இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு!
வாணியம்பாடி வேட்பாளர் எஸ்.எஸ்.பி.சையது பாரூக் / பாபநாசம் வேட்பாளர் ஆடுதுறை ஏ.எம்.ஷாஜகான்
திமுக கூட்டணியில் உள்ள இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் வேட்பாளர்கள் பெயர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் திமுக 164 தொகுதிகளில் நேரடியாகப் போட்டியிடுகின்றது. மேலும், கூட்டணிக் கட்சிகள் ‘உதயசூரியன்’ சின்னத்தில் 11 தொகுதிகளில் போட்டியிடுகின்றன.
இதில், திமுக கூட்டணியில் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சிக்கு இரு தொகுதிகள் வழங்கப்பட்டன. இந்தக் கட்சி இன்று வேட்பாளர்கள் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது.
வாணியம்பாடி தொகுதியில் எஸ்.எஸ்.பி.சையது பாரூக் மற்றும் பாபநாசம் தொகுதியில் ஆடுதுறை ஏ.எம்.ஷாஜகான் ஆகியோர் ஏணி சின்னத்தில் போட்டியிடுகின்றனர்.
Indian Union Muslim League Candidates Announced!
