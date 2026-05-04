கொளத்தூரில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் தோல்வி!

கொளத்தூரில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் தோல்வியடைந்தது பற்றி...

முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் - யூடியூப் / M.K. Stalin

Updated On :4 மே 2026, 4:00 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கொளத்தூர் தொகுதியில் தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் தோல்வியடைந்தார்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் இன்று காலை முதல் விறுவிறுப்பாக எண்ணப்பட்டு வருகின்றன. கொளத்தூரில் காலை முதலே திமுக தலைவரும் முதல்வருமான மு.க. ஸ்டாலின் பின்னடைவை சந்தித்து வந்தார்.

இதுவரை 16 சுற்றுகள் எண்ணி முடிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில், தவெக வேட்பாளர் வி.எஸ். பாபுவைவிட முதல்வர் ஸ்டாலின் 7,544 வாக்குகள் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளார்.

மேலும், 6 சுற்றுகள் இருக்கும் நிலையில், எண்ணப்பட வேண்டிய மொத்த வாக்குகளைவிட அதிக வித்தியாசம் இருப்பதால் ஸ்டாலின் வெல்ல வாய்ப்பில்லை.

கொளத்தூர் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் தொடர்ந்து மூன்று முறை முதல்வர் ஸ்டாலின் வெற்றி பெற்றுள்ளார். நான்காவது முறையாக போட்டியிட்ட நிலையில், தற்போது ஸ்டாலின் தோல்வியை சந்தித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வரலாற்றில் முதல்வர் ஸ்டாலின் இரண்டாவது முறையாக தோல்வியைச் சந்தித்துள்ளார். முன்னதாக, 1991 ஆம் ஆண்டில் சென்னை ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் தோல்வியைச் சந்தித்தார்.

Chief Minister M.K. Stalin Defeated in Kolathur!

