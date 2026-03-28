செங்கம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்
Updated On :28 மார்ச் 2026, 1:50 am
பெயா்: டி.எஸ்.வேலு
வயது: 53
பிறந்த தேதி: 5-5-1973
கல்வித் தகுதி: பி.எஸ்சி. அக்ரி
தந்தை பெயா்: டி.சாமிக்கண்ணு, 1977, 1980, 1984-இல் அதிமுக செங்கம் தொகுதி எம்எல்ஏ
தாய் பெயா்: அம்மணிஅம்மாள்
சொந்த ஊா்: செங்கம் திருவள்ளூவா் நகா் பகுதி
கட்சிப் பதவி: அதிமுக செங்கம் நகர பேரவை இணைச் செயலா்
தற்போதைய பதவி: செங்கம் நகா்மன்றக் குழு உறுப்பினா்
தொழில்: விவசாயம்
மனைவி - பிரசண்ண லட்சுமி
மகன்கள் - முகேஸ் அம்பானி, ஸ்ரீகாந்த், லிங்குசாமி
