புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் முதல்வர் ரங்கசாமி வெற்றி! கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் பின்னடைவு!காரைக்குடியில் சீமான் தொடர்ந்து பின்னடைவு! மயிலாப்பூரில் தமிழிசை, அவிநாசி தொகுதியில் எல்.முருகன் பின்னடைவு ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியில் செல்வப்பெருந்தகை பின்னடைவு திருச்சி கிழக்கு, பெரம்பூரில் விஜய் முன்னிலை சாத்தூரில் நயினார் நாகேந்திரன் பின்னடைவு, தவெக முன்னிலை
தமிழ்நாட்டில் முன்னிலை! திமுகவின் வாக்குகளை சூறையாடிய தவெக!

தமிழ்நாட்டில் முன்னிலை வகித்து வரும் நிலையில் திமுகவின் வாக்குகளை சூறையாடியிருக்கிறது தவெக.

வாக்கு எண்ணும் பணி - File photo

Updated On :4 மே 2026, 11:10 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழ்நாட்டில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வரும் நிலையில், தவெக யாருடைய வாக்குகளைப் பிரிக்கப்போகிறது என்பதுதான் மிகப்பெரிய கேள்வியாக இருந்த நிலையில் அதற்கான பதில் கிட்டத்தட்ட கிடைத்துவிட்டது.

தமிழ்நாட்டில் ஆளும் திமுக, எதிர்க்கட்சியாக இருந்த அதிமுகவுக்கு மாற்றாக தவெகவும் இந்த தேர்தலில் களமிறங்கியது.

இன்று வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வரும் நிலையில், தவெக தொடக்கம் முதலே முன்னிலையில் உள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக சென்னையில் கடந்த தேர்தலில் திமுக 16 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்று கோட்டையாக இருந்த நிலையில், அனைத்து தொகுதிகளிலும் இந்த முறை தவெக முன்னிலையில் உள்ளது.

முன்னதாக, தவெக யாருடைய வாக்குகளைப் பிரிக்கப் போகிறாரோ அதன்படியே வெற்றி வாய்ப்பு அமையும் என்று கூறப்பட்ட நிலையில், தவெக முன்னிலை வகிக்கும் நிலையில், இரண்டாவது இடத்தில் திமுக இல்லாமல், மூன்றாம் இடத்துக்குத் தள்ளப்பட்டிருப்பது, திமுகவின் வாக்குகளை தவெக சூறையாடியிருக்கிறது என்றே தெரிகிறது.

Summary

Leading in Tamil Nadu TVK stole DMK votes

மே 4-ல் விசில் புரட்சி: செங்கோட்டையன்

தமிழ்நாட்டில் மறு வாக்குப்பதிவு இல்லை! - தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு

தமிழ்நாட்டில் 84.51% வாக்குப்பதிவு! 6 மணி நிலவரம்!

தமிழ்நாட்டில் ஒன்றுமில்லாத பாஜகவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காதீர்கள்! கேஜரிவால்

