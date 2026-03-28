தமிழ்நாடு

மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு!

திமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் வேட்பாளர்கள் பெயர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

ஜவாஹிருல்லா

Updated On :28 மார்ச் 2026, 2:23 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

அதன்படி, நாகை தொகுதியில் ஜவாஹிருல்லா, மணப்பாறை தொகுதியில் அப்துல் சமது போட்டியிடுவார்கள் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தேர்தலில் இருவரும் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட உள்ளனர்.

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் திமுக 164 தொகுதிகளில் நேரடியாகப் போட்டியிடவுள்ளது. கூட்டணிக் கட்சிகள் ‘உதயசூரியன்’ சின்னத்தில் 11 தொகுதிகளிலும் போட்டியிடவுள்ளன.

மதிமுக 3 தொகுதிகளிலும், கொங்கு மக்கள் தேசிய கட்சி, மனிதநேய மக்கள் கட்சி ஆகியவை தலா 2 தொகுதிகளிலும் மற்றும் முக்குலத்தோர் புலிப்படை, மனிதநேய ஜனநாயக கட்சி, எஸ்டிபிஐ, தமிழர் தேசம் கட்சி ஆகியவை தலா 1 தொகுதியிலும் திமுகவின் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடுகின்றன.

The list of candidates for the Manithaneya Makkal Katchi (MMK), which is part of the DMK alliance, has been released.

சிதம்பரம் தொகுதியில் தமிமுன் அன்சாரி போட்டி!

தொடர்புடையது

கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சியின் வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு!

மதிமுக வேட்பாளர்கள் பட்டியல் அறிவிப்பு

இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு!

தொகுதிப் பங்கீடு: திமுக - மனிதநேய மக்கள் கட்சி பேச்சுவார்த்தை தொடக்கம்

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin
164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin

முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?
முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?

அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி
அதிமுக, பாஜகவால் இறக்கிவிடப்பட்டவர் விஜய்: ஜவாஹிருல்லா பேட்டி

லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!
லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!

