மேற்கு வங்கம்

பவானிபூரில் மமதா பானர்ஜி வேட்புமனு!

பவானிபூரில் மமதா பானர்ஜி வேட்புமனு தாக்கல் செய்தது பற்றி...

Updated On :8 ஏப்ரல் 2026, 6:17 am

மேற்கு வங்கத்தில் பவானிபூர் தொகுதியில் திரிணமூல் காங்கிரஸ் தலைவரும் மாநில முதல்வருமான மமதா பானர்ஜி இன்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார்.

294 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளைக் கொண்ட மேற்குவங்கத்தில், 152 தொகுதிகளுக்கான முதல் கட்ட வாக்குப்பதிவு ஏப். 23 ஆம் தேதியும் 142 தொகுதிகளுக்கான இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு ஏப். 29 ஆம் தேதியும் நடைபெற உள்ளது.

இந்நிலையில் இரண்டாம் கட்டமாகத் தேர்தல் நடைபெறும் பவானிபூர் தொகுதியில் முதல்வர் மமதா பானர்ஜி இன்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார்.

இவரை எதிர்த்து மாநில எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பாஜக வேட்பாளர் சுவேந்து அதிகாரி போட்டியிடுகிறார்.

கடந்த 2021 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பவானிபூர், நந்திகிராம் ஆகிய இரு தொகுதிகளில் மமதா போட்டியிட்ட நிலையில், நந்திகிராமில் சுவேந்து அதிகாரியிடம் அதிர்ச்சித் தோல்வி அடைந்தார்.

இந்த முறை பவானிபூர் தொகுதியில் மமதா போட்டியிடும் நிலையில், சுவேந்து அதிகாரி நந்திகிராம் மற்றும் பவானிபூர் ஆகிய இரு தொகுதிகளில் போட்டியிடுவது குறிப்பிடத்தக்கது.

Mamata Banerjee Files Nomination in Bhabanipur!

தொடர்புடையது

எஸ்ஐஆர்: ஒரு தொகுதியில் மட்டும் 500 அதிகாரிகள் நீக்கம்! மமதா குற்றச்சாட்டு

மேற்கு வங்கத்தில் சூப்பர் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி: மமதா பானர்ஜி

ஏப். 8ல் பவானிபூர் தொகுதியில் மமதா வேட்புமனு தாக்கல்!

பாஜக காட்டுமிராண்டித்தனமான கட்சி! மமதா கடும் விமர்சனம்

Podcast | ஸ்டாலினைச் சீண்டிய மமதா: கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சீமான் பதிலடி | News & Views | E-24 |
Podcast | ஸ்டாலினைச் சீண்டிய மமதா: கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சீமான் பதிலடி | News & Views | E-24 |

திமுகவின் தவறுகளுக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகள்! | EPS குற்றச்சாட்டு | ADMK
திமுகவின் தவறுகளுக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகள்! | EPS குற்றச்சாட்டு | ADMK

சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட விமானம்! ஈரானிடமிருந்து அமெரிக்க வீரர் மீட்கப்பட்டது எப்படி? | US | Iran
சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட விமானம்! ஈரானிடமிருந்து அமெரிக்க வீரர் மீட்கப்பட்டது எப்படி? | US | Iran

நான் திரையிலிருந்து வரவில்லை; சிறையிலிருந்து வந்தவன்!: Seeman | NTK | TN Election
நான் திரையிலிருந்து வரவில்லை; சிறையிலிருந்து வந்தவன்!: Seeman | NTK | TN Election

