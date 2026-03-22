Dinamani
கர்நாடகத்தில் பேருந்து கட்டணம் உயர்வு இல்லை: அமைச்சர் ராமலிங்க ரெட்டி மாநிலங்களவைத் தேர்தலில் பாஜகவுக்கு ஆதரவாக கட்சி மாறி வாக்களிப்பு: 6 எம்எல்ஏக்கள் ‘சஸ்பெண்ட்’பேரவைத் தேர்தல்: தமிழகத்தில் இதுவரை ரூ.23.74 கோடி ரொக்கம் பறிமுதல் அதிகாரி தற்கொலை விவகாரம்: பஞ்சாப் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் ராஜிநாமா புதுச்சேரி தவெக வேட்பாளர் பட்டியல் நாளை வெளியீடு! ஈரான் போரை முடிவுக்குக் கொண்டு வருவது குறித்து பரிசீலனை: டிரம்ப்டி20 தொடருக்காக அயர்லாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளும் இந்திய அணி!பிரதமர் மோடியின் புகைப்படங்களை ஏஐ மூலம் மோசமாகச் சித்திரித்த நபர் கைது!கேரள தேர்தல்: பாஜகவின் 3-ம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு!போர் அச்சுறுத்தல்! பேச்சுவார்த்தை ஒன்றே வழி: குடியரசுத் துணைத்தலைவர்தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சி முழுமையடைய திராவிட மாடல் ஆட்சி தொடர வேண்டும்! - முதல்வர்ரஷியா மீது 280 டிரோன்களை ஏவி தாக்குதல் நடத்திய உக்ரைன்!
/
தமிழ்நாடு

திமுக சின்னமும் மதிமுக வேட்பாளரும்!

News image

கருணாநிதி, வைகோ

Updated On :21 மார்ச் 2026, 10:26 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தென்காசி பேரவைத் தொகுதியில் 2006 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலில் மதிமுக வேட்பாளருக்கு திமுக வேட்பாளர் வாக்கு சேகரித்த சம்பவம் நடைபெற்றது.

வழக்கமாக தேர்தலின்போது, பிரதான கட்சி வேட்பாளரின் பெயரைக் கொண்ட பலரும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்து குளறுபடிகளை ஏற்படுத்துவது சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். அதுபோன்று சம்பவம்தான் தென்காசி தொகுதியிலும் 2006-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்றது.

இங்கு திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் திமுக சார்பில் அப்போதைய மாவட்டச் செயலர் வீ. கருப்பசாமிபாண்டியன் உதயசூரியன் சின்னத்திலும், அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் இடம் பெற்றிருந்த மதிமுக சார்பில் இராம உதயசூரியன் பம்பரம் சின்னத்திலும் போட்டியிட்டனர்.

இதனால், வீ. கருப்பசாமிபாண்டியன் உதயசூரியனுக்கு வாக்களியுங்கள் என பிரசாரம் மேற்கொண்டபோது, அவரது கட்சியின் சின்னத்தை மட்டுமன்றி எதிர்க்கட்சி வேட்பாளரையும் குறிப்பதாக இருந்தது. அந்தத் தேர்தலில் வீ.கருப்பசாமிபாண்டியன் 69,755 வாக்குகளுடன் வெற்றி பெற்றார். இராம. உதயசூரியன் 51,097 வாக்குகள் பெற்றார்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

