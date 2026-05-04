தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026! முதல் சுற்று நிலவரம் என்ன சொல்கிறது?

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வரும் நிலையில், முதல் சுற்று நிலவரம் வெளியாகியிருக்கிறது.
தமிழ்நாட்டில் வெளியான வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவுகளின்படி, தவெக முன்னிலையில் உள்ளது. 100 இடங்களில் தற்போது வரை தவெக முன்னிலை வகிக்கிறது. அதிமுக 80 இடங்களிலும் திமுக 53 இடங்களிலும் முன்னிலையில் உள்ளது.
திருப்பூர்: முதல் ரவுண்ட் முடிவு
பல்லடம் - தவெக முன்னிலை
திமுக க.செல்வராஜ் - 1726
அதிமுக பரமசிவம் - 2791
தவெக ராம்குமார் - 2805
விழுப்புரம் அதிமுக முன்னிலை
விழுப்புரம் அதிமுக வேட்பாளர் விஜயா 3.396,
திமுக இரா லட்சுமணன் 3077
த வெக மோகன்ராஜ் -2862
நாதக அபிநயா -133
தொகுதி : 102- காங்கேயம்
மொத்த வாக்குகள் - 219553
பதிவான வாக்குகள் - 201061
சுற்று எண் :- 2
அதிமுக - 5671
திமுக - 4630
தவெக - 6393
நதக - 712
கன்னியாகுமரி:
திமுக முன்னிலை
ரெ.மகேஷ் (திமுக): 3751
என்.தளவாய்சுந்தரம் (அதிமுக): 2482
எஸ்.ஆர்.மாதவன் (த வெ.க.): 2446
மரிய ஜெனிபர் (நாம் தமிழர்): 639
நன்னிலம் தொகுதி
அதிமுக -4886
தவெக- 2723
எஸ்டிபிஐ - 2106
கிருஷ்ணராயர் சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக-3181, அதிமுக-3619, தவெக-2089, நாம் தமிழர் கட்சி-297.
மதுரை தெற்கு, மதுரை மத்தி, மதுரை மேற்கு ஆகிய மூன்றிலும் தவெக முன்னிலை. அதிமுக மூன்றாம் இடம்
திருத்துறைப்பூண்டி தொகுதி
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி - 3694
தவெக - 2737
அதிமுக - 1954
ஸ்ரீபெரும்புதூரில் காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநில தலைவர் கு செல்வப் பெருந்தகை தொடர்ந்து பின்னடைவு
சேந்தமங்கலம் தொகுதி முதல் சுற்று நிலவரம்:
அதிமுக - 3244
திமுக - 3049
தவெக - 3675
நாதக - 267
தவெக வேட்பாளர் பொன். சந்திரசேகர் முன்னிலை
