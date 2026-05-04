புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் முதல்வர் ரங்கசாமி வெற்றி! கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் பின்னடைவு!காரைக்குடியில் சீமான் தொடர்ந்து பின்னடைவு! மயிலாப்பூரில் தமிழிசை, அவிநாசி தொகுதியில் எல்.முருகன் பின்னடைவு ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியில் செல்வப்பெருந்தகை பின்னடைவு திருச்சி கிழக்கு, பெரம்பூரில் விஜய் முன்னிலை சாத்தூரில் நயினார் நாகேந்திரன் பின்னடைவு, தவெக முன்னிலை
100 தொகுதிகளில் தவெக முன்னிலை!

தவெக தொடர்ந்து முன்னிலை...

தவெக தலைவர் விஜய் - கோப்புப் படம்

Updated On :4 மே 2026, 10:11 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழக வெற்றிக் கழகம் 100 தொகுதிகளில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் காலை 8 மணி முதல் விறுவிறுப்பாக எண்ணப்பட்டு வருகின்றன. காலை 10.10 மணி நிலவரப்படி தவெக 100, அதிமுக 79, திமுக 53 தொகுதிகளில் முன்னிலையில் உள்ளன.

சென்னையில் மொத்தமுள்ள 16 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் தவெக 16 தொகுதிகளில் முன்னிலை பெற்றுள்ளன. துறைமுகம் தொகுதியில் மட்டும் அமைச்சர் சேகர் பாபு முன்னிலையில் உள்ளார்.

கொளத்தூரில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், சேப்பாக்கத்தில் துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின், சைதாப்பேட்டையில் மா. சுப்பிரமணியன் உள்பட அனைவரும் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளனர்.

Tvk is leading in 100 seats.

தமிழ்நாட்டில் முன்னிலை! திமுகவின் வாக்குகளை சூறையாடிய தவெக!

திமுக கோட்டை தகர்கிறது! சென்னையில் 16 தொகுதிகளிலும் தவெக முன்னிலை!

திசைதிருப்பும் முதலீட்டுக் கழகம்! தவெக பிரசாரம் ரத்து ஏன்? விஜய் பதில்!

தவெக வேட்பாளா்கள் நாளை அறிமுகம்

