ரூ.71 ஆயிரம் சம்பளத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆணையர் அலுவலகத்தில் வேலை

சென்னையில் உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகள் நலவாரிய ஆணைய அலுவலகத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள உதவியாளர் கிரேடு-II பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

அறிவிப்பு எண்.ROC.No.8253/Advt.4/2021

பணி: Skilled Assistant Grade-II

காலியிடங்கள்: 07

சம்பளம்: மாதம் ரூ.19,500 - 71,900

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனத்தில் பணி சம்மந்தப்பட்ட பிரிவில் டிப்ளமோ அல்லது பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: பொதுப்பிரிவினர் 32க்குள்ளும், எஸ்சி, எஸ்டி, எஸ்சிஏ பிரிவினர்களுக்கு 5 ஆண்டுகளும், பிசி, எம்பிசி பிரிவினர்களுக்கு 2 ஆண்டுகளும், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 10 ஆண்டுகளும் வயதுவரம்பில் சலுகை வழங்கப்படும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.scd.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து அதனுடன் தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களை இணைத்து கீழ்வரும் அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி: The State Commissioner, Commissionerate for the Welfare of Differently Abled, Lady Willington College Campus, No.5, Kamarajar Salai, Chennai - 05

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசி தேதி: 15.11.2021

மேலும் விவரங்கள் அறிய http://www.scd.tn.gov.in/press_release/Skilled%20Assistant%20Grade%20II%20notification.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.