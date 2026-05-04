தமிழ்நாடு

ஒரு கோடி வாக்குகளைக் கடந்து தவெக சாதனை! 2-ம் இடத்தில் யார்?

ஒரு கோடி வாக்குகளைக் கடந்தது தவெக பெற்ற வாக்குகள், அதன் வெற்றி நிலவரம் எப்படிப்பட்டது என்பது பற்றி..

தவெக தலைவர் விஜய் - ENS

Updated On :4 மே 2026, 3:10 pm IST

தமிழ்நாட்டில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வரும் நிலையில் 1.28 கோடி வாக்குகளைப் பெற்றிருக்கிறது விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் 2026-ல் இரண்டாம் இடத்தில் 83 லட்சம் வாக்குகளுடன் திமுக இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது.

4 மணி நிலவரப்படி எண்ணப்பட்ட வாக்குகளில் தவெக 1.28 கோடி வாக்குகளையும் திமுக மட்டும் 83 லட்சம் வாக்குகளும் அதிமுக 77 லட்சம் வாக்குகளையும் பெற்றிருக்கிறது.

தமிழ்நாட்டில் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு பிற்பகல் 3 மணி நிலவரப்படி விஜய்யின் தவெக 107 இடங்களிலும் திமுக 70 இடங்களிலும் அதிமுக 57 இடங்களிலும் முன்னிலையில் உள்ளன.

இதுவரை எண்ணப்பட்ட வாக்குகளில் 20 சதவிகித வாக்குகளை தவெக பெற்றிருக்கிறது என்கின்றன தரவுகள்.

2021-ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற திமுக 2.09 கோடி வாக்குகளைப் பெற்றிருந்தது. அதிமுக கூட்டணி ஒட்டுமொத்தமாக 1.83 கோடி வாக்குகளைப் பெற்றிருந்தது. வரலாற்றில் முக்கிய நிகழ்வாக புதிய கட்சியான தவெக இதுவரை 1.09 கோடி வாக்குகளைப் பெற்று முன்னிலையில் உள்ளது.

திமுக கூட்டணி மற்றும் அதிமுக கூட்டணிகளின் ஒட்டுமொத்த வாங்கு வங்கியில் சரிபாதியை தற்போது தவெக பெற்றிருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

கடந்த 1977-இல் முன்னாள் முதல்வர் எம்ஜிஆரின் அதிமுக தேர்தலில் போட்டியிட்ட முதல் முறையிலேயே 33.5 சதவிகித வாக்குகளைப் பெற்றிருந்ததே இதுவரை அதிகபட்சமாக இருந்தது.

தமிழ்நாட்டின் நகர்புறங்களில் உள்ள 69 தொகுதிகளில் 55 தொகுதிகளில் தவெக முன்னிலையில் உள்ளது. திமுக வெறும் 8 தொகுதிகளிலும் அதிமுக வெறும் 6 தொகுதிகளிலும் மட்டுமே முன்னிலையில் இருக்கிறது.

அதுபோல, தமிழகத்தின் கிராமங்களை உள்ளடக்கிய 165 ஊரகத் தொகுதிகளில் 60 தொகுதிகளில் திமுகவும் 58 தொகுதிகளில் அதிமுகவும் 47 தொகுதிகளில் தவெகவும் முன்னிலையில் உள்ளது.

எண்ணப்பட்ட 64 சதவிகித வாக்குகளில் 23 சதவிகித வாக்குகளை தவெகவும், 15 சதவிகித வாக்குகளையும் அதிமுக 13 சதவிகித வாக்குகளையும் பெற்றுள்ளன. இன்னும் சில சுற்றுகளே எண்ணப்படவிருக்கும் நிலையில் கொளத்தூர் தொகுதியில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின், துரை முருகன் உள்ளிட்டோரும் உள்ளனர்.

பெரும்பாலான தேர்தலுக்குப் பிந்தைய கருத்துக் கணிப்புகள் திமுக மீண்டும் ஆட்சியைப் பிடிக்கும் என்று தெரிவித்திருந்த நிலையில், தவெக முன்னிலை பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

100 தொகுதிகளில் தவெக முன்னிலை!

தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026! முதல் சுற்று நிலவரம் என்ன சொல்கிறது?

கோடை வெப்பம் காரணமா? 4 மணி நேரத்தில் 2 கோடி பேருக்கு மேல் வாக்களிப்பு!

சொல்லப் போனால்... கட்சிகளின் வாக்கு சதவிகிதம் என்கிற கற்பிதம்!

