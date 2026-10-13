The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
பொய்க் கூறி மக்களின் நம்பிக்கையைப் பெற முடியாது! ராகுலுக்கு அமித் ஷா அறிவுரை!இரு மாநில வளர்ச்சி குறித்து ஆலோசனை: ஆந்திரத்தில் முதல்வர் விஜய் பேச்சுஉச்ச நீதிமன்றத்தின் மீது எங்களுக்கு நம்பிக்கை உண்டு: ராகுல் காந்திமின் கட்டணம் என்ற பெயரில் மக்களிடம் பகல் கொள்ளை: உதயநிதி குற்றச்சாட்டுசென்னைக்கு 3 டிஎம்சி நீர் வழங்க ஆந்திர அரசு முடிவு!ஒரு யூனிட் மின்சாரத்தை ரூ. 35-க்கு வாங்க வேண்டிய அவசியம் என்ன? அரசுக்கு பிரேமலதா கேள்விபோராட்டக்காரர்களுக்கு ஜந்தர் மந்தர் மூடப்பட்டால் நாடு தழுவிய போராட்டம் வெடிக்கும்: சிஜேபிடாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 40 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.38 ஆக நிறைவு!பங்குச் சந்தை மீட்சி: சென்செக்ஸ் 1,109 புள்ளிகளுடனும், நிஃப்டி 359 புள்ளிகளுடன் நிறைவு!மத்திய அமைச்சர் பதவியை ராஜிநாமா செய்வதாக எல். முருகன் அறிவிப்பு!

10, 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுக்கான கால அட்டவணை நாளை வெளியீடு!

10, 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுக்கான கால அட்டவணையை நாளை பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் வெளியிடவுள்ளது குறித்து...

10th students

மாணவர்கள் - DPS

Published On :

10, 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுக்கான கால அட்டவணையை நாளை பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் வெளியிடுவார்.

10, 11, 12 ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவர்கள் பொதுத்தேர்வுக்கு ஆயத்தமாகும் வகையில், அவர்களுக்கான பொதுத்தேர்வு கால அட்டவணை தேர்வுக்கு சில மாதங்களுக்கு முன்னதாகவே வெளியிடப்படும்.

இந்த நிலையில், 2026 - 2027 கல்வியாண்டுக்கான 10, 11, 12-ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு அட்டவணையை நாளை (அக். 14) பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் வெளியிடுவார் என அரசுத் தேர்வுத் துறை அறிவித்துள்ளது.

இந்தத் தேர்வுகள் மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் ஆகிய மாதங்களில் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. பாடவாரியான தேர்வு தேதிகள் மற்றும் செய்முறைத் தேர்வு குறித்த முழுமையான விவரங்கள் அரசுத் தேர்வுத் துறையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் வெளியிடப்படவுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

School Education Minister Rajmohan will release the timetable for the Class 10 and 12 public examinations tomorrow.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

மாணவா்களின் வங்கிக் கணக்குகளுடன் ஆதாா் இணைப்பை 100 சதவீதம் உறுதி செய்ய தில்லி கல்வித்துறை உத்தரவு!

மாணவா்களின் வங்கிக் கணக்குகளுடன் ஆதாா் இணைப்பை 100 சதவீதம் உறுதி செய்ய தில்லி கல்வித்துறை உத்தரவு!

பத்தாம் வகுப்பு மாணவி தற்கொலை

பத்தாம் வகுப்பு மாணவி தற்கொலை

2027-ஆம் ஆண்டுக்கான சிபிஎஸ்இ 10, 12ஆம் வகுப்புத் தேர்வு அட்டவணை எப்போது?

2027-ஆம் ஆண்டுக்கான சிபிஎஸ்இ 10, 12ஆம் வகுப்புத் தேர்வு அட்டவணை எப்போது?

செப். 16-ல் காலாண்டுத் தேர்வு! பள்ளிக் கல்வி துறை அட்டவணை வெளியீடு!

செப். 16-ல் காலாண்டுத் தேர்வு! பள்ளிக் கல்வி துறை அட்டவணை வெளியீடு!

விடியோக்கள்

மத்திய அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்தது ஏன்?: எல். முருகன் பேட்டி

மத்திய அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்தது ஏன்?: எல். முருகன் பேட்டி

கனகதுர்கா கோயிலில் முதல்வர் விஜய் சிறப்பு வழிபாடு!

கனகதுர்கா கோயிலில் முதல்வர் விஜய் சிறப்பு வழிபாடு!