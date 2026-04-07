Dinamani
ஆதவ் அர்ஜுனா வேட்புமனு நிறுத்திவைப்பு! கொளத்தூரில் முதல்வர் ஸ்டாலின் வேட்புமனு ஏற்பு! பெரம்பூரில் விஜய் வேட்புமனு ஏற்பு!ஏர் இந்தியா தலைமை நிர்வாக அதிகாரி கேம்ப்பெல் வில்சன் ராஜிநாமா!ஈரானை ஒரே நாள் இரவில் அழித்துவிட முடியும்: டிரம்ப் எச்சரிக்கை!
/
தமிழ்நாடு

மதுரைக்கு மெட்ரோ.. பேரம் பேசுவது மகாராஷ்டிர முதல்வரின் வேலையா? - ஸ்டாலின்

மதுரைக்கு மெட்ரோ தருவோம் என்று பேரம் பேசுவது மகாராஷ்டிர முதல்வரின் வேலையா? என முதல்வர் ஸ்டாலின் கேள்வியெழுப்பியுள்ளதைப் பற்றி...

News image

தேவேந்திர ஃபட்னவீஸ் - ஸ்டாலின்.

Updated On :7 ஏப்ரல் 2026, 5:41 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மதுரைக்கு மெட்ரோ தருவோம் என்று பேரம் பேசுவதும், பிளாக்மெயில் செய்வதும்தான் மகாராஷ்டிர முதல்வரின் வேலையா? என முதல்வர் ஸ்டாலின் கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.

இதுதொடர்பாக முதல்வர் ஸ்டாலின் தன்னுடைய எக்ஸ் பக்கத்தில். மகாராஷ்டிர முதல்வர் தேவேந்திர ஃபட்னவீஸின் விடியோவை மறுபதிவிட்டு, கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.

அந்தப் பதிவில், “பா.ஜ.க. எம்.எல்.ஏ-வைத் தேர்ந்தெடுத்தால்தான் மதுரைக்கு மெட்ரோ தருவோம் என்று பேரம் பேசுவதும், பிளாக்மெயில் செய்வதும்தான் மகாராஷ்டிர முதல்வரின் வேலையா?

அரசியலமைப்பின் மீது உறுதிமொழி ஏற்ற ஒரு முதல்வர், எதிர்க்கட்சி ஆளும் மாநிலத்தில் வந்து இப்படி பேசுவதற்கு வெட்கப்பட வேண்டும். நிதி ஒதுக்கீட்டில் மத்திய அரசின் புறக்கணிப்பை மீறி, தமிழ்நாடு அரசு நிறைவேற்றி வரும் சாதனைத் திட்டங்கள் எத்தனை என்று அவருக்குத் தெரியுமா?

தெரியாவிட்டால் கேட்டுத் தெரிந்துகொண்டு பேச வேண்டும். டபுள் எஞ்சின் என்று நீங்கள் பீற்றும் டப்பா எஞ்சின் மாநிலங்களையும் தாண்டி, திமுக ஆளும் தமிழ்நாடுதான் இரட்டை இலக்க (Double Digit) பொருளாதார வளர்ச்சியைச் சாதித்துள்ளது என்பது நினைவில் இருக்கட்டும்” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

முன்னதாக, தமிழ்நாட்டில் நடைபெறவுள்ள சட்டப்பேரவைத் தேர்தலையொட்டி, தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் பாஜக 27 இடங்களில் போட்டியிடுகிறது.

வேட்புமனுத் தாக்கலுக்கு கடைசி நாளான நேற்று (ஏப். 6) பாஜக வேட்பாளர்கள் நயினார் நாகேந்திரன், வானதி ஸ்ரீனிவாசன், தமிழிசை சௌந்தரராஜன், ராம சீனிவாசன் உள்பட பலர் வேட்பு மனுத்தாக்கல் செய்தனர்.

பாஜக வேட்பாளர்கள் மனுத்தாக்கல் செய்வதையொட்டி, பாஜக ஆளும் மாநிலங்களைச் சேர்ந்த முதல்வர்கள் பலரும் கலந்து கொண்டனர். கோயம்புத்தூரில் வானதி ஸ்ரீனிவாசன் வேட்புமனுத் தாக்கலின் போது ராஜஸ்தான் மாநில முதல்வர் பஜன்லால் சர்மா, மதுரை தெற்கு வேட்பாளர் ராம சீனிவாசனின் மனுத்தாக்கலின் போது மகாராஷ்டிர முதல்வர் தேவேந்திர ஃபட்னவீஸ் உள்ளிடோர் கலந்துகொண்டனர்.

வேட்புமனுத் தாக்கலுக்குப் பின்னர், மதுரையில் மகாராஷ்டிர முதல்வர் தேவேந்திர ஃபட்னவீஸ் பேசுகையில், “மதுரையில் போட்டியிடும் ராம சீனிவாசனை நீங்கள் வெற்றி பெற வைக்க வேண்டும். மீனாட்சி அம்மன் குடிகொண்டிருக்கும் மதுரை மாவட்டம் பிரதமர் மோடியின் மிகவும் விருப்பத்துக்குரிய நகராகவும் இருக்கிறது. நமது பாஜக வேட்பாளர் ராம சீனிவாசன் வெற்றி பெற்றால், பிரதமர் மோடியிடம் கோரிக்கை வைத்து மதுரைக்கு மெட்ரோ ரயில் சேவையைப் பெற்றுத் தர நான் உறுதியளிக்கிறேன்” என்றும் பேசியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Chief Minister Stalin has raised the question: "Is it the job of the Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis to bargain by promising to provide a Metro for Madurai?"

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

இன்னும் 16 நாள்களே உள்ளன! - துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின்

பாஜக வேட்பாளர் வென்றால் மதுரைக்கு மெட்ரோ ரயில் வரும்! ஃபட்னவீஸ்

சமையல் சிலிண்டருக்காக மக்களைக் காக்க வைத்திருக்கிறார் பிரதமர் மோடி: முதல்வர் ஸ்டாலின்

உ.பி., மணிப்பூர்போல தமிழ்நாட்டில் மதக் கலவரம், வன்முறை இல்லை: திருச்சியில் முதல்வர் பேச்சு!

வீடியோக்கள்

"Edappadi Palanisamy உடன் சேர்ந்ததில் தவறில்லை": TTV Dhinakaran Exclusive
வீடியோக்கள்

"Edappadi Palanisamy உடன் சேர்ந்ததில் தவறில்லை": TTV Dhinakaran Exclusive

தினமணி செய்திச் சேவை

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
ஓர் அணி, ஓராயிரம் பிரச்னைகள்: இது சிஎஸ்கேவின் சோகக் கதை! | IPL 2026 | Chennai Super Kings |
வீடியோக்கள்

ஓர் அணி, ஓராயிரம் பிரச்னைகள்: இது சிஎஸ்கேவின் சோகக் கதை! | IPL 2026 | Chennai Super Kings |

தினமணி செய்திச் சேவை

15 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | அண்ணாமலை பேட்டி முதல் ஆதவ் அர்ஜுனா விமர்சனம் வரை... | News & Views | E-23 |
வீடியோக்கள்

Podcast | அண்ணாமலை பேட்டி முதல் ஆதவ் அர்ஜுனா விமர்சனம் வரை... | News & Views | E-23 |

தினமணி செய்திச் சேவை

16 மணி நேரங்கள் முன்பு
திருமாவளவனை மிரட்டி பின்வாங்க வைத்த DMK! - Annamalai BJP
வீடியோக்கள்

திருமாவளவனை மிரட்டி பின்வாங்க வைத்த DMK! - Annamalai BJP

தினமணி செய்திச் சேவை

16 மணி நேரங்கள் முன்பு