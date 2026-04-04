சுந்தர். சியின் சொத்து விவரங்கள் வெளியீடு!

மதுரை மத்திய தொகுதியில் போட்டியிடும் சுந்தர். சியின் சொத்து விவரங்கள் வெளியாகியுள்ளது.
புதிய நீதிக் கட்சி சார்பில் மதுரை மத்திய தொகுதியில் போட்டியிடும் நடிகரும் இயக்குநருமான சுந்தர். சி சனிக்கிழமை தனது வேட்பு மனுவைத் தாக்கல் செய்தார். இதையடுத்து வேட்பு மனுவில் அவரது சொத்து விவரங்கள் குறித்த தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
அதில், சுந்தர். சி பெயரில் ரூ.2.97 கோடி மதிப்பில் அசையும் சொத்துக்களும், மனைவி குஷ்பு பெயரில் ரூ.6.06 கோடி மதிப்பில் அசையும் சொத்துக்களும் உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சுந்தர். சியிடம் உள்ள அசையா சொத்துக்களின் மதிப்பு ரூ.20.82 கோடியாகவும், குஷ்புவிடம் உள்ள அசையா சொத்துக்களின் மதிப்பு ரூ.16.79 கோடியாகவும் உள்ளன.
மேலும் சுந்தர்.சி பெயரில் ரூ.4.12 கோடி கடனும், குஷ்பு பெயரில் ரூ.2.74 கோடி கடனும் உள்ளன. சுந்தர்.சியிடம் கையிருப்பாக உள்ள தொகை - ரூ.50,600. குஷ்புவிடம் கையிருப்பாக உள்ள தொகை - ரூ.30,000 ஆகும்.
சுந்தர்.சியிடம் 3 கார்களும், குஷ்புவிடம் ஒரு காரும் உள்ளது. குஷ்புவிடம் 3.5 கிலோ தங்கம், 24.3 கிலோ வெள்ளி இருப்பதாக வேட்பு மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் புதிய நீதிக் கட்சியின் வேட்பாளராக மதுரை மத்திய தொகுதியில் நடிகரும் இயக்குநருமான சுந்தர். சி நிறுத்தப்பட்டுள்ளார்.
அவர் முதல்முறையாக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிட்டு அரசியலில் களமிறங்குகிறார். தேர்தலில் இரட்டை இலை சின்னத்தில் களமிறங்கும் அவர், மனைவி குஷ்புவுடன் சென்று மதுரை மத்திய தொகுதியில் வேட்புமனுவைத் தாக்கல் செய்தார்.
Summary
The asset details of Sundar C, who is contesting in the Madurai Central constituency, have been released.
