இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு!

இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு பற்றி...

வாணியம்பாடி வேட்பாளர் எஸ்.எஸ்.பி.சையது பாரூக் / பாபநாசம் வேட்பாளர் ஆடுதுறை ஏ.எம்.ஷாஜகான்

Updated On :28 மார்ச் 2026, 2:53 pm

திமுக கூட்டணியில் உள்ள இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் வேட்பாளர்கள் பெயர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் திமுக 164 தொகுதிகளில் நேரடியாகப் போட்டியிடுகின்றது. மேலும், கூட்டணிக் கட்சிகள் ‘உதயசூரியன்’ சின்னத்தில் 11 தொகுதிகளில் போட்டியிடுகின்றன.

இதில், திமுக கூட்டணியில் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சிக்கு இரு தொகுதிகள் வழங்கப்பட்டன. இந்தக் கட்சி இன்று வேட்பாளர்கள் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது.

வாணியம்பாடி தொகுதியில் எஸ்.எஸ்.பி.சையது பாரூக் மற்றும் பாபநாசம் தொகுதியில் ஆடுதுறை ஏ.எம்.ஷாஜகான் ஆகியோர் ஏணி சின்னத்தில் போட்டியிடுகின்றனர்.

தொடர்புடையது

முஸ்லிம் வாக்குகள் சிதறாது: இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் தேசியத் தலைவர் கே. எம். காதர் மொகிதீன்

திமுக கூட்டணியில் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சிக்கு 2 தொகுதிகள்

தொகுதிப் பங்கீடு; இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியுடன் திமுக பேச்சுவார்த்தை!

தொகுதிப் பங்கீடு: திமுக - இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் இடையே நாளை பேச்சுவார்த்தை!

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin
முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?
அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி
லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!
