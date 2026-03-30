Dinamani
கொளத்தூரில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார்!பங்குச்சந்தை: சென்செக்ஸ் 1,000 புள்ளிகள் குறைந்தது! ரூ. 5 லட்சம் கோடி இழப்பு!!பெரம்பூரில் விஜய்க்கு எதிராக திலகபாமா! தருமபுரியில் செளமியா அன்புமணி போட்டி!சௌமியா அன்புமணி தருமபுரி தொகுதியில் போட்டி!தங்கம் விலை மீண்டும் குறைவு! இன்றைய நிலவரம்! நாக்பூர் அருகே தடம்புரண்ட மெமு ரயில்! குவைத்தில் மின் உற்பத்தி நிலையம் மீது ஈரான் தாக்குதல்: இந்தியர் பலி 1,100-க்கும் அதிக போலி வெடிகுண்டு மிரட்டல்கள்: மைசூரைச் சேர்ந்தவர் கைது ராஜஸ்தானை இன்று சந்திக்கும் சென்னை! முதல் வெற்றி யாருக்கு?
/
தமிழ்நாடு

கொளத்தூரில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் வேட்புமனு தாக்கல்!

கொளத்தூரில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளது பற்றி...

News image

முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் வேட்புமனு தாக்கல்

X/ ANI

Updated On :30 மார்ச் 2026, 6:50 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சென்னை கொளத்தூர் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிட முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று(மார்ச் 30) வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தார்.

234 தொகுதிகளுக்கு தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி ஒரேகட்டமாக நடைபெறவுள்ளது. திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணிக் கட்சிகள் போட்டியிடும் தொகுதிகளின் விவரங்கள் சனிக்கிழமை (மார்ச் 28) அறிவிக்கப்பட்டன.

இதில் திமுக தலைவரும் முதல்வருமான மு.க. ஸ்டாலின், 2011, 2016, 2021 ஆகிய தேர்தல்களைத் தொடர்ந்து தற்போது 4 ஆவது முறையாக கொளத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார். முன்னதாக, அவர் ஆயிரம்விளக்கு தொகுதியில் போட்டியிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

Story image

இதையடுத்து 2026 தேர்தலில் திமுக சார்பில் கொளத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிட முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார். தொடர்ந்து அவர் நாளை(மார்ச் 31) முதல் தமிழ்நாடு முழுவதும் பிரசாரம் மேற்கொள்ள உள்ளார்.

2021 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் கொளத்தூர் தொகுதியில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் சுமார் 70,000-க்கும் அதிகமான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

கொளத்தூர் தொகுதியில் முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு எதிராக அதிமுக சார்பில் சந்தானகிருஷ்ணன், தவெக சார்பில் வி.எஸ். பாபு, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் சௌந்தர பாண்டியன் லூதர் சேத் ஆகியோர் போட்டியிடுகிறார்கள்.

இதன்பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர், எனக்கு மக்களின் ஆதரவு அமோகமாக உள்ளது. மக்கள் என்னை அமோக வெற்றி பெறச் செய்வார்கள் என்று தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து கொளத்தூரில் முதல்வர் ஸ்டாலின், ஜீப்பில் சாலை வலம் மேற்கொண்டு வருகிறார்.

Story image

Summary

Chief Minister M.K. Stalin files nomination in Kolathur constituency

பெரம்பூரில் விஜய் வேட்புமனு தாக்கல்!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

200 தொகுதிகளுக்கு மேல் வெற்றி பெறுவோம்! - முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் பேட்டி

200 தொகுதிகளுக்கு மேல் வெற்றி பெறுவோம்! - முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் பேட்டி

முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று வேட்புமனு தாக்கல்

முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று வேட்புமனு தாக்கல்

கொளத்தூரில் 4 ஆவது முறையாக முதல்வர் ஸ்டாலின் போட்டி!

கொளத்தூரில் 4 ஆவது முறையாக முதல்வர் ஸ்டாலின் போட்டி!

நல்லகண்ணு உடலுக்கு முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அஞ்சலி!

நல்லகண்ணு உடலுக்கு முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அஞ்சலி!

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

Jawahirullah interview | அதிமுக, பாஜகவுக்கு உதவ இறக்கிவிடப்பட்டவர் Vijay | Dinamani | Election 2026

தினமணி வீடியோ செய்தி...

16 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | சிஎஸ்கேவில் சஞ்சு சாம்சன், ராஜஸ்தானில் ஜடேஜா: இதுதாண்டா ஆட்டம்! | MS Dhoni | RR vs CSK |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin

தினமணி வீடியோ செய்தி...

28 மார்ச் 2026
வீடியோக்கள்

முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

28 மார்ச் 2026