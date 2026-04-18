பிரதமர் மோடி கோவையில் சாலை வலம்!

பிரதமர் நரேந்திர மோடி கோவையில் சாலை வலத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி (என்.டி.ஏ) கட்சிகளின் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி, இன்று கோவையில் உள்ள கொடிசியா மைதானத்தில் பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்ட நிகழ்ச்சியில் மாலை 6 மணிக்கு கலந்துகொள்கிறார்.
இந்நிகழ்வில் கோயம்புத்தூர், திருப்பூர் மற்றும் நீலகிரி மாவட்டங்களில் உள்ள சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் போட்டியிடும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பிரதமர் தேர்தல் சிறப்புரை ஆற்ற உள்ளார்.
இந்த நிகழ்வில் கலந்துகொள்ள கோவை வந்தடைந்த பிரதமர் மோடி தற்போது தொண்டர்கள் மற்றும் மக்களிடையே சாலை வலத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார். இதனைத் தொடர்ந்து, கொடிசியாவில் நடைபெறும் பொதுக்கூட்ட நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்கிறார்.
நாடாளுமன்றத்தில் நேற்று பாஜக அரசு கொண்டு வந்த பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடு, தொகுதி மறுவரையறை மற்றும் தொகுதி எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு தொடர்பான மசோதா நிறைவேற்றம் தோல்வி அடைந்த நிலையில் இன்று பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி பேசவிருப்பது பற்றி எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
Prime Minister Modi's Roadshow in Coimbatore!
