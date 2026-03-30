200 தொகுதிகளுக்கு மேல் வெற்றி பெறுவோம்! - முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் பேட்டி

கொளத்தூரில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் பேட்டி...

முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் பேட்டி

Updated On :30 மார்ச் 2026, 7:37 am

தேர்தல் அறிக்கை வெளியிட்டபிறகு 200 தொகுதிகளைத் தாண்டி வெற்றி பெறுவோம் என்ற நம்பிக்கை உள்ளதாக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

கொளத்தூர் தொகுதியில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தபின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்,

"நாங்கள் 200 தொகுதிகளில் வெற்றி பெறுவோம் என்று சொன்னோம். ஆனால் அதற்கும் மேலாக வெற்றி பெறுவோம். நேற்று தேர்தல் அறிக்கை வெளியிட்டபிறகு 200 தொகுதிகளைத் தாண்டி வெற்றி பெறுவோம் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது.

நம்ம கொளத்தூர், நம்ம ஸ்டாலின் என கொளத்தூர் தொகுதியில் நான் மேற்கொண்ட பணிகள், இனிமேல் செய்ய வேண்டிய பணிகள் குறித்த புத்தகம் அளித்திருக்கிறேன்.

திமுக மீது மக்கள் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள். நாங்கள் அமோக வெற்றி பெறுவோம்.

4 ஆவது முறையும் கொளத்தூர் தொகுதி வாக்களர்கள் திமுக வேட்பாளராகிய என்னை அமோகமான வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற வைப்பார்கள். எப்போதும்போல எங்கள் கூட்டணி வலுவாக இருக்கிறது. எத்தனை முனை போட்டியாக இருந்தாலும் எங்கள் கூட்டணிக்கே சாதகமாக இருக்கும்" என்று தெரிவித்தார்.

கொளத்தூரில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் வேட்புமனு தாக்கல்!

கொளத்தூரில் 4 ஆவது முறையாக முதல்வர் ஸ்டாலின் போட்டி!

ஏப். 2ல் பிரசாரத்தைத் தொடங்குகிறார் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்!

நல்லகண்ணு உடலுக்கு முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அஞ்சலி!

Jawahirullah interview | அதிமுக, பாஜகவுக்கு உதவ இறக்கிவிடப்பட்டவர் Vijay | Dinamani | Election 2026
16 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | சிஎஸ்கேவில் சஞ்சு சாம்சன், ராஜஸ்தானில் ஜடேஜா: இதுதாண்டா ஆட்டம்! | MS Dhoni | RR vs CSK |
17 மணி நேரங்கள் முன்பு
164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin
28 மார்ச் 2026
முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?
28 மார்ச் 2026