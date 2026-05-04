கோவையில் தவெக ஆதிக்கம்!

கோவையிலுள்ள 10 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆதிக்கம் பெற்றுள்ளது.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் காலை 8 மணி முதல் விறுவிறுப்பாக எண்ணப்பட்டு வருகின்றன. காலை 11.10 மணி நிலவரப்படி தவெக 110, அதிமுக 73, திமுக 53 தொகுதிகளில் முன்னிலையில் உள்ளன.
சென்னையில் மொத்தமுள்ள 16 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளிலும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.
இந்த நிலையில், கோவையிலுள்ள 10 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் 5 தொகுதிகளில் தவெகவும், 4 அதிமுக, 1 திமுக என தவெக ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது. சென்னையைத் தொடர்ந்து கோவையிலும் முன்னிலை பெற்று வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
Tvk Party has gained dominance in the 10 assembly constituencies in Coimbatore.
