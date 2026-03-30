ஒரே நேரத்தில் பிரசாரத்தை தொடங்கிய மு.க. ஸ்டாலின், விஜய்!

ஒரே நேரத்தில் பிரசாரத்தை தொடங்கிய மு.க. ஸ்டாலின், விஜய்...

ஒரே நேரத்தில் பிரசாரத்தை தொடங்கிய மு.க. ஸ்டாலின், விஜய்

Updated On :30 மார்ச் 2026, 7:09 am

கொளத்தூரில் தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலினும், பெரம்பூரில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்யும் பிரசாரத்தை தொடங்கியுள்ளனர்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வருகின்ற ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில், இன்று முதல் வேட்புமனுத் தாக்கல் தொடங்கியுள்ளது.

கொளத்தூர் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிடும் திமுக தலைவரும் தமிழ்நாடு முதல்வருமான மு.க. ஸ்டாலின் இன்று பகல் 12 மணியளவில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார்.

இதனிடையே, பெரம்பூர் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிடும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்யும் அதே நேரத்தில் வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தார்.

வேட்புமனு தாக்கல் செய்தவுடன் கொளத்தூரில் இருந்து மு.க.ஸ்டாலினும், பெரம்பூரில் இருந்து விஜய்யும் அவரவர் பிரசார வாகனத்தில் ஏறி சாலைவலம் மேற்கொண்டுள்ளனர்.

பெரம்பூரைத் தொடர்ந்து கொளத்தூர், வில்லிவாக்கம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் தவெக தலைவர் விஜய் இன்று பிரசாரம் மேற்கொள்ளவுள்ளார்.

200 தொகுதிகளுக்கு மேல் வெற்றி பெறுவோம்! - முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் பேட்டி

கொளத்தூரில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் வேட்புமனு தாக்கல்!

முதல்வர் ஸ்டாலின் தேர்தல் சுற்றுப்பயண அட்டவணை!

ஏப். 2ல் பிரசாரத்தைத் தொடங்குகிறார் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்!

Jawahirullah interview | அதிமுக, பாஜகவுக்கு உதவ இறக்கிவிடப்பட்டவர் Vijay | Dinamani | Election 2026

#ipl2026 | சிஎஸ்கேவில் சஞ்சு சாம்சன், ராஜஸ்தானில் ஜடேஜா: இதுதாண்டா ஆட்டம்! | MS Dhoni | RR vs CSK |

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin

முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?

