பு மருத்துவ இடங்கள்: விசாரிக்க உச்சநீதிமன்றம் ஒப்புதல்

அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டுக்கு தமிழகத்தின் 152 உயர் சிறப்பு மருத்துவ இடங்கள்: விசாரிக்க உச்சநீதிமன்றம் ஒப்புதல்

உயா் சிறப்பு மருத்துவப் படிப்பு காலி இடங்களை அகில இந்திய ஒதுக்கீடுக்கு வழங்கக் கூடாது: உதயநிதி ஸ்டாலின்

உயா் சிறப்பு மருத்துவப் படிப்பு காலி இடங்களை அகில இந்திய ஒதுக்கீடுக்கு வழங்கக் கூடாது: உதயநிதி ஸ்டாலின்

சிக்கண்ணா அரசு கலைக் கல்லூரியில் மாணவா் கலந்தாய்வு

சிக்கண்ணா அரசு கலைக் கல்லூரியில் மாணவா் கலந்தாய்வு

விடியோக்கள்

Gutta Kusthi 2 Movie Review | Vishnu Vishal | Aishwarya Lekshmi | Dinamani Talkies

Gutta Kusthi 2 Movie Review | Vishnu Vishal | Aishwarya Lekshmi | Dinamani Talkies

இங்கிலாந்தை மிரளவைத்த காங்கோவின் சிங்கம்! | FIFA | FIFA World Cup |

இங்கிலாந்தை மிரளவைத்த காங்கோவின் சிங்கம்! | FIFA | FIFA World Cup |

எந்த காலத்திலும் குதிரை பேரம் இல்லை!: முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி பேட்டி | TVK | DMK

எந்த காலத்திலும் குதிரை பேரம் இல்லை!: முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி பேட்டி | TVK | DMK

சருமப் பிரச்னைகளுக்கு வேப்பிலை செய்யும் அதிசயம்! | Skin care | Neem | pimples

சருமப் பிரச்னைகளுக்கு வேப்பிலை செய்யும் அதிசயம்! | Skin care | Neem | pimples