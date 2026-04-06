Dinamani
தருமபுரியில் சௌமியா அன்புமணி வேட்புமனு தாக்கல்!

சௌமியா அன்புமணி வேட்புமனு தாக்கல்..

சௌமியா அன்புமணி - x.com

Updated On :6 ஏப்ரல் 2026, 9:12 am

தருமபுரியில் பாமக சார்பில் போட்டியிடும் சௌமியா அன்புமணி வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார்.

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நெருங்கியுள்ள நிலையில், கடந்த மார்ச் 30 முதல் தேர்தலில் களம் காணும் வேட்பாளர்கள் பலரும் தங்களின் வேட்புமனுவைத் தாக்கல் செய்து வருகின்றனர்.

முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின், தவெக தலைவர் விஜய், நாதக வேட்பாளர் சீமான் உள்பட பலர் முதல் நாளே தங்களின் வேட்புமனுவைத் தாக்கல் செய்தனர்.

இந்த நிலையில், வேட்புமனுத் தாக்கல் செய்ய இன்று (ஏப்ரல் 6) கடைசி நாள் என்பதால், வேட்பாளர்கள் பலரும் ஆர்வத்துடன் வேட்புமனுவைத் தாக்கல் செய்து வருகின்றனர்.

அதன்படி, தருமபுரியில் பாமக தலைவர் அன்புமணியின் மனைவி சௌமியா அன்புமணி அதிமுக கூட்டணி கட்சி நிர்வாகிகள் உள்பட ஆயிரக்கணக்கானோருடன் ஊர்வலமாகச் சென்று வேட்புமனுவைத் தாக்கல் செய்தார்.

Sowmya Anbumani, contesting on behalf of the PMK in Dharmapuri, filed her nomination papers.

தொடர்புடையது

நெற்கதிா்களுடன் வந்த வேட்பாளா்

மதுரை மத்திய தொகுதியில் சுந்தர். சி வேட்புமனு தாக்கல்!

கடைசி நாள்.. வேட்புமனுக்களைத் தாக்கல் செய்ய குவிந்த அஸ்ஸாம் தலைவர்கள்!

மாநிலங்களவை தேர்தல்: அன்புமணி வேட்புமனுத் தாக்கல்!

வீடியோக்கள்

நூறு சாமி டீசர்!
பேட்ரியாட் டிரைலர்!
பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!
#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |
