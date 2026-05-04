புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் முதல்வர் ரங்கசாமி வெற்றி! கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் பின்னடைவு!காரைக்குடியில் சீமான் தொடர்ந்து பின்னடைவு! மயிலாப்பூரில் தமிழிசை, அவிநாசி தொகுதியில் எல்.முருகன் பின்னடைவு ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியில் செல்வப்பெருந்தகை பின்னடைவு திருச்சி கிழக்கு, பெரம்பூரில் விஜய் முன்னிலை சாத்தூரில் நயினார் நாகேந்திரன் பின்னடைவு, தவெக முன்னிலை
கோவையில் தவெக ஆதிக்கம்!

தவெக முன்னிலை பெற்றிருப்பது பற்றி...

தவெக தலைவர் விஜய்

Updated On :4 மே 2026, 11:16 am IST

கோவையிலுள்ள 10 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆதிக்கம் பெற்றுள்ளது.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் காலை 8 மணி முதல் விறுவிறுப்பாக எண்ணப்பட்டு வருகின்றன. காலை 11.10 மணி நிலவரப்படி தவெக 110, அதிமுக 73, திமுக 53 தொகுதிகளில் முன்னிலையில் உள்ளன.

சென்னையில் மொத்தமுள்ள 16 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளிலும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.

இந்த நிலையில், கோவையிலுள்ள 10 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் 5 தொகுதிகளில் தவெகவும், 4 அதிமுக, 1 திமுக என தவெக ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது. சென்னையைத் தொடர்ந்து கோவையிலும் முன்னிலை பெற்று வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

Tvk Party has gained dominance in the 10 assembly constituencies in Coimbatore.

100 தொகுதிகளில் தவெக முன்னிலை!

திசைதிருப்பும் முதலீட்டுக் கழகம்! தவெக பிரசாரம் ரத்து ஏன்? விஜய் பதில்!

தவெக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

தவெக வேட்பாளா்கள் நாளை அறிமுகம்

