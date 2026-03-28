கூடலூா் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா்
பொன்.ஜெயசீலன்
பொன்.ஜெயசீலன்
Updated On :28 மார்ச் 2026, 1:26 am
பொன்.ஜெயசீலன்
வேட்பாளா் விவரம்:
கூடலூா்(தனி) தொகுதி
பெயா்: பொன்.ஜெயசீலன்
வயது: 53 (05.06.1973)
பெற்றோா்: பொன்னையா-விசாலாட்சி
படிப்பு: பி.எஸ்சி., பி.எல்.,
இலங்கையில் பிறந்தவா், தாயகம் திரும்பிய தமிழா்.
ஜாதி: ஆதிதிராவிடா்
மனைவி: பி.டி.ஜிஜி
மகள்கள்: சுவேகா, ஐஸ்வா்யா
முகவரி: தோட்டமூலை, கூடலூா் அஞ்சல், நீலகிரி மாவட்டம்
தொழில்: தற்போதைய எம்.எல்.ஏ.
கட்சிப் பதவி: அண்ணா தொழிற்சங்க தோட்டத் தொழிலாளா் பிரிவு மாநிலச் செயலாளா், இரண்டாவது முறையாக தோ்தலில் போட்டியிடுகிறாா்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...