கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சியின் வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு!

திமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சியின் வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு...

திருச்செங்கோடு வேட்பாளர் ஈ.ஆர். ஈஸ்வரன் / பொள்ளாச்சி வேட்பாளர் கே. நித்தியானந்தன்

Updated On :28 மார்ச் 2026, 3:13 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

திமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சியின் வேட்பாளர்கள் இன்று அறிவிக்கப்பட்டனர்.

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் திமுக 164 தொகுதிகளில் நேரடியாகப் போட்டியிடுகின்றது. மேலும், கூட்டணிக் கட்சிகள் 11 தொகுதிகளில் ‘உதயசூரியன்’ சின்னத்தில் போட்டியிடுகின்றன.

இதில், மதிமுக 3 தொகுதிகளிலும், கொங்கு மக்கள் தேசிய கட்சி, மனிதநேய மக்கள் கட்சி ஆகியவை தலா 2 தொகுதிகளில் போட்டியிடும் நிலையில் முக்குலத்தோர் புலிப்படை, மனிதநேய ஜனநாயக கட்சி, எஸ்டிபிஐ, தமிழர் தேசம் கட்சி ஆகியவை தலா 1 தொகுதியில் திமுகவின் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடுகின்றன.

திமுக வேட்பாளர் பட்டியலை இன்று வெளியிட்டதைத் தொடர்ந்து கூட்டணிக் கட்சிகளும் தங்களது வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளனர்.

இதில், கொங்கு மக்கள் தேசிய கட்சி சார்பில் திருச்செங்கோடு தொகுதியில் ஈ.ஆர். ஈஸ்வரன் மற்றும் பொள்ளாச்சி தொகுதியில் கே. நித்தியானந்தன் ஆகியோர் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடுகின்றனர்.

கொங்கு மக்கள் தேசிய கட்சியின் பொதுச்செயலாளரான ஈ.ஆர். ஈஸ்வரன் கடந்த தேர்தலிலும் திமுக சார்பில் திருச்செங்கோடு தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

மதிமுக வேட்பாளர்கள் பட்டியல் அறிவிப்பு

மதிமுக வேட்பாளர்கள் பட்டியல் அறிவிப்பு

கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி போட்டியிடும் தொகுதிகள்!

கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி போட்டியிடும் தொகுதிகள்!

திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் போட்டியிடும் தொகுதிகள் அறிவிப்பு!

திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் போட்டியிடும் தொகுதிகள் அறிவிப்பு!

கொங்குநாடு மக்கள் தேசியக் கட்சிக்கு 2 தொகுதிகள்!

கொங்குநாடு மக்கள் தேசியக் கட்சிக்கு 2 தொகுதிகள்!

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin

முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?

அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி

லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!

