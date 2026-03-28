கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி போட்டியிடும் தொகுதிகள்!
திமுக கூட்டணியில் கொங்குநாடு போட்டியிடும் தொகுதிகளின் விவரம்...
கொங்குநாடு மக்கள் தேசியக் கட்சியின் பொதுச்செயலர் ஈ.ஆர்.ஈஸ்வரன்
திமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி போட்டியிடும் தொகுதிகளின் விவரங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெறுகிறது. இதில், திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள காங்கிரஸ், விசிக, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, தேமுதிக, மதிமுக, இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் உள்ளிட்ட கட்சிகள் போட்டியிடும் தொகுதிகளை திமுக பொருளாளர் டி.ஆர். பாலு சனிக்கிழமை (மார்ச் 28) அறிவித்துள்ளார்.
அதன்படி, கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி திருச்செங்கோடு மற்றும் பொள்ளாச்சி ஆகிய இரண்டு தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.
