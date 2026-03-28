மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு!
திமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் வேட்பாளர்கள் பெயர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
ஜவாஹிருல்லா
கோப்புப்படம்.
அதன்படி, நாகை தொகுதியில் ஜவாஹிருல்லா, மணப்பாறை தொகுதியில் அப்துல் சமது போட்டியிடுவார்கள் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தேர்தலில் இருவரும் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட உள்ளனர்.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் திமுக 164 தொகுதிகளில் நேரடியாகப் போட்டியிடவுள்ளது. கூட்டணிக் கட்சிகள் ‘உதயசூரியன்’ சின்னத்தில் 11 தொகுதிகளிலும் போட்டியிடவுள்ளன.
மதிமுக 3 தொகுதிகளிலும், கொங்கு மக்கள் தேசிய கட்சி, மனிதநேய மக்கள் கட்சி ஆகியவை தலா 2 தொகுதிகளிலும் மற்றும் முக்குலத்தோர் புலிப்படை, மனிதநேய ஜனநாயக கட்சி, எஸ்டிபிஐ, தமிழர் தேசம் கட்சி ஆகியவை தலா 1 தொகுதியிலும் திமுகவின் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடுகின்றன.
