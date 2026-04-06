சென்னையில் இன்று விஜய்யின் பிரசாரம் திடீர் ரத்து

சென்னையில் தவெக தலைவர் விஜய் இன்று பிரசாரம் செய்யவிருந்த நிலையில் அது திடீரென ரத்து செய்யப்பட்டது.

விஜய் பிரசாரம் (கோப்புப்படம்) - ANI

Updated On :6 ஏப்ரல் 2026, 3:34 am

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலையொட்டி தவெக தலைவர் விஜய் தீவிர பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார். இந்த நிலையில் வில்லிவாக்கம், அண்ணா நகர், விருகம்பாக்கம், தியாகராய நகர் ஆகிய 4 தொகுதிகளில் தவெக தலைவர் விஜய்யின் பிரசாரத்துக்கு திங்கள்கிழமை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.

இதற்காக காவல் துறையிடமும் அனுமதி கோரி கடிதமும் வழங்கப்பட்டது. ஆனால் வில்லிவாக்கத்தில் 12 மணி முதல் 1.00 மணி வரையிலும், தி நகர் தொகுதியில் 2 மணி முதல் 3 மணி வரையிலும் மட்டும் பிரசாரம் செய்ய காவல் துறை தரப்பில் அனுமதி வழங்கப்பட்டது. காவல் துறையின் இந்த பதிலால் விஜய் தரப்பு சற்று அதிருப்தி அடைந்ததாக கூறப்படுகிறது.

காவல் துறை கொடுத்த அனுமதியின் படி, வில்லிவாக்கத்தில் இருந்து தி.நகருக்கு விஜய் ஒரு மணிநேரத்தில் செல்ல வேண்டும். இதையடுத்து அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்துக்குள் பிரசாரம் செய்து முடிக்க போதுமானதாக இருக்காது எனக் கூறி விஜய்யின் பிரசாரம் ரத்து செய்யப்பட்டது.

Summary

TVK leader Vijay's campaign, which was scheduled to take place in Chennai today, has been suddenly cancelled.

கொளத்தூர் தேர்தல் பிரசாரம்! விஜய் மீது வழக்குப்பதிவு!

கொளத்தூர் தேர்தல் பிரசாரம்! விஜய் மீது வழக்குப்பதிவு!

தவெக தலைவர் விஜய்யின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு? வெளியான விவரம்!

தவெக தலைவர் விஜய்யின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு? வெளியான விவரம்!

வில்லிவாக்கத்தில் தவெக விஜய் பிரசாரம் ரத்து!

வில்லிவாக்கத்தில் தவெக விஜய் பிரசாரம் ரத்து!

விஜய்யின் நாளைய தேர்தல் பிரசார பயண விவரம்!

விஜய்யின் நாளைய தேர்தல் பிரசார பயண விவரம்!

வீடியோக்கள்

நூறு சாமி டீசர்!
வீடியோக்கள்

நூறு சாமி டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
பேட்ரியாட் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

பேட்ரியாட் டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |
வீடியோக்கள்

#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |

தினமணி செய்திச் சேவை

15 மணி நேரங்கள் முன்பு