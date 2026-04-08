பவானிபூரில் மமதா பானர்ஜி வேட்புமனு!

மேற்கு வங்கத்தில் பவானிபூர் தொகுதியில் திரிணமூல் காங்கிரஸ் தலைவரும் மாநில முதல்வருமான மமதா பானர்ஜி இன்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார்.
294 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளைக் கொண்ட மேற்குவங்கத்தில், 152 தொகுதிகளுக்கான முதல் கட்ட வாக்குப்பதிவு ஏப். 23 ஆம் தேதியும் 142 தொகுதிகளுக்கான இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு ஏப். 29 ஆம் தேதியும் நடைபெற உள்ளது.
இந்நிலையில் இரண்டாம் கட்டமாகத் தேர்தல் நடைபெறும் பவானிபூர் தொகுதியில் முதல்வர் மமதா பானர்ஜி இன்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார்.
இவரை எதிர்த்து மாநில எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பாஜக வேட்பாளர் சுவேந்து அதிகாரி போட்டியிடுகிறார்.
கடந்த 2021 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பவானிபூர், நந்திகிராம் ஆகிய இரு தொகுதிகளில் மமதா போட்டியிட்ட நிலையில், நந்திகிராமில் சுவேந்து அதிகாரியிடம் அதிர்ச்சித் தோல்வி அடைந்தார்.
இந்த முறை பவானிபூர் தொகுதியில் மமதா போட்டியிடும் நிலையில், சுவேந்து அதிகாரி நந்திகிராம் மற்றும் பவானிபூர் ஆகிய இரு தொகுதிகளில் போட்டியிடுவது குறிப்பிடத்தக்கது.
Mamata Banerjee Files Nomination in Bhabanipur!
