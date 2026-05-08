விஜய்யை ஆட்சி அமைக்க அழைக்கக் கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு!

தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய்யை ஆட்சி அமைக்க அழைக்கக் கோரி தமிழக வெற்றி கழகத்தை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான முடிவுகள் கடந்த திங்கள்கிழமை வெளியாகின. எந்தக் கட்சிக்கும் தனிப் பெரும்பான்மை கிடைக்காத சூழலில், விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வென்று தனிப் பெரும் கட்சியாக உள்ளது.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் முதல்வராகப் பதவியேற்க இருந்த நிலையில், அவரிடத்தில் பெரும்பான்மைக்கான 118 எம்.எல்.ஏ.க்கள் இல்லாத பட்சத்தில் அவரை ஆட்சி அமைக்க ஆளுநர் அழைப்பு விடுக்கவில்லை.
விஜய் ஆட்சி அமைக்க காங்கிரஸ் கட்சி கூட்டணியில், இணைந்தாலும் காங்கிரஸ் கட்சியுடன் ஐந்து எம்.எல்.ஏ.க்கள் மட்டுமே இருந்தனர்.
இதனை தொடர்ந்து கம்யூனிஸ்ட்டுகள் விஜய்க்கு ஆதரவு அளித்ததை தொடர்ந்து தவெகவின் ஆதரவு எண்ணிக்கை 116ஆக உயர்ந்துள்ளது.
இந்த நிலையில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய்யை ஆட்சி அமைக்க அழைக்கக் கோரி தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் ஆர்லேக்கருக்கு உத்தரவிட உச்சநீதிமன்றத்தில் தவெகவை சேர்ந்த வழக்குரைஞர் எழிலரசி மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.
விஜய் ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோருவதற்காக நேற்று (மே 7) ஆளுநரைச் சந்தித்தார். காங்கிரஸின் ஆதரவுடன், தவெகவுக்கு 113 எம்.எல்.ஏ.க்களின் ஆதரவு உள்ளது என்றும், இது பெரும்பான்மைக்குத் தேவையான எண்ணிக்கையைவிட குறைவு என்றும் அந்த மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.
Summary
A petition has been filed before the Supreme Court urging it to direct the Governor of Tamil Nadu to invite Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) leader C Joseph Vijay to form the government in the State.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
ஆளுநரைச் சந்தித்து ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரினார் விஜய்!
விஜய்யை ஆட்சி அமைக்க ஆளுநர் அழைக்க வேண்டும்: சிபிஎம் வலியுறுத்தல்
ஆட்சி அமைக்க விஜய்யை அழைக்காவிட்டால் ஆளுநர் மாளிகை முற்றுகை: காங்கிரஸ் கடும் கண்டனம்
ஆட்சி அமைக்க எடப்பாடியுடன் தவெக பேச்சு: லீமா ரோஸ்
விடியோக்கள்
பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy
தினமணி செய்திச் சேவை
என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு