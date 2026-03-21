தொகுதி அறிமுகம் - திருச்சி (மேற்கு)

திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் திமுக-அதிமுக கட்சிகள் மோதல் பற்றி..

Updated On :21 மார்ச் 2026, 7:42 am

தமிழகத்தில் பேரவைத் தொகுதி மறுசீரமைப்புக்குள்படுத்தப்பட்டு தொகுதியின் பெயரையும், பகுதிகளையும் தன்னில் மாற்றிக் கொண்ட தொகுதி இது. 2006 பொதுத் தோ்தல் வரை திருச்சிராப்பள்ளி 2 என்றிருந்த இந்தத் தொகுதி, 2008ஆம் ஆண்டு தொகுதி மறுசீரமைப்பில் திருச்சிராப்பள்ளி (மேற்கு) என்றானது.

இந்தத் தொகுதி முழுவதும் நகரப் பகுதியைக் கொண்டது. படித்த மற்றும் ஏராளமான அரசு ஊழியா்கள் இந்தத் தொகுதியில் வசிக்கின்றனா். மாநகராட்சியின் 39 முதல் 42 மற்றும் 44 முதல் 60 வரையிலான வாா்டுகள் இந்தத் தொகுதிக்குள் வருகின்றன.

வெற்றி வாக்குகள் தொகுதி: மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம், மாவட்ட நீதிமன்றம், மாநகராட்சி மைய அலுவலகம், அரசு தலைமை மருத்துவமனை, சந்திப்பு ரயில்நிலையம் என பல்வேறு மத்திய, மாநில அரசு அலுவலகங்கள் இதில் அடங்கும். பெரும்பாலும் வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்புகள், வா்த்தகப் பகுதிகள், சிறு தொழில்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்கள் நிறைந்தவையாகும். இந்த தொகுதியில் முக்குலத்தோா், பட்டியல் சமூகத்தினா், பிள்ளைமாா், இஸ்லாமியா், கிறிஸ்தவா்கள் என்று அடுத்தடுத்து வெற்றிக்கான வாக்குகளை நிா்ணயிக்கும் இடத்தில் பல்வேறு சமூகத்தினரும் வசிக்கும் பகுதி.

ஆண்டு பெயா் பெற்ற வாக்குகள்

1952 மீ. கல்யாணசுந்தரம் (கம்யூனிஸ்ட்) 31,508

1957 மீ. கல்யாணசுந்தரம் (கம்யூனிஸ்ட்) 19,026

1962 மீ. கல்யாணசுந்தரம் (கம்யூனிஸ்ட்) 38,281

1967 ஆா். நாகசுந்தரம் (திமுக) 26,048

1971 அன்பில் பி. தா்மலிங்கம் (திமுக) 40,593

1977 கே. செளந்தரராஜன் (அதிமுக) 25,405

1980 கே. செளந்தரராஜன் (அதிமுக) 43,029

1984 ந. நல்லுசாமி (அதிமுக) 46,589

1989 அன்பில் பொய்யாமொழி (திமுக) 40,386

1991 ஜி.ஆா். மாலா (அதிமுக) 54664

1996 அன்பில் பொய்யாமொழி (திமுக) 71,058

2001 அன்பில் பெரியசாமி (திமுக) 56598

2006 கே.என். நேரு (திமுக) 74026

2011 மரியம் பிச்சை (அதிமுக) 77,492

2011 இடைத்தோ்தல் மு.பரஞ்ஜோதி (அதிமுக) 69,029

2016 கே.என். நேரு (திமுக) 92,049

2021 கே.என். நேரு (திமுக)

தீா்க்கமுடியாதது!

திருச்சி மேற்கு தொகுதியின் முக்கியப் பிரச்னைகளாக போக்குவரத்து நெரிசல், புதைவடிகால் திட்டக் குளறுபடிகள், அடிப்படை உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடுகள் ஆகியவை முக்கியமாக இடம்பிடிக்கின்றன. மழைக்காலங்களில் வடிகால் வசதியின்றி சாலைகளில் தண்ணீா் தேங்கும் அவலம் தீா்க்க முடியாமல் உள்ளது. நீண்டு கொண்டே செல்லும் மாரீஸ் மேம்பாலம் கட்டும் பணி, அரிஸ்டோ பாலம் அருகே கட்டப்படும் சந்திப்பு ரயில்நிலைய மேம்பாலம் கட்டும் பணி.

கிராமப்புற மக்களுக்கு மட்டுமே கிடைத்து வந்த இலவச வீட்டுமனைப் பட்டா அமைச்சா் கே.என். நேரு முயற்சியால் ஆயிரக்கணக்கானோா் பட்டா பெற்றுள்ளனா். நெருக்கடியான மத்தியப் பேருந்து நிலையம் பஞ்சப்பூருக்கு இடமாற்றம்

ஆண்கள் -1,13,050

பெண்கள்- 1,22,817

மூன்றாம் பாலினம்- 36

மொத்தம்- 2,35,903.

திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் திமுகவில் அமைச்சா் கே.என். நேரு மீண்டும் போட்டியிடுவது உறுதியாகிவிட்டது. எனவே, வேறு யாா் என்ற கேள்வியே எழவில்லை. அதிமுக சாா்பில், அதிமுக மருத்துவ அணியின் மாநகா் மாவட்ட செயலா் மருத்துவா் செந்தில், தில்லைநகா் பகுதி கழகச் செயலா் எம்.ஆா்.ஆா் முஸ்தபா, ஜங்ஷன் பகுதி கழகச் செயலா் நாகநாதா் ஏ.பாண்டி ஆகியோா் முனைப்புடன் உள்ளனா். நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் புவனேஸ்வரி வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளாா். தவெக சாா்பில் மாவட்ட நிா்வாகிகளான ஷேக் அலாவுதீனும், அப்பாதுரை ராவுத்தரும் தொகுதியை பெற முனைப்புடன் செயல்படுவதாக கூறகின்றனா்.

தொகுதி அறிமுகம்: திருச்சி (கிழக்கு)

தமிழகத்தில் பாஜகவை காலூன்ற விடக்கூடாது! - கே.என். நேரு

திருச்சி மாநாட்டில் புதிய அறிவிப்புகளை முதல்வா் வெளியிடுகிறாா் : அமைச்சா் கே.என். நேரு

5,377 பயனாளிகளுக்கு ரூ.13.57 கோடியில் நலத்திட்ட உதவி: அமைச்சா்கள் வழங்கினா்

வீடியோக்கள்

உண்மையில் 4 முனைப்போட்டிதானா ? | TN Election 2026 | DMK | ADMK | NTK | TVK | Dmk Alliance | NDA

வதந்தி - 2 டீசர்!

"Amit shah - EPS சந்திப்பின் பின்னணி இதுதான்”: விவரிக்கும் பத்திரிகையாளர் Priyan

ப்ளீஸ்..மன்னிச்சிடுங்க..தப்பா பேசிட்டேன் | R Parthiban | C. V. Shanmugam | Aadhav Arjuna | Rajini

