100 தொகுதிகளில் தவெக முன்னிலை!

தமிழக வெற்றிக் கழகம் 100 தொகுதிகளில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் காலை 8 மணி முதல் விறுவிறுப்பாக எண்ணப்பட்டு வருகின்றன. காலை 10.10 மணி நிலவரப்படி தவெக 100, அதிமுக 79, திமுக 53 தொகுதிகளில் முன்னிலையில் உள்ளன.
சென்னையில் மொத்தமுள்ள 16 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் தவெக 16 தொகுதிகளில் முன்னிலை பெற்றுள்ளன. துறைமுகம் தொகுதியில் மட்டும் அமைச்சர் சேகர் பாபு முன்னிலையில் உள்ளார்.
கொளத்தூரில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், சேப்பாக்கத்தில் துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின், சைதாப்பேட்டையில் மா. சுப்பிரமணியன் உள்பட அனைவரும் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளனர்.
Tvk is leading in 100 seats.
